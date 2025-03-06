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İhbar sonucu ele geçirildi: 1 Burma pitonu, 2 top pitonu, 1 boa yılanı ve 1 tarantula
İhbar sonucu ele geçirildi: 1 Burma pitonu, 2 top pitonu, 1 boa yılanı ve 1 tarantula
Sputnik Türkiye
Sivas'ta gerçekleştirilen egzotik hayvan kaçakçılığı operasyonunda 1 Burma pitonu, 2 top pitonu, 1 boa yılanı ve 1 tarantula cinsi örümcek ele geçirildi. Yasa... 06.03.2025, Sputnik Türkiye
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin sosyal medya hesabından Sivas'ta düzenlenen egzotik hayvan kaçakçılığı operasyonunda, 4 yılan ve 1 tarantula cinsi örümceğin ele geçirildiğini duyurdu.Çokçetin'in verdiği bilgiye göre Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleriyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak yılan satışı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.Operasyonda, 1 Burma pitonu, 2 top pitonu, 1 boa yılanı ve 1 tarantula cinsi örümcek ele geçirildi. Kaçak hayvan ticareti yaptığı belirlenen 1 şüpheli hakkında idari işlem uygulandı.Yasa dışı olarak bulundurulan yılanlar ve tarantula cinsi örümcek Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şubesi ekiplerine teslim edildi.
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sivas, tarantula, boa yılanı, piton
sivas, tarantula, boa yılanı, piton

İhbar sonucu ele geçirildi: 1 Burma pitonu, 2 top pitonu, 1 boa yılanı ve 1 tarantula

20:11 06.03.2025 (güncellendi: 20:19 06.03.2025)
© AA / Doğa Koruma ve Milli Parklar ŞubesiSivas'ta düzenlenen egzotik hayvan kaçakçılığı operasyonu
Sivas'ta düzenlenen egzotik hayvan kaçakçılığı operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2025
© AA / Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi
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Sivas'ta gerçekleştirilen egzotik hayvan kaçakçılığı operasyonunda 1 Burma pitonu, 2 top pitonu, 1 boa yılanı ve 1 tarantula cinsi örümcek ele geçirildi. Yasa dışı olarak bulundurulan yılanlar ve tarantula Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şubesi ekiplerine teslim edildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin sosyal medya hesabından Sivas'ta düzenlenen egzotik hayvan kaçakçılığı operasyonunda, 4 yılan ve 1 tarantula cinsi örümceğin ele geçirildiğini duyurdu.
Çokçetin'in verdiği bilgiye göre Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleriyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak yılan satışı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, 1 Burma pitonu, 2 top pitonu, 1 boa yılanı ve 1 tarantula cinsi örümcek ele geçirildi. Kaçak hayvan ticareti yaptığı belirlenen 1 şüpheli hakkında idari işlem uygulandı.
Yasa dışı olarak bulundurulan yılanlar ve tarantula cinsi örümcek Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şubesi ekiplerine teslim edildi.
Sucuk - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2025
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