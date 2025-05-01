https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/izmir-cumhuriyet-bassavciligindan-adliyede-gida-zehirlenmesi-iddialarina-yanit-1095824377.html
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan adliyede gıda zehirlenmesi iddialarına yanıt
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan adliyede gıda zehirlenmesi iddialarına yanıt
Sputnik Türkiye
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Adliyesi'nde gıda zehirlenmesiyle ilgili iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. 01.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-01T02:57+0300
2025-05-01T02:57+0300
2025-05-01T02:57+0300
i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı
türki̇ye
i̇l sağlık müdürlüğü
türkiye
zehirlenme
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, salı günü adliye yemekhanesinde 780 kişinin yemek yediği belirtilerek, bir gün sonra 58 kişinin rahatsızlığı nedeniyle adliye tabipliğine başvurduğu ifade edildi.Bunlardan 35'inin adliye yemekhanesinde yemek yediği, 23'ünün ise adliye yemekhanesinde yemek yemediği belirtilen açıklamada, adliye tabipliğinden hastaneye sevk edilen 7 personelin tetkik ve tahlillerinde gıda zehirlenmesine dair herhangi bir bulgu tespit edilmediği bilgisi paylaşıldı.Doğrudan sağlık kuruluşlarına başvuran 11 personelde de gıda zehirlenmesine dair herhangi bir bulgu tespit edilmediği vurgulanan açıklamada şunlar aktarıldı:Sağlık kuruluşlarına başvuran personelden alınan örneklerde de norovirüs saptandığı belirtilen açıklamada bu virüsün, kişilerin birbiriyle veya mikrop bulaşık yüzeylere teması ile bulaşmasının söz konusu olduğu aktarıldı ve İzmir Adliyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da tüm adliye çalışanlarımızın ve vatandaşlarımızın sağlığını korumaya yönelik tedbiri etkili bir şekilde alıp titizlikle uygulamaktayız" denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/altundan-chp-lideri-ozele-iletisim-baskanligimiz-devletimiz-ile-milletimiz-arasinda-bir-iletisim-1095823931.html
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i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı, i̇l sağlık müdürlüğü, türkiye, zehirlenme
i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı, i̇l sağlık müdürlüğü, türkiye, zehirlenme
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan adliyede gıda zehirlenmesi iddialarına yanıt
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Adliyesi'nde gıda zehirlenmesiyle ilgili iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, salı günü adliye yemekhanesinde 780 kişinin yemek yediği belirtilerek, bir gün sonra 58 kişinin rahatsızlığı nedeniyle adliye tabipliğine başvurduğu ifade edildi.
Bunlardan 35'inin adliye yemekhanesinde yemek yediği, 23'ünün ise adliye yemekhanesinde yemek yemediği belirtilen açıklamada, adliye tabipliğinden hastaneye sevk edilen 7 personelin tetkik ve tahlillerinde gıda zehirlenmesine dair herhangi bir bulgu tespit edilmediği bilgisi paylaşıldı.
Doğrudan sağlık kuruluşlarına başvuran 11 personelde de gıda zehirlenmesine dair herhangi bir bulgu tespit edilmediği vurgulanan açıklamada şunlar aktarıldı:
"Adliyemiz yemekhanesinin depoları, mutfağı ve servis salonları başta olmak üzere su, yiyecek ve içecek sunulan tüm birimleri, İl Sağlık Müdürlüğü ve Konak İlçe Tarım Müdürlüğü görevlilerince düzenli olarak değerlendirilmekte, günlük olarak alınan numuneler ile ilgili tüm analizler düzenli olarak yapılmaktadır. Yapılan değerlendirmelerde ve numune analiz çalışmalarında da şu ana kadar da herhangi bir olumsuz durum hiçbir surette tespit edilmemiştir. Bu kapsamda salı günü de mutfağımız ve çay ocaklarımız başta olmak üzere su, yiyecek ve içecek sunulan tüm birimlerinde gerekli değerlendirme ve numune çalışmaları ivedilikle ve titizlikle yapılmış olup gıda zehirlenmesine dair tespit söz konusu değildir."
Sağlık kuruluşlarına başvuran personelden alınan örneklerde de norovirüs saptandığı belirtilen açıklamada bu virüsün, kişilerin birbiriyle veya mikrop bulaşık yüzeylere teması ile bulaşmasının söz konusu olduğu aktarıldı ve İzmir Adliyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da tüm adliye çalışanlarımızın ve vatandaşlarımızın sağlığını korumaya yönelik tedbiri etkili bir şekilde alıp titizlikle uygulamaktayız" denildi.