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Kremlin: Putin, BAE Başbakan Yardımcısı Al Nahyan ile görüştü
Kremlin: Putin, BAE Başbakan Yardımcısı Al Nahyan ile görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Putin’in BAE Başbakan Yardımcısı Al Nahyan ile Kremlin’de bir araya geldiği bildirildi. 01.05.2025, Sputnik Türkiye
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dünya
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vladimir putin
saif bin zayed al nahyan
görüşme
rusya
birleşik arap emirlikleri (bae)
dmitriy peskov
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Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Şeyh Saif bin Zayed Al Nahyan ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.Putin’in “Ekselansları, sizi görmekçok güzel. Hoş geldiniz. BAE ile çok iyi ilişkilerimiz var” diyerek görüşmeyi başlattığı belirtildi.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ve Rusya İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev'in de görüşmede hazır bulunduğu kaydedildi.
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kremlin, vladimir putin, saif bin zayed al nahyan, görüşme, rusya, birleşik arap emirlikleri (bae), dmitriy peskov, vladimir kolokoltsev
kremlin, vladimir putin, saif bin zayed al nahyan, görüşme, rusya, birleşik arap emirlikleri (bae), dmitriy peskov, vladimir kolokoltsev

Kremlin: Putin, BAE Başbakan Yardımcısı Al Nahyan ile görüştü

00:35 01.05.2025
© Sputnik / Виталий БелоусовKremlin
Kremlin - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2025
© Sputnik / Виталий Белоусов
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Rusya lideri Putin’in BAE Başbakan Yardımcısı Al Nahyan ile Kremlin’de bir araya geldiği bildirildi.
Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Şeyh Saif bin Zayed Al Nahyan ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.
Putin’inEkselansları, sizi görmekçok güzel. Hoş geldiniz. BAE ile çok iyi ilişkilerimiz var” diyerek görüşmeyi başlattığı belirtildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ve Rusya İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev'in de görüşmede hazır bulunduğu kaydedildi.
Nijniy Novgorod - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2025
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