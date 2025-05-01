https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/kirikkale-ve-ankara-sele-teslim-oldu-evler-ve-is-yerleri-sular-altinda-kaldi-1095848479.html

Kırıkkale ve Ankara sele teslim oldu: Evler ve iş yerleri sular altında kaldı

Kırıkkale ve Ankara sele teslim oldu: Evler ve iş yerleri sular altında kaldı

Sputnik Türkiye

Kırıkkale'nin merkezi ve Yahşihan ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dereler taşarken, ev ve iş yerlerini su bastı. Kırıkkale-Ankara kara yolunda trafik... 01.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-01T22:05+0300

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Ankara, Kırıkkale, Kütahya, Elazığ, Karabük ve Antalya'da etkili olan şiddetli sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.Ülke genelinde etkili olan sağanak ve dolu yağışları evleri, iş yerlerini ve yolları sular altında bıraktı. Kırıkkale'de taşan dere nedeniyle Kırıkkale-Ankara kara yolunda trafik kontrollü sağlanırken, Yahşihan'da mahsur kalan halk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kütahya'da bir saat süren sağanak, 6 mahallede su baskınlarına yol açarak ulaşımı aksatırken, Antalya'da kaygan yolda kontrolden çıkan tır D400 karayolunu kapattı. Elazığ ve Karabük'te etkili olan fırtına ve dolu, tarım arazilerine zarar verirken, ev çatılarını uçurdu.Meteoroloji yetkilileri sel riskine karşı uyarı yaparken, AFAD ve belediye ekipleri zarar gören bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/firtina-devam-ediyor-meteorolojiden-bolge-bolge-uyari-1095824977.html

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