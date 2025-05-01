https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/mardinde-saganak-firtina-ve-toz-tasinimi-etkilisini-gosterdi-1095847825.html

Mardin'de sağanak, fırtına ve toz taşınımı etkisini gösterdi

Mardin'de sağanak, fırtına ve toz taşınımı etkisini gösterdi

Sputnik Türkiye

Mardin'de sağanak yağışın yanı sıra fırtına ve toz taşınımı günlük yaşamı zorlaştırdı. Görüş mesafesi ve hava kalitesinde düşüş meydana geldi. 01.05.2025, Sputnik Türkiye

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türki̇ye

kızıltepe

nusaybin

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Mardin'de öğleden sonra başlayan fırtına ve toz taşınımı kent merkezinin yanı sıra sınıra yakın yerleşim yerlerinde de etkili oldu.Bölgede zaman zaman etkisini gösteren sağanak, toz taşınımı nedeniyle çamura dönüştü.Kızıltepe ilçesinde fırtına nedeniyle bir binanın çatısında bulunan metal gölgeliğin yerinden çıkarak aşağı doğru sarktığı görüldü.İlçede bir çatıdan uçan saç parçası ağaçların üzerine düştü.Derik ilçesindeyse yüksek gerilim hattı direği devrildi, bir ahırın çatısı uçtu.Nusaybin ilçesinde is bir ağaç devrildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/avcilarda-kiz-ogrenci-yurdunda-yangin-cikti-ekipler-mudahalede-bulunuyor-1095845284.html

türki̇ye

kızıltepe

nusaybin

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kızıltepe, nusaybin