https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/altundan-chp-lideri-ozele-iletisim-baskanligimiz-devletimiz-ile-milletimiz-arasinda-bir-iletisim-1095823931.html
Altun'dan CHP lideri Özel'e: İletişim Başkanlığımız, devletimiz ile milletimiz arasında bir iletişim köprüsüdür
Altun'dan CHP lideri Özel'e: İletişim Başkanlığımız, devletimiz ile milletimiz arasında bir iletişim köprüsüdür
Sputnik Türkiye
İletişim Başkanı Altun, CHP lideri Özel ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Özel'in açıklamaları sonrası kamuoyuyla bazı bilgileri yeniden paylaşmakta... 01.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-01T01:31+0300
2025-05-01T01:31+0300
2025-05-01T01:43+0300
türki̇ye
fahrettin altun
i̇letişim başkanlığı
özgür özel
chp
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İletişim Başkanlığı'na yönelik açıklamalarıyla devleti ne kadar tanımadığını açıkça ortaya koyduğunu ifade etti. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın görevlerini ve faaliyetlerini bir kez daha kamuoyuyla paylaşmakta yarar gördüğünü aktaran Altun, İletişim Başkanlığı'nın doğru enformasyon akışını sağlayarak, dezenformasyonla mücadele ettiğini ve hakikati savunduğunu, bu nedenle tüm kamu otoritelerine bilgi vererek vatandaşlara gerçekleri ulaştırdığını belirtti.Altun açıklamasında şu ifadelere yer verdi:İletişim Başkanlığı'nın, basın emekçilerinin haklarını gözettiğini, güvenli bir medya ekosistemi oluşturarak her daim onların yanında durduğunu belirterek şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/disisleri-bakanligi-sozcusu-keceli-israil-suriyedeki-birlik-cabalarina-zarar-veren-hava-1095821556.html
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fahrettin altun, i̇letişim başkanlığı, özgür özel, chp
fahrettin altun, i̇letişim başkanlığı, özgür özel, chp
Altun'dan CHP lideri Özel'e: İletişim Başkanlığımız, devletimiz ile milletimiz arasında bir iletişim köprüsüdür
01:31 01.05.2025 (güncellendi: 01:43 01.05.2025)
İletişim Başkanı Altun, CHP lideri Özel ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Özel'in açıklamaları sonrası kamuoyuyla bazı bilgileri yeniden paylaşmakta fayda gördüğünü belirten Altun, İletişim Başkanlığı'nın devlet ile millet arasında bir iletişim köprü olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İletişim Başkanlığı'na yönelik açıklamalarıyla devleti ne kadar tanımadığını açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.
Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın görevlerini ve faaliyetlerini bir kez daha kamuoyuyla paylaşmakta yarar gördüğünü aktaran Altun, İletişim Başkanlığı'nın doğru enformasyon akışını sağlayarak, dezenformasyonla mücadele ettiğini ve hakikati savunduğunu, bu nedenle tüm kamu otoritelerine bilgi vererek vatandaşlara gerçekleri ulaştırdığını belirtti.
Altun açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"İletişim Başkanlığı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda stratejik iletişim faaliyetleri yürütür, kampanyalar düzenler; devletimizin icraatlarını teker teker, tekrar tekrar anlatır. Bu nedenle sürekli içerik üretir, ulusal, uluslararası kamuoylarına ulaşır. İletişim Başkanlığı, kamu diplomasisi faaliyetlerini de yürütür. Türkiye markasını dünyaya gurur tablolarıyla anlatır, gösterir, söyler, duyurur. Bu nedenle uluslararası tüm muhataplarına, milli menfaatlerimizi koruyan enformasyonlar sunar. İletişim Başkanlığımız, devletimiz ile milletimiz arasında bir iletişim köprüsüdür. Vatandaşımızın derdini dinler, ilgilisine ulaştırır, çözümünü takip eder, bilgilendirir. Bu nedenle devletimizin kapısıdır; vatandaşımızın hizmetkarıdır."
İletişim Başkanlığı'nın, basın emekçilerinin haklarını gözettiğini, güvenli bir medya ekosistemi oluşturarak her daim onların yanında durduğunu belirterek şunları kaydetti:
"İletişim Başkanlığı, Türkiye'de ve dünyada gece gündüz çalışan mensuplarıyla, alın teriyle, al bayrağımızın gücünü her daim yüceltir. Peki bundan kim rahatsız olur? Uluslararası medyaya dezenformasyon üreten ve ülkemizi şikayet edenler… İletişim Başkanlığımız, tüm bu çalışmaları öğretmenlerimizden doktorlarımıza, iş insanlarımızdan çiftçilerimize, milletvekillerimizden emeklilerimize kadar her bir vatandaşımıza duyurur. Özgür Özel, siyasilerle ilgili olanı diline dolamış; bizi meydanlarda yuhalatıp sindirmeye çalışıyor. Biz, bütün arkadaşlarımızla birlikte hakikat mücadelemizi vermeye devam edeceğiz, bizi sindiremezsiniz, korkutamazsınız. Hakikate kulaklarını tıkamayan kim varsa onlara sözümüzü ulaştırmak için gayret etmeye devam edeceğiz."