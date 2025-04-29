https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/koronavirusle-beraber-25-44-yas-arasi-kalp-krizi-gecirme-orani-yuzde-30-artti-bu-sinyalleri-1095779688.html

Koronavirüsle beraber 25-44 yaş arası kalp krizi geçirme oranı yüzde 30 arttı: Bu sinyalleri görmezden gelmeyin!

Koronavirüsle beraber 25-44 yaş arası kalp krizi geçirme oranı yüzde 30 arttı: Bu sinyalleri görmezden gelmeyin!

Sputnik Türkiye

Genç nüfusta kalp krizi geçirme oranları yükselirken uzmanlar kalp krizi belirtilerine dikkat çekti

2025-04-29T15:09+0300

2025-04-29T15:09+0300

2025-04-29T15:09+0300

sağlik

kalp krizi

sessiz kalp krizi

sessiz kalp krizinin belirtileri

akut kalp krizi

koronavirüs

kovid-19

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Son dönemde bir çok ünlü isim kalp krizinden hayatını kaybederken, araştırmalar koronavirüsle beraber 25-44 yaş arasında kalp krizi oranının yüzde 30 arttığını gösteriyor. Peki kalp krizi 'ben geliyorum' der mi? Vücudumuz kalp krizi öncesinde sinyal verir mi? Hangi sinyaller kalp krizi belirtisi olabilir? Son yıllarda kalp krizi vakalarındaki artışın ardında ne var? Erken tanı neden önemli? Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Bilge Erdoğan merak edilenleri anlattı. Her iki hastadan birinde kalp krizi alarm veriyorİstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Bilge Erdoğan, hastaların yüzde 50-70 civarında, kalp krizinden günler ya da haftalar önce bazı uyarıcı semptomlar görülebildiğine işaret etti. Prof. Dr. Erdoğan şu bilgileri paylaştı: Kalp krizi ben geliyorum derProf. Dr. Erdoğan kalp krizi belirtilerini ise şöyle sıraladı: "Eforla gelen göğüs ağrısı veya baskı hissi, nefes darlığı, efor kapasitesinde azalma, sırta, kola, çeneye vuran ağrı, aşırı yorgunluk ve gece uykudan uyandıran göğüs rahatsızlığı olarak genellikle ‘ben geliyorum’ der. Bununla birlikte hipertansiyon, diyabet, hiperkolesterolemi, sigara, aile öyküsü ve obezite gibi riskler varsa ön belirti olmasa da risk yüksektir. Bulgularımız kadınlarda belirtilerin değişebildiğini de gösteriyor. Mesela mide bulantısı, yorgunluk ve sırt ağrısı gibi rahatsızlıklar karşımıza çıkabiliyor."Kalp krizi vakaları neden arttı?Son yıllarda Türkiye'de ve dünyada kalp krizindeki artışın nedeni ise Prof. Dr. Erdoğan detaylarıyla anlattı. Bunun bir çok nedeni olsa da Kovid 19 salgınının önemli faktörlerden biri olduğunu dile getiren Dr. Erdoğan sözlerini şöyle tamamladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/sanatci-volkan-konak-hastaneye-kaldirildi-1095002310.html

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