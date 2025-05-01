Isıttığınız yemek zehre dönüşebilir: Bu hatalara dikkat, donmuş tavuk ve pirinçteki tehlike

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Zekeriya Mete: 'Eski Türkiye daha özgürdü'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Maden Mühendisleri Odası Başkanı Yüksel: ‘Özelleştirmeler halka hiçbir fayda sağlamıyor’
09:08
107 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:52
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Dr. Nahide Toksan: 'Hekim gereksiz yere zaman kaybına uğratılıyor'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Depremde kesintisiz iletişim için teknoloji üreten Türk girişim
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Pakistan-Hindistan gerilimi
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
ÖZEL HABER
Nasuh Mahruki: Depremlerde ölmek takdiri ilahi değil, takdiri siyasi
17:43
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Zekeriya Mete: ‘Bir ülke hukuku kadar güçlü ve zengindir'
18:17
17 dk
ÖZEL HABER
İş hayatında psikolojik erozyon: Sessiz istifa ve mobbing gerçeği
18:49
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
BÖLGENİN KALBİ
Terörsüz Türkiye hedefinde mardin, diyarbakır, batman halkı ne diyor?
19:09
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:30
5 dk
1 MAYIS ÖZEL
Fethi Yılmaz ve Selin Yazıcı'yla 1 Mayıs Özel yayını
09:00
145 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:30
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
8 dk
1 MAYIS ÖZEL
Geçmişten günümüze 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı
13:16
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
11 dk
DÜNYADA 1 MAYIS
1 Mayıs'ı tatil yapan ülkeler
14:21
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
1 MAYIS TAKSİM OLAYLARI
‘Kanlı 1 Mayıs’ın perde arkası
15:12
21 dk
ÖZEL HABER
İş hayatında psikolojik erozyon: Sessiz istifa ve mobbing gerçeği
15:42
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
ÖZEL HABER
Dünya ve Türkiye’de 1 Mayıs’ın olaylı tarihi
16:27
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
1 MAYIS TAKSİM OLAYLARI
‘Kanlı 1 Mayıs’ın perde arkası
19:10
21 dk
DÜNYADA 1 MAYIS
1 Mayıs'ı tatil yapan ülkeler
19:36
5 dk
1 MAYIS ÖZEL
Geçmişten günümüze 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı
20:08
21 dk
ÖZEL HABER
Dünya ve Türkiye’de 1 Mayıs’ın olaylı tarihi
21:05
7 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bach ailesinin 'en tanınır üyesi'
22:25
10 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/isittiginiz-yemek-zehre-donusebilir-bu-hatalara-dikkat-donmus-tavuk-ve-pirincteki-tehlike-1095838462.html
Isıttığınız yemek zehre dönüşebilir: Bu hatalara dikkat, donmuş tavuk ve pirinçteki tehlike
Isıttığınız yemek zehre dönüşebilir: Bu hatalara dikkat, donmuş tavuk ve pirinçteki tehlike
Sputnik Türkiye
Kalan yemekleri yeniden ısıtmak, dikkatli yapılmadığında ciddi gıda zehirlenmelerine yol açabiliyor. Uzmanlar, özellikle pirinç, tavuk ve dondurulmuş ürünlerin... 01.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-01T13:34+0300
2025-05-01T13:34+0300
yaşam
yemek
tavuk
pirinç
gıda zehirlenmesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/01/1095838643_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ce4321ef43de6138f2778df69e286cb6.jpg
Artan yemekleri yeniden kullanmak ekonomik olabilir, ancak yanlış yöntemlerle yeniden ısıtılan yiyecekler ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Uzmanlar, özellikle pirinçli yemekler ve tavuk ürünleri konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.Pirinçteki gizli tehlike: Bacillus cereusPirinçli yemekler, oda sıcaklığında bir saatten fazla bırakıldığında bacillus cereus adı verilen zararlı bakterilere dönüşebilen sporlar içerebilir. Bu bakteriler mide bulantısı, kusma ve ishal gibi semptomlara yol açabilir. Bu nedenle pişmiş pirinç, hızla soğutulmalı ve 24 saat içinde tüketilmelidir.Tavuk asla sıcak suda çözülmemeliDonmuş tavuk ürünlerini sıcak suyla çözmek büyük bir hata. Bu yöntemle eşit olmayan çözülme meydana gelebilir ve bakterilerin aktif olduğu alanlar oluşabilir. Uzmanlar, “Tavuğu mutlaka buzdolabında çözdürün ve çözüldükten sonra tamamen pişirin” uyarısında bulunuyor.Soğutma sürecine dikkat edinYiyecekleri buzdolabına koymadan önce mutlaka oda sıcaklığında soğumasını bekleyin. Sıcak yemek doğrudan buzdolabına konduğunda dolap içi sıcaklığı yükselir, diğer gıdalar da bozulabilir. 5°C altındaki sıcaklık, zararlı mikroorganizmaların çoğalmasını önlemede kritik bir eşiktir.Tehlikeli sıcaklık aralığı: 8-63°C8 ile 63 derece arasındaki sıcaklıklar, bakterilerin hızla çoğalmasına neden olur. Bu yüzden yiyeceklerin bu sıcaklık aralığında mümkün olan en kısa sürede kalması gerekir. Eksi 18°C’de dondurulan yiyeceklerde bakteri aktivitesi durur, ancak bakteriler tamamen ölmez. Çözüldükten sonra tekrar aktif hale gelebilirler.Evde pişirilen yiyecekleri uzun süre bekletmeyinEvde yapılan yemekler bile buzdolabında 2 günden fazla bekletilmemeli. Eğer hemen tüketilmeyecekse, güvenle saklanması için derin dondurucuda muhafaza edilmesi öneriliyor. Yiyecekleri yalnızca bir kez yeniden ısıtmak en güvenli yöntem olarak öne çıkıyor.Paket servis pilavları yeniden isıtmayınPaket serviste gelen pilavlar, genellikle önceden pişirilmiş şekilde sunulur ve yeniden ısıtıldığında sağlık riski oluşturabilir. Bu tür yiyecekler teslimattan hemen sonra tüketilmeli, bekletilmemelidir.Mikrodalgada eşit isı dağılımına dikkatMikrodalgada çözme veya ısıtma yaparken, yiyeceğin eşit şekilde ısınmasına özen gösterilmeli. Uzmanlar, “Isıtma sırasında işlemi durdurup karıştırmak” gerektiğini belirtiyor. Böylece bazı bölgelerin çiğ kalma riski ortadan kalkıyor.Yüksek risk grubundakiler daha dikkatli olmalıBağışıklık sistemi zayıf kişiler, hamileler, bebekler ve yaşlılar için gıda güvenliği daha da önemli hale geliyor. Bu gruptakiler için yiyeceklerin buhar çıkana kadar iyice ısıtılması gerekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/marmarada-buyuk-deprem-ne-zaman-olacak-prof-dr-ahmet-ercan-tarih-verdi-1095833629.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/01/1095838643_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_24b258491604500e7adf76e2e1e9a766.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yemek, tavuk, pirinç, gıda zehirlenmesi
yemek, tavuk, pirinç, gıda zehirlenmesi

Isıttığınız yemek zehre dönüşebilir: Bu hatalara dikkat, donmuş tavuk ve pirinçteki tehlike

13:34 01.05.2025
© FotoğrafPirinç pilavı
Pirinç pilavı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2025
© Fotoğraf
Abone ol
Kalan yemekleri yeniden ısıtmak, dikkatli yapılmadığında ciddi gıda zehirlenmelerine yol açabiliyor. Uzmanlar, özellikle pirinç, tavuk ve dondurulmuş ürünlerin nasıl saklanması ve ısıtılması gerektiği konusunda uyarıyor. Gıdalarda bakteri üremesini önlemek için temel kurallara dikkat etmek şart.
Artan yemekleri yeniden kullanmak ekonomik olabilir, ancak yanlış yöntemlerle yeniden ısıtılan yiyecekler ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Uzmanlar, özellikle pirinçli yemekler ve tavuk ürünleri konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

Pirinçteki gizli tehlike: Bacillus cereus

Pirinçli yemekler, oda sıcaklığında bir saatten fazla bırakıldığında bacillus cereus adı verilen zararlı bakterilere dönüşebilen sporlar içerebilir. Bu bakteriler mide bulantısı, kusma ve ishal gibi semptomlara yol açabilir. Bu nedenle pişmiş pirinç, hızla soğutulmalı ve 24 saat içinde tüketilmelidir.

Tavuk asla sıcak suda çözülmemeli

Donmuş tavuk ürünlerini sıcak suyla çözmek büyük bir hata. Bu yöntemle eşit olmayan çözülme meydana gelebilir ve bakterilerin aktif olduğu alanlar oluşabilir. Uzmanlar, “Tavuğu mutlaka buzdolabında çözdürün ve çözüldükten sonra tamamen pişirin” uyarısında bulunuyor.

Soğutma sürecine dikkat edin

Yiyecekleri buzdolabına koymadan önce mutlaka oda sıcaklığında soğumasını bekleyin. Sıcak yemek doğrudan buzdolabına konduğunda dolap içi sıcaklığı yükselir, diğer gıdalar da bozulabilir. 5°C altındaki sıcaklık, zararlı mikroorganizmaların çoğalmasını önlemede kritik bir eşiktir.

Tehlikeli sıcaklık aralığı: 8-63°C

8 ile 63 derece arasındaki sıcaklıklar, bakterilerin hızla çoğalmasına neden olur. Bu yüzden yiyeceklerin bu sıcaklık aralığında mümkün olan en kısa sürede kalması gerekir. Eksi 18°C’de dondurulan yiyeceklerde bakteri aktivitesi durur, ancak bakteriler tamamen ölmez. Çözüldükten sonra tekrar aktif hale gelebilirler.

Evde pişirilen yiyecekleri uzun süre bekletmeyin

Evde yapılan yemekler bile buzdolabında 2 günden fazla bekletilmemeli. Eğer hemen tüketilmeyecekse, güvenle saklanması için derin dondurucuda muhafaza edilmesi öneriliyor. Yiyecekleri yalnızca bir kez yeniden ısıtmak en güvenli yöntem olarak öne çıkıyor.

Paket servis pilavları yeniden isıtmayın

Paket serviste gelen pilavlar, genellikle önceden pişirilmiş şekilde sunulur ve yeniden ısıtıldığında sağlık riski oluşturabilir. Bu tür yiyecekler teslimattan hemen sonra tüketilmeli, bekletilmemelidir.

Mikrodalgada eşit isı dağılımına dikkat

Mikrodalgada çözme veya ısıtma yaparken, yiyeceğin eşit şekilde ısınmasına özen gösterilmeli. Uzmanlar, “Isıtma sırasında işlemi durdurup karıştırmak” gerektiğini belirtiyor. Böylece bazı bölgelerin çiğ kalma riski ortadan kalkıyor.

Yüksek risk grubundakiler daha dikkatli olmalı

Bağışıklık sistemi zayıf kişiler, hamileler, bebekler ve yaşlılar için gıda güvenliği daha da önemli hale geliyor. Bu gruptakiler için yiyeceklerin buhar çıkana kadar iyice ısıtılması gerekiyor.
Ahmet Ercan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2025
TÜRKİYE
Marmara’da büyük deprem ne zaman olacak? Prof. Dr. Ahmet Ercan tarih verdi
10:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала