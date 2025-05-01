https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/altundan-chp-lideri-ozele-iletisim-baskanligimiz-devletimiz-ile-milletimiz-arasinda-bir-iletisim-1095823931.html

Altun'dan CHP lideri Özel'e: İletişim Başkanlığımız, devletimiz ile milletimiz arasında bir iletişim köprüsüdür

Altun'dan CHP lideri Özel'e: İletişim Başkanlığımız, devletimiz ile milletimiz arasında bir iletişim köprüsüdür

Sputnik Türkiye

İletişim Başkanı Altun, CHP lideri Özel ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Özel'in açıklamaları sonrası kamuoyuyla bazı bilgileri yeniden paylaşmakta... 01.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-01T01:31+0300

2025-05-01T01:31+0300

2025-05-01T01:43+0300

türki̇ye

fahrettin altun

i̇letişim başkanlığı

özgür özel

chp

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İletişim Başkanlığı'na yönelik açıklamalarıyla devleti ne kadar tanımadığını açıkça ortaya koyduğunu ifade etti. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın görevlerini ve faaliyetlerini bir kez daha kamuoyuyla paylaşmakta yarar gördüğünü aktaran Altun, İletişim Başkanlığı'nın doğru enformasyon akışını sağlayarak, dezenformasyonla mücadele ettiğini ve hakikati savunduğunu, bu nedenle tüm kamu otoritelerine bilgi vererek vatandaşlara gerçekleri ulaştırdığını belirtti.Altun açıklamasında şu ifadelere yer verdi:İletişim Başkanlığı'nın, basın emekçilerinin haklarını gözettiğini, güvenli bir medya ekosistemi oluşturarak her daim onların yanında durduğunu belirterek şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/disisleri-bakanligi-sozcusu-keceli-israil-suriyedeki-birlik-cabalarina-zarar-veren-hava-1095821556.html

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fahrettin altun, i̇letişim başkanlığı, özgür özel, chp