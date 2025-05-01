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Mardin'de sağanak, fırtına ve toz taşınımı etkisini gösterdi
Mardin'de sağanak, fırtına ve toz taşınımı etkisini gösterdi
Sputnik Türkiye
Mardin'de sağanak yağışın yanı sıra fırtına ve toz taşınımı günlük yaşamı zorlaştırdı. Görüş mesafesi ve hava kalitesinde düşüş meydana geldi. 01.05.2025, Sputnik Türkiye
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Mardin'de öğleden sonra başlayan fırtına ve toz taşınımı kent merkezinin yanı sıra sınıra yakın yerleşim yerlerinde de etkili oldu.Bölgede zaman zaman etkisini gösteren sağanak, toz taşınımı nedeniyle çamura dönüştü.Kızıltepe ilçesinde fırtına nedeniyle bir binanın çatısında bulunan metal gölgeliğin yerinden çıkarak aşağı doğru sarktığı görüldü.İlçede bir çatıdan uçan saç parçası ağaçların üzerine düştü.Derik ilçesindeyse yüksek gerilim hattı direği devrildi, bir ahırın çatısı uçtu.Nusaybin ilçesinde is bir ağaç devrildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/avcilarda-kiz-ogrenci-yurdunda-yangin-cikti-ekipler-mudahalede-bulunuyor-1095845284.html
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Mardin'de sağanak, fırtına ve toz taşınımı etkisini gösterdi

21:55 01.05.2025 (güncellendi: 22:01 01.05.2025)
© AA / Halil İbrahim SincarMardin'de etkili olan sağanak, fırtına ve toz taşınımı
Mardin'de etkili olan sağanak, fırtına ve toz taşınımı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2025
© AA / Halil İbrahim Sincar
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Mardin'de sağanak yağışın yanı sıra fırtına ve toz taşınımı günlük yaşamı zorlaştırdı. Görüş mesafesi ve hava kalitesinde düşüş meydana geldi.
Mardin'de öğleden sonra başlayan fırtına ve toz taşınımı kent merkezinin yanı sıra sınıra yakın yerleşim yerlerinde de etkili oldu.
Bölgede zaman zaman etkisini gösteren sağanak, toz taşınımı nedeniyle çamura dönüştü.
Kızıltepe ilçesinde fırtına nedeniyle bir binanın çatısında bulunan metal gölgeliğin yerinden çıkarak aşağı doğru sarktığı görüldü.
İlçede bir çatıdan uçan saç parçası ağaçların üzerine düştü.
Derik ilçesindeyse yüksek gerilim hattı direği devrildi, bir ahırın çatısı uçtu.
Nusaybin ilçesinde is bir ağaç devrildi.
İstanbul itfaiye - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2025
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