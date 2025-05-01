https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/kremlin-putin-bae-basbakan-yardimcisi-al-nahyan-ile-gorustu-1095823379.html

Kremlin: Putin, BAE Başbakan Yardımcısı Al Nahyan ile görüştü

Kremlin: Putin, BAE Başbakan Yardımcısı Al Nahyan ile görüştü

Sputnik Türkiye

Rusya lideri Putin’in BAE Başbakan Yardımcısı Al Nahyan ile Kremlin’de bir araya geldiği bildirildi. 01.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-01T00:35+0300

2025-05-01T00:35+0300

2025-05-01T00:33+0300

dünya

kremlin

vladimir putin

saif bin zayed al nahyan

görüşme

rusya

birleşik arap emirlikleri (bae)

dmitriy peskov

vladimir kolokoltsev

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/04/1077077402_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6db874cca97917b6a111ae2cd208fc58.jpg

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Şeyh Saif bin Zayed Al Nahyan ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.Putin’in “Ekselansları, sizi görmekçok güzel. Hoş geldiniz. BAE ile çok iyi ilişkilerimiz var” diyerek görüşmeyi başlattığı belirtildi.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ve Rusya İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev'in de görüşmede hazır bulunduğu kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/rusya-basbakan-yardimcisi-grigorenko-kuresel-sayisal-forum-en-iyi-uygulamalarin-paylasim-aracidir-1095812662.html

rusya

birleşik arap emirlikleri (bae)

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kremlin, vladimir putin, saif bin zayed al nahyan, görüşme, rusya, birleşik arap emirlikleri (bae), dmitriy peskov, vladimir kolokoltsev