https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/ito-acikladi-istanbulun-enflasyonu-belli-oldu-1095837074.html
İTO açıkladı: İstanbul'un enflasyonu belli oldu
İTO açıkladı: İstanbul'un enflasyonu belli oldu
Sputnik Türkiye
İstanbul Ticaret Odası Tüketici Fiyat İndeksi aylık artışı yüzde 3.21 olarak gerçekleşti. 01.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-01T12:26+0300
2025-05-01T12:26+0300
2025-05-01T12:26+0300
ekonomi̇
i̇stanbul ticaret odası (i̇to)
enflasyon
enflasyon farkı
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2025 Nisan ayında İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi aylık artışı yüzde 3,21 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı ise yüzde 47.21 olarak açıklandıEn fazla giyim harcamaları grubunda artış yaşandıNisan ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde; bir önceki aya göre kategorilerde değişimler şu şekilde oldu:-Giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda yüzde 13,59,-Konut harcamaları grubunda yüzde 6,66,-Haberleşme harcamaları grubunda yüzde 5,22,-Ulaştırma harcamaları grubunda yüzde 3,93,-Ev eşyası harcamaları grubunda yüzde 3,74,-Lokanta ve oteller harcama grubunda yüzde 3,15,-Çeşitli mal ve hizmetler harcama grubunda yüzde 3,12,-Alkollü içecekler ve tütün harcamaları grubunda yüzde 2,29,-Sağlık harcamaları grubunda yüzde 2,13,-Eğlence ve kültür harcamaları grubunda yüzde 2,03,-Gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubunda yüzde 1,57 artış izlenirken eğitim harcamaları grubunda değişim izlenmedi.Toptan eşya fiyatları yüzde 1.46 arttıToptan fiyat hareketlerini yansıtan ve 2025 Mart ayında yüzde 2,30 oranında artan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi 2025 Nisan ayında yüzde 1,46 oranında arttı. 2025 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde 28,85, yıllık ortalama değişim oranı ise yüzde 43,11 oldu.Yıllık ortalama bazda 2025 yılı nisan ayı gruplar itibariyle artışlar sırasıyla; inşaat malzemelerinde yüzde 86,86, mensucatta yüzde 69,11, kimyevi maddelerde yüzde 42,57, gıda maddelerinde yüzde 40,57, işlenmemiş maddelerde yüzde 33,41, yakacak ve enerjide yüzde 32,79, madenlerde yüzde 27,18 artış gerçekleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/merkez-bankasi-anketi-aciklandi-yillik-enflasyon-beklentisi-artti-1095675101.html
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i̇stanbul ticaret odası (i̇to), enflasyon, enflasyon farkı
i̇stanbul ticaret odası (i̇to), enflasyon, enflasyon farkı
İTO açıkladı: İstanbul'un enflasyonu belli oldu
İstanbul Ticaret Odası Tüketici Fiyat İndeksi aylık artışı yüzde 3.21 olarak gerçekleşti.
2025 Nisan ayında İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi aylık artışı yüzde 3,21 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı ise yüzde 47.21 olarak açıklandı
En fazla giyim harcamaları grubunda artış yaşandı
Nisan ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde; bir önceki aya göre kategorilerde değişimler şu şekilde oldu:
-Giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda yüzde 13,59,
-Konut harcamaları grubunda yüzde 6,66,
-Haberleşme harcamaları grubunda yüzde 5,22,
-Ulaştırma harcamaları grubunda yüzde 3,93,
-Ev eşyası harcamaları grubunda yüzde 3,74,
-Lokanta ve oteller harcama grubunda yüzde 3,15,
-Çeşitli mal ve hizmetler harcama grubunda yüzde 3,12,
-Alkollü içecekler ve tütün harcamaları grubunda yüzde 2,29,
-Sağlık harcamaları grubunda yüzde 2,13,
-Eğlence ve kültür harcamaları grubunda yüzde 2,03,
-Gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubunda yüzde 1,57 artış izlenirken eğitim harcamaları grubunda değişim izlenmedi.
Toptan eşya fiyatları yüzde 1.46 arttı
Toptan fiyat hareketlerini yansıtan ve 2025 Mart ayında yüzde 2,30 oranında artan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi 2025 Nisan ayında yüzde 1,46 oranında arttı. 2025 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde 28,85, yıllık ortalama değişim oranı ise yüzde 43,11 oldu.
Yıllık ortalama bazda 2025 yılı nisan ayı gruplar itibariyle artışlar sırasıyla; inşaat malzemelerinde yüzde 86,86, mensucatta yüzde 69,11, kimyevi maddelerde yüzde 42,57, gıda maddelerinde yüzde 40,57, işlenmemiş maddelerde yüzde 33,41, yakacak ve enerjide yüzde 32,79, madenlerde yüzde 27,18 artış gerçekleşti.