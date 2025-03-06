https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/egzotik-hayvan-kacakciligina-operasyon-burma-ve-top-pitonu-boa-yilani-tarantula-ele-gecirildi-1094265163.html

İhbar sonucu ele geçirildi: 1 Burma pitonu, 2 top pitonu, 1 boa yılanı ve 1 tarantula

İhbar sonucu ele geçirildi: 1 Burma pitonu, 2 top pitonu, 1 boa yılanı ve 1 tarantula

Sputnik Türkiye

Sivas'ta gerçekleştirilen egzotik hayvan kaçakçılığı operasyonunda 1 Burma pitonu, 2 top pitonu, 1 boa yılanı ve 1 tarantula cinsi örümcek ele geçirildi. Yasa... 06.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-06T20:11+0300

2025-03-06T20:11+0300

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türki̇ye

sivas

tarantula

boa yılanı

piton

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin sosyal medya hesabından Sivas'ta düzenlenen egzotik hayvan kaçakçılığı operasyonunda, 4 yılan ve 1 tarantula cinsi örümceğin ele geçirildiğini duyurdu.Çokçetin'in verdiği bilgiye göre Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleriyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak yılan satışı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.Operasyonda, 1 Burma pitonu, 2 top pitonu, 1 boa yılanı ve 1 tarantula cinsi örümcek ele geçirildi. Kaçak hayvan ticareti yaptığı belirlenen 1 şüpheli hakkında idari işlem uygulandı.Yasa dışı olarak bulundurulan yılanlar ve tarantula cinsi örümcek Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şubesi ekiplerine teslim edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/taklit-ve-tagsis-listesi-guncellendi-sucukta-tavuk-kafasi-baklavadan-ay-cekirdegi-cikti-1094259069.html

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sivas, tarantula, boa yılanı, piton