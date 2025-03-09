Kentsel dönüşüme hayır diyenler dikkat: 'Haberiniz olmadan eviniz satılabilir'

“Dönüşüm yasası kapsamına girmiş veya girmesi düşünülen bir binada oturan tüm malikler, kendi e-Devlet sistemleri içerisine girerek elektronik tebligat sistemlerini (UETS) aktif hale getirmeli. UETS sistemini aktive ederken GSM numaralarını da bu sisteme tanıtmaları çok önemli. Sonrasında da düzenli olarak en az haftada bir riskli yapı statüsüne giren bu taşınmazlarıyla ilgili kendilerine bir tebligat düzenlenip düzenlenmediğini PTT UETS sistemine girerek kontrol etmeliler. GSM numarası aktive edilen vatandaşlarımıza böyle bir tebligatın düzenlendiği bilgisi zaten SMS yoluyla bildirilir. Bildirim gelen vatandaşımız tebligatı açarak inceleyebilir ve süreçten haberdar olur. Tebligat bildirimi konusunda haberdar olan vatandaşımız eğer elektronik tebligatla bildirimden haberi olmuşsa 5 gün + 15 gün toplamda 20 günlük bir imza süresine sahip. Muhtarlık askısında bu süre 15 gün + 15 gün olmak üzere toplamda 30 gün. Her iki kapsamda da apartman veya site çoğunluğu tarafından alınan karara yönelik bu süreler içerisinde imza atılması gerekir. İmza atılmadığı takdirde bu sürelerin sonunda açık arttırma süreci başlar ve ev satışa çıkar. Bu yüzden vatandaşımız dönüşüm sürecinde hak kaybı olduğunu düşünse dahi önce imzasını atmalı, sonra diğer maliklere ve müteahhite ihtarname göndererek itirazlarını bildirmeli ve dava açarak hakkını aramalı.”