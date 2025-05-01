https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/istanbulda-1-mayis--kadikoyde-yuruyus-basladi-besiktas-ve-sislide-gozaltilar-var--1095834404.html

İstanbul'da 1 Mayıs: Kadıköy'de meydana girişler başladı, Beşiktaş ve Şişli'de gözaltılar var

İstanbul'da 1 Mayıs: Kadıköy'de meydana girişler başladı, Beşiktaş ve Şişli'de gözaltılar var

Sputnik Türkiye

1 Mayıs İşçi Bayramı İstanbul’da yoğun güvenlik önlemleriyle başladı. Kadıköy'de Rıhtım Meydanı'na girişler devam ederken, Taksim, Beşiktaş ve Şişli'de... 01.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-01T11:42+0300

2025-05-01T11:42+0300

2025-05-01T12:39+0300

türki̇ye

1 mayıs

1 mayıs emek ve dayanışma günü

1 mayıs i̇şçi bayramı

gözaltı

şişli

kadıköy

kartal

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/01/1095834589_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d4e4aaa19db100e867e69f56bf04518c.jpg

İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında kutlamaların adresi bu yıl Kadıköy oldu. Sabah saatlerinden itibaren kutlamalara gelen gruplar yürüyüşlerini sürdürürken, Taksim, Beşiktaş ve Şişli çevresinde ise polis ablukası dikkat çekti. Özellikle Taksim Meydanı ve çevresindeki yollar sabah 05.30’dan itibaren kapatıldı. Kadıköy'de 1 Mayıs kutlaması için alana girişler başladı. Belirlenen kontrol noktalarında gelenler, üst araması yapılarak alana alınıyor.Taksim tamamen kapatıldıİstanbul Emniyet Müdürlüğü, Taksim Meydanı, Saraçhane ve çevresindeki tüm alanları bariyerlerle kapatarak yaya ve araç geçişine izin vermedi. İstiklal Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Harbiye, Dolmabahçe Caddesi, Barbaros Bulvarı, Levent-Mecidiyeköy hattı gibi ana arterlerde hem yaya hem araç trafiği durduruldu.Metro ve metrobüs durakları kapalıVezneciler, Taksim, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy, Gayrettepe, Zincirlikuyu metro istasyonları geçici olarak kapatıldı. Metrobüsler ise Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu duraklarında durmuyor. İstanbul’da birçok toplu taşıma noktası ikinci bir duyuruya kadar hizmet dışı bırakıldı.Kazancı Yokuşu’na çelenk bırakıldıHAK-İŞ Konfederasyonu İstanbul İl Başkanlığı üyeleri, Kazancı Yokuşu’nda 1977’de yaşamını yitirenleri anarak karanfil bıraktı. Grup, daha sonra Taksim Cumhuriyet Anıtı’na Filistin bayraklı çelenk sundu. HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı Mustafa İluk, “Emeğin, alın terinin ve dayanışmanın günü” vurgusunu yaptı.Gözaltılar: Beşiktaş ve Şişli’de müdahaleBeşiktaş, Şişli, Fatih ve Saraçhane bölgelerinde Taksim’e yürümek isteyen gruplara polis müdahale etti. Beşiktaş’ta Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyeleri sloganlarla yürümek istedi, polis izin vermeyince bazı kişiler gözaltına alındı.CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Mecidiyeköy’de toplanan bir grupla birlikte Taksim’e yürümek istedi. Polis, gruba izin vermedi. Uyarılara rağmen yürüyüşte ısrar eden bazı kişiler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.Fatih’te Saraçhane Meydanı ve çevresindeki yollar, güvenlik nedeniyle trafiğe kapatıldı. Polis ve itfaiye araçları bölgede hazır bekletilirken, sürücüler alternatif güzergâhlara yönlendiriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/1-mayis-isci-bayrami-tarihcesi-turkiyede-ilk-ne-zaman-kutlandi-ne-zaman-tatil-oldu-1095830159.html

türki̇ye

şişli

kadıköy

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

1 mayıs, 1 mayıs emek ve dayanışma günü, 1 mayıs i̇şçi bayramı, gözaltı, şişli, kadıköy, kartal