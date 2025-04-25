https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/merkez-bankasi-anketi-aciklandi-yillik-enflasyon-beklentisi-artti-1095675101.html
Merkez Bankası anketi açıklandı: Yıllık enflasyon beklentisi arttı
Merkez Bankası anketi açıklandı: Yıllık enflasyon beklentisi arttı
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası enflasyon beklentisi anketini açıkladı. Yıllık enflasyon beklentisi artış gösterdi. 25.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-25T11:07+0300
2025-04-25T11:07+0300
2025-04-25T11:07+0300
ekonomi̇
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enflasyon
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Yıllık enflasyon beklentileri nisanda piyasa katılımcıları ve reel sektör için yükselirken, hane halkı için değişim göstermedi.Enflasyon beklentileri arttı mı?Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı.Buna göre, nisanda 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,0 puan artarak yüzde 25,6 ve reel sektör için 0,6 puan yükselerek yüzde 41,7'ye çıkarken, hane halkı için değişim göstermeyerek yüzde 59,3 seviyesinde sabit kaldı.Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hane halkı oranı geçen aya göre 4,1 puan azalarak, yüzde 27,2 oldu.Mart ayı enflasyonu ne olmuştu?Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan ayı başında Mart ayı enflasyon verisini açıklamıştı. Enflasyon, martta aylık bazda yüzde 2.46 olurken yıllık bazda yüzde 38.1'e gerilemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/tcmb-piyasa-katilimcilari-anketi-aciklandi-enflasyon-ve-dolar-tahmini-yukseldi-1095310072.html
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merkez bankası, enflasyon, son dakika enflasyon
merkez bankası, enflasyon, son dakika enflasyon
Merkez Bankası anketi açıklandı: Yıllık enflasyon beklentisi arttı
Merkez Bankası enflasyon beklentisi anketini açıkladı. Yıllık enflasyon beklentisi artış gösterdi.
Yıllık enflasyon beklentileri nisanda piyasa katılımcıları ve reel sektör için yükselirken, hane halkı için değişim göstermedi.
Enflasyon beklentileri arttı mı?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı.
Buna göre, nisanda 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,0 puan artarak yüzde 25,6 ve reel sektör için 0,6 puan yükselerek yüzde 41,7'ye çıkarken, hane halkı için değişim göstermeyerek yüzde 59,3 seviyesinde sabit kaldı.
Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hane halkı oranı geçen aya göre 4,1 puan azalarak, yüzde 27,2 oldu.
Mart ayı enflasyonu ne olmuştu?
Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan ayı başında Mart ayı enflasyon verisini açıklamıştı. Enflasyon, martta aylık bazda yüzde 2.46 olurken yıllık bazda yüzde 38.1'e gerilemişti.