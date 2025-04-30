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İsrail'de yangın paniği: Kudüs'e yaklaşan alevler nedeniyle yerleşim yerleri tahliye edildi
İsrail'de yangın paniği: Kudüs'e yaklaşan alevler nedeniyle yerleşim yerleri tahliye edildi
Sputnik Türkiye
İsrail'in dağ eteklerinde çıkan büyük çaplı orman yangınları nedeniyle bölgede birçok yerleşim yeri tahliye edilirken, Kudüs'e yaklaşan alevler sonucu ana... 30.04.2025, Sputnik Türkiye
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İsrail'de başlayan yangın çok sayıda kara ekibi, uçak ve helikopterle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.Tel Aviv ve Kudüs arasında başlayan büyük çaplı orman yangınları nedeniyle bölgede birçok yerleşim yeri tahliye edilirken, ana karayollardan birinin ulaşıma kapatıldığı açıklandı. İsrail, yangınla mücadele için uluslararası yardım çağrısında bulundu. Televizyon görüntülerinde, Kudüs'le Tel Aviv’i birbirine bağlayan 1 No’lu ana karayolu boyunca alevlerin yükseldiği, yoğun dumanlar arasında insanların araçlarını terk edip kaçtıkları anlar yer aldı. Başbakan Binyamin Netanyahu, yangınla mücadeleye destek amacıyla İtalya ve Hırvatistan’ın üç yangın söndürme uçağı göndereceğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı ise Yunanistan, Kıbrıs ve Bulgaristan’dan da yardım istendiğini belirtti. İsrail medyasına göre, dağ eteklerinde başlayan yangının Kudüs'e doğru ilerlediği bölgede duman yoğunluğu olduğu aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/israil-ordusu-lubnanda-yangin-cikarmak-icin-mancinikla-saldiri-duzenliyor-1084808850.html
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ortadoğu, i̇srail, i̇srail-filistin, i̇srail savunma bakanlığı, i̇srail parlamentosu (knesset), i̇srail yüksek mahkemesi, i̇srail ordusu, i̇srail-filistin sorunu, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın alarmı

İsrail'de yangın paniği: Kudüs'e yaklaşan alevler nedeniyle yerleşim yerleri tahliye edildi

21:02 30.04.2025
© AP Photoİsrail yangını
İsrail yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2025
© AP Photo
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İsrail'in dağ eteklerinde çıkan büyük çaplı orman yangınları nedeniyle bölgede birçok yerleşim yeri tahliye edilirken, Kudüs'e yaklaşan alevler sonucu ana karayollardan biri ulaşıma kapatıldı. İsrail, yangınla mücadele için uluslararası yardım çağrısında bulundu.
İsrail'de başlayan yangın çok sayıda kara ekibi, uçak ve helikopterle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Tel Aviv ve Kudüs arasında başlayan büyük çaplı orman yangınları nedeniyle bölgede birçok yerleşim yeri tahliye edilirken, ana karayollardan birinin ulaşıma kapatıldığı açıklandı. İsrail, yangınla mücadele için uluslararası yardım çağrısında bulundu.
Televizyon görüntülerinde, Kudüs'le Tel Aviv’i birbirine bağlayan 1 No’lu ana karayolu boyunca alevlerin yükseldiği, yoğun dumanlar arasında insanların araçlarını terk edip kaçtıkları anlar yer aldı.
Başbakan Binyamin Netanyahu, yangınla mücadeleye destek amacıyla İtalya ve Hırvatistan’ın üç yangın söndürme uçağı göndereceğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı ise Yunanistan, Kıbrıs ve Bulgaristan’dan da yardım istendiğini belirtti.
İsrail medyasına göre, dağ eteklerinde başlayan yangının Kudüs'e doğru ilerlediği bölgede duman yoğunluğu olduğu aktarıldı.
İsrail ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2024
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