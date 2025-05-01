https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/kirikkale-ve-ankara-sele-teslim-oldu-evler-ve-is-yerleri-sular-altinda-kaldi-1095848479.html
Kırıkkale ve Ankara sele teslim oldu: Evler ve iş yerleri sular altında kaldı
Kırıkkale ve Ankara sele teslim oldu: Evler ve iş yerleri sular altında kaldı
Sputnik Türkiye
Kırıkkale'nin merkezi ve Yahşihan ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dereler taşarken, ev ve iş yerlerini su bastı. Kırıkkale-Ankara kara yolunda trafik... 01.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-01T22:05+0300
2025-05-01T22:05+0300
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Ankara, Kırıkkale, Kütahya, Elazığ, Karabük ve Antalya'da etkili olan şiddetli sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.Ülke genelinde etkili olan sağanak ve dolu yağışları evleri, iş yerlerini ve yolları sular altında bıraktı. Kırıkkale'de taşan dere nedeniyle Kırıkkale-Ankara kara yolunda trafik kontrollü sağlanırken, Yahşihan'da mahsur kalan halk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kütahya'da bir saat süren sağanak, 6 mahallede su baskınlarına yol açarak ulaşımı aksatırken, Antalya'da kaygan yolda kontrolden çıkan tır D400 karayolunu kapattı. Elazığ ve Karabük'te etkili olan fırtına ve dolu, tarım arazilerine zarar verirken, ev çatılarını uçurdu.Meteoroloji yetkilileri sel riskine karşı uyarı yaparken, AFAD ve belediye ekipleri zarar gören bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/firtina-devam-ediyor-meteorolojiden-bolge-bolge-uyari-1095824977.html
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sel, sel felaketi, kırıkkale, ankara, yahşihan, felaket, doğal felaket, i̇nsani felaket, yağış, sağanak yağış, şiddetli yağış, sağanak yağış uyarısı, kuvvetli yağış, aşırı yağışlar, dolu yağışı, kar yağışı
Kırıkkale ve Ankara sele teslim oldu: Evler ve iş yerleri sular altında kaldı
22:05 01.05.2025 (güncellendi: 22:10 01.05.2025)
Kırıkkale'nin merkezi ve Yahşihan ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dereler taşarken, ev ve iş yerlerini su bastı. Kırıkkale-Ankara kara yolunda trafik kontrollü olarak sağlandı. Ankara'nın Polatlı ilçesinde ise sağanak ve dolu yağışı alt geçitleri suyla doldurdu, bazı illerde de benzer durumlar yaşandı.
Ankara, Kırıkkale, Kütahya, Elazığ, Karabük ve Antalya'da etkili olan şiddetli sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Ülke genelinde etkili olan sağanak ve dolu yağışları evleri, iş yerlerini ve yolları sular altında bıraktı. Kırıkkale'de taşan dere nedeniyle Kırıkkale-Ankara kara yolunda trafik kontrollü sağlanırken, Yahşihan'da mahsur kalan halk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kütahya'da bir saat süren sağanak, 6 mahallede su baskınlarına yol açarak ulaşımı aksatırken, Antalya'da kaygan yolda kontrolden çıkan tır D400 karayolunu kapattı. Elazığ ve Karabük'te etkili olan fırtına ve dolu, tarım arazilerine zarar verirken, ev çatılarını uçurdu.
Meteoroloji yetkilileri sel riskine karşı uyarı yaparken, AFAD ve belediye ekipleri zarar gören bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.