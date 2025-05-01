https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/liseli-efe-annesinin-dogum-gununde-hayatini-kaybetti-1095839786.html

Liseli Efe, annesinin doğum gününde hayatını kaybetti

Liseli Efe, annesinin doğum gününde hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Manisa'da 17 yaşındaki Efe Türkmen annesinin doğum gününde motosiklet kazasında hayatını kaybetti. 01.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-01T14:14+0300

2025-05-01T14:14+0300

2025-05-01T14:26+0300

türki̇ye

manisa

motorsiklet

kaza

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde, 17 yaşındaki lise öğrencisi Efe Türkmen geçirdiği motosiklet kazasında yaşamını yitirdi. Oğlunu kendi doğum günü 19 Nisan'da kaybeden anne Sibel Türkmen, hukuk mücadelelerini sürdüreceklerini anlatırken oğlunu toprağa verdiği günün ertesinde sürücünün serbest kalmasına isyan etti. Hacı İshak Mahallesi yakınlarında 19 Nisan'da, tali yoldan çıkan Arif U. (42) idaresindeki 34 FDP 466 plakalı otomobil ile Efe Türkmen'in kullandığı 45 ASC 381 plakalı motosiklet çarpıştı.Yaralı motosiklet sürücüsü Türkmen, doktorların tüm çabasına rağmen Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Arif U. adli kontrolle serbest bırakıldı.Annesine aldığı hediyeyi veremediBaba Gökhan Türkmen, kaza günü oğlunun Akhisar'a gitmek için kendisinden izin istediğini anlattı. Oğlunu eve geç dönmemesi konusunda uyardığını dile getiren Türkmen, "Çünkü annesinin doğum günüydü. 'Hep birlikte oluruz' diye düşünmüştüm. 'Git ama biraz erken gel. Bu akşam annenin doğum günü var.' dedim. 'Tamam baba.' dedi. Ablasıyla annesine doğum günü hediyesi için ayakkabı almışlardı. Hediyeyi de akşam çıkacağımız yemekte vereceklerdi ama olmadı. Yola çıktıktan bir süre sonra Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğünden aradılar. Akhisar Devlet Hastanesi'ne gittiğimizde oğlumuz hayatını kaybetmişti. O anda bütün dünya başımıza yıkıldı."Oğlumu toprağa verdim ertesi gün sürücü serbest kaldıAnne Sibel Türkmen, oğluyla arasında güçlü bir bağ olduğunu dile getirdi. Oğlunun okulu bitirmek için gün saydığını vurgulayan Sibel Türkmen, şöyle konuştu:"Oğlumun doğum günümde vefat etmesi bana ayrı bir acı yaşattı. O günden beri sadece onun odasında uyuyabiliyorum, kimseyle konuşamıyorum. Efe bambaşka bir çocuktu, arkadaşımdı, dostumdu, her şeyimdi. Efe çok zeki bir çocuktu. Hayvanları çok seviyordu. Çiftlik istiyordu ve onunla her şeyi planlamıştık. Gün sayıyordu okulu bitirmek için ama buraya kadarmış. Ben oğlumu akşam toprağa verdim. Ertesi gün şahıs serbest kalmış. Bu nasıl bir karar, bunu kim açıklayabilir bana?"Ailenin avukatı Ali Balcı da polisin kaza tutanağına göre otomobil sürücüsünün tam kusurlu olduğuna dikkati çekerek, hukuki mücadelelerinin devam edeceğini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/zehra-kinik-suclamalari-reddetti-asli-kusurlu-oldugum-yonundeki-raporu-kesinlikle-kabul-etmiyorum-1095815809.html

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manisa, motorsiklet, kaza