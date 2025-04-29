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Koronavirüsle beraber 25-44 yaş arası kalp krizi geçirme oranı yüzde 30 arttı: Bu sinyalleri görmezden gelmeyin!
Koronavirüsle beraber 25-44 yaş arası kalp krizi geçirme oranı yüzde 30 arttı: Bu sinyalleri görmezden gelmeyin!
Sputnik Türkiye
Genç nüfusta kalp krizi geçirme oranları yükselirken uzmanlar kalp krizi belirtilerine dikkat çekti
2025-04-29T15:09+0300
2025-04-29T15:09+0300
sağlik
kalp krizi
sessiz kalp krizi
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akut kalp krizi
koronavirüs
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Son dönemde bir çok ünlü isim kalp krizinden hayatını kaybederken, araştırmalar koronavirüsle beraber 25-44 yaş arasında kalp krizi oranının yüzde 30 arttığını gösteriyor. Peki kalp krizi 'ben geliyorum' der mi? Vücudumuz kalp krizi öncesinde sinyal verir mi? Hangi sinyaller kalp krizi belirtisi olabilir? Son yıllarda kalp krizi vakalarındaki artışın ardında ne var? Erken tanı neden önemli? Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Bilge Erdoğan merak edilenleri anlattı. Her iki hastadan birinde kalp krizi alarm veriyorİstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Bilge Erdoğan, hastaların yüzde 50-70 civarında, kalp krizinden günler ya da haftalar önce bazı uyarıcı semptomlar görülebildiğine işaret etti. Prof. Dr. Erdoğan şu bilgileri paylaştı: Kalp krizi ben geliyorum derProf. Dr. Erdoğan kalp krizi belirtilerini ise şöyle sıraladı: "Eforla gelen göğüs ağrısı veya baskı hissi, nefes darlığı, efor kapasitesinde azalma, sırta, kola, çeneye vuran ağrı, aşırı yorgunluk ve gece uykudan uyandıran göğüs rahatsızlığı olarak genellikle ‘ben geliyorum’ der. Bununla birlikte hipertansiyon, diyabet, hiperkolesterolemi, sigara, aile öyküsü ve obezite gibi riskler varsa ön belirti olmasa da risk yüksektir. Bulgularımız kadınlarda belirtilerin değişebildiğini de gösteriyor. Mesela mide bulantısı, yorgunluk ve sırt ağrısı gibi rahatsızlıklar karşımıza çıkabiliyor."Kalp krizi vakaları neden arttı?Son yıllarda Türkiye'de ve dünyada kalp krizindeki artışın nedeni ise Prof. Dr. Erdoğan detaylarıyla anlattı. Bunun bir çok nedeni olsa da Kovid 19 salgınının önemli faktörlerden biri olduğunu dile getiren Dr. Erdoğan sözlerini şöyle tamamladı:
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kalp krizi, kalp krizi belirtileri, kalp krizi nasıl anlaşılır, kalp krizi geçirenlerin sayısı,
kalp krizi, kalp krizi belirtileri, kalp krizi nasıl anlaşılır, kalp krizi geçirenlerin sayısı,

Koronavirüsle beraber 25-44 yaş arası kalp krizi geçirme oranı yüzde 30 arttı: Bu sinyalleri görmezden gelmeyin!

15:09 29.04.2025
© FotoğrafABD'de ünlü şarkıcıyla gündeme geldi: Sessiz kalp krizi nedir?
ABD'de ünlü şarkıcıyla gündeme geldi: Sessiz kalp krizi nedir? - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2025
© Fotoğraf
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Araştırmalara göre koronavirüsle birlikte 25-44 yaş arasında kalp krizi oranı yüzde 30 arttı. Prof. Dr. Mustafa Bilge Erdoğan ise kalp krizi yaşanmadan önce 'kritik sinyaller' verdiğini belirterek uyardı.
Son dönemde bir çok ünlü isim kalp krizinden hayatını kaybederken, araştırmalar koronavirüsle beraber 25-44 yaş arasında kalp krizi oranının yüzde 30 arttığını gösteriyor. Peki kalp krizi 'ben geliyorum' der mi? Vücudumuz kalp krizi öncesinde sinyal verir mi? Hangi sinyaller kalp krizi belirtisi olabilir? Son yıllarda kalp krizi vakalarındaki artışın ardında ne var? Erken tanı neden önemli? Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Bilge Erdoğan merak edilenleri anlattı.

Her iki hastadan birinde kalp krizi alarm veriyor

İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Bilge Erdoğan, hastaların yüzde 50-70 civarında, kalp krizinden günler ya da haftalar önce bazı uyarıcı semptomlar görülebildiğine işaret etti. Prof. Dr. Erdoğan şu bilgileri paylaştı:
“Kalp krizi geçiren hastaların önemli bir kısmında daha önce bazı belirtiler veya risk işaretleri olabilir, ancak bunlar her zaman açık ya da belirgin olmak zorunda değil. Yüzde 50-70 civarında hastada, kalp krizinden günler ya da haftalar önce bazı uyarıcı semptomlar görülebilir. Bu belirtiler genellikle göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, halsizlik gibi bulgulardır. Ancak yüzde 25-30 kadar hastada hiçbir ön belirti olmadan kalp krizi meydana gelebilir. Bu özellikle diyabetik hastalarda ve yaşlılarda daha sık görülür. Bununla beraber yaklaşık yüzde 10-20 hasta ise sessiz geçirir. Bu türde hasta farkında bile olmayabilir. Kriz tesadüfen EKG veya başka bir görüntüleme sırasında saptanabilir."

© DHA'Kalp krizi geçiren kadın 45 dakika sonra hayata döndü'
'Kalp krizi geçiren kadın 45 dakika sonra hayata döndü' - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2025
'Kalp krizi geçiren kadın 45 dakika sonra hayata döndü'
© DHA

Kalp krizi ben geliyorum der

Prof. Dr. Erdoğan kalp krizi belirtilerini ise şöyle sıraladı:
"Eforla gelen göğüs ağrısı veya baskı hissi, nefes darlığı, efor kapasitesinde azalma, sırta, kola, çeneye vuran ağrı, aşırı yorgunluk ve gece uykudan uyandıran göğüs rahatsızlığı olarak genellikle ‘ben geliyorum’ der. Bununla birlikte hipertansiyon, diyabet, hiperkolesterolemi, sigara, aile öyküsü ve obezite gibi riskler varsa ön belirti olmasa da risk yüksektir. Bulgularımız kadınlarda belirtilerin değişebildiğini de gösteriyor. Mesela mide bulantısı, yorgunluk ve sırt ağrısı gibi rahatsızlıklar karşımıza çıkabiliyor."
© İHAkalp sağlığı
kalp sağlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2025
kalp sağlığı
© İHA

Kalp krizi vakaları neden arttı?

Son yıllarda Türkiye'de ve dünyada kalp krizindeki artışın nedeni ise Prof. Dr. Erdoğan detaylarıyla anlattı. Bunun bir çok nedeni olsa da Kovid 19 salgınının önemli faktörlerden biri olduğunu dile getiren Dr. Erdoğan sözlerini şöyle tamamladı:
"Son bulgular özellikle 25 ila 44 yaş arasında kalp krizi görülme oranının yüzde 30 arttığını gösteriyor. Bunun yanında yaşam tarzı da etkili. Pandemi sürecinde fiziksel aktivitenin azalması, sağlıksız beslenme ve obezite gibi faktörler kalp krizi riskini yükseltiyor. Yine genetik faktörler ve ailesel hiperkolesterolemi de kalp krizi riskini artıran faktörler arasında yer alıyor. Ayrıca yine pandeminin etkisiyle rutin sağlık kontrollerinin ihmal edilmesi de kalp krizine yönelik tedavide geç kalınmasına yol açtığını söylemek mümkün. Tüm bunları dikkate aldığımızda, erken tanı korener arter (damar tıkanıklığı) hastalıklarında, hastalığın ilerleyerek kalp krizine neden olmaması için çok önemli. Erken tanı ile damar tıkanıklığı fark edilerek tedaviye hemen başlanılır. Bu aşamada damar daralması ilerlemeden müdahale edilirse kişi uzun süre normal yaşamına devam edebilir.”
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