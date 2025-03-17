https://anlatilaninotesi.com.tr/20250317/kademeli-emeklilik-icin-yeni-duzenleme-meclise-sunuldu-kademeli-emeklilik-cikacak-mi-1094585385.html
Kademeli emeklilik için yeni düzenleme Meclis’e sunuldu: Kademeli emeklilik çıkacak mı?
Kademeli emeklilik için yeni düzenleme Meclis’e sunuldu: Kademeli emeklilik çıkacak mı?
Sputnik Türkiye
2023 yılında hükümet tarafından yapılan EYT düzenlemesiyle birlikte yaklaşık 2 milyon kişi emeklilik hakkı kazandı. Prim gün sayısı nedeniyle emekli... 17.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-17T16:07+0300
2025-03-17T16:07+0300
2025-03-17T16:07+0300
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Kademeli emeklilik düzenlemesiyle ilgili yeni yasa teklifi Meclis gündeminde. Emeklilik yaş farkındaki değişiklikler ve prim gün sayısı önerileri çalışanları ilgilendiriyor. Peki, kademeli emeklilik yasasında son durum ne? Kademeli emeklilik çıkacak mı, teklif Meclis'ten geçti mi?Kademeli emeklilik çıkacak mı?Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilikle ilgili yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı konusunda net konuştu. AK Parti Genel Merkezi'nde milletvekilleriyle bir araya gelen Işıkhan, kademeli emekliliğin gündemlerinde olmadığını belirtti.Bakan, “Emekli olabilmek için mevcut prim ve yıl şartları aynen devam edecek.” diyerek beklentilere son noktayı koydu.Bakan Işıkhan'dan kademeli emeklilik açıklamasıBir televizyon programında konuşan Işıkhan, kademeli emeklilik konusunda herhangi bir mağduriyetin söz konusu olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:Cevdet Akay'dan kanun teklifiPlan Bütçe Komisyonu Üyesi ve CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay tarafından hazırlanan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis'e sunuldu.
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kademeli emeklilik, eyt, emeklilik meclis, chpli akay kademeli emeklilik
kademeli emeklilik, eyt, emeklilik meclis, chpli akay kademeli emeklilik
Kademeli emeklilik için yeni düzenleme Meclis’e sunuldu: Kademeli emeklilik çıkacak mı?
2023 yılında hükümet tarafından yapılan EYT düzenlemesiyle birlikte yaklaşık 2 milyon kişi emeklilik hakkı kazandı. Prim gün sayısı nedeniyle emekli olamayanlar ise Meclis'e sunulan yeni kanun tekliflerini yakından takip ediyor. Peki, kademeli emeklilik yasasında son durum ne? Kademeli emeklilik çıkacak mı, teklif Meclis'ten geçti mi?
Kademeli emeklilik düzenlemesiyle ilgili yeni yasa teklifi Meclis gündeminde. Emeklilik yaş farkındaki değişiklikler ve prim gün sayısı önerileri çalışanları ilgilendiriyor. Peki, kademeli emeklilik yasasında son durum ne? Kademeli emeklilik çıkacak mı, teklif Meclis'ten geçti mi?
Kademeli emeklilik çıkacak mı?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilikle ilgili yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı konusunda net konuştu. AK Parti Genel Merkezi'nde milletvekilleriyle bir araya gelen Işıkhan, kademeli emekliliğin gündemlerinde olmadığını belirtti.
Bakan, “Emekli olabilmek için mevcut prim ve yıl şartları aynen devam edecek.” diyerek beklentilere son noktayı koydu.
Bakan Işıkhan'dan kademeli emeklilik açıklaması
Bir televizyon programında konuşan Işıkhan, kademeli emeklilik konusunda herhangi bir mağduriyetin söz konusu olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:
“Önemli olan mevcut emeklilik sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak. Biz, emeklilerimize maaşlarını düzenli ödeyebilmek ve sağlık hizmetlerini aksamadan sürdürebilmek için çalışıyoruz.”
Cevdet Akay'dan kanun teklifi
Plan Bütçe Komisyonu Üyesi ve CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay tarafından hazırlanan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis'e sunuldu.