https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/guney-korede-siyasi-firtina-devam-ediyor-gecici-devlet-baskani-han-duck-soo-istifa-etti-1095838032.html
Güney Kore'de 'siyasi fırtına' devam ediyor: Geçici Devlet Başkanı Han Duck-soo istifa etti
Güney Kore'de 'siyasi fırtına' devam ediyor: Geçici Devlet Başkanı Han Duck-soo istifa etti
Sputnik Türkiye
Güney Kore'de geçici Devlet Başkanı ve Başbakan Han Duck-soo, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Geçen yıl azil süreciyle karşı karşıya kalan Han, Anayasa... 01.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-01T13:14+0300
2025-05-01T13:14+0300
2025-05-01T13:14+0300
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güney kore
güney kore devlet başkanlığı
yoon suk-yeol
han duck soo
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Güney Kore'de geçici Devlet Başkanı ve Başbakanı Han Duck-soo, 1 Mayıs sabahı yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu. Han'ın, bu kararının yaklaşan 3 Haziran başkanlık seçimlerine aday olma niyetiyle aldığı belirtiliyor.Han, "Bu vahim zamanda taşıdığım sorumluluğun ağırlığını değerlendirerek, böyle bir kararın gerçekten doğru ve kaçınılmaz olup olmadığını uzun uzun ve dikkatlice düşündükten sonra, eğer tek yol buysa, bunu yapmam gerektiğine karar verdim" ifadelerini kullandı.Başbakan Han, geçen yıl Aralık ayında, dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'ün sıkıyönetim ilanı sonrasında görevden alınmasının ardından geçici devlet başkanlığı görevini üstlenmişti. Ancak Han, Aralık 2024'te, Yoon ve eşi hakkında özel soruşturma yasalarını veto etmesi ve Anayasa Mahkemesi'ne yapılacak atamaları engellemesi nedeniyle muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis tarafından azledilmişti.Bu azil kararı, Mart 2025'te Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi ve Han görevine geri dönmüştü. Şimdi ise Başbakan Han, görevinden istifa ederek başkanlık yarışına katılma hazırlığında. Han resmi adaylık açıklamasını 2 Mayıs'ta yapacağı öngörülüyor.Han'ın istifasının ardından, Maliye Bakanı Choi Sang-mok geçici devlet başkanlığı görevini üstlendi. Choi, daha önce Han'ın azil süreci sırasında da bu görevi geçici olarak yürütmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/guney-kore-devlet-baskani-yoon-donemi-sona-erdi-ulke-yeni-baskanini-secmeye-hazirlaniyor-1095132015.html
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asya & pasifik, güney kore, güney kore devlet başkanlığı, yoon suk-yeol, han duck soo
Güney Kore'de 'siyasi fırtına' devam ediyor: Geçici Devlet Başkanı Han Duck-soo istifa etti
Güney Kore'de geçici Devlet Başkanı ve Başbakan Han Duck-soo, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Geçen yıl azil süreciyle karşı karşıya kalan Han, Anayasa Mahkemesi kararıyla görevine dönmüştü. Başbakan Han'ın, 3 Haziran'da yapılacak olan devlet başkanlığı seçimlerinde aday olabilmesi için istifa ettiği düşünülüyor.
Güney Kore'de geçici Devlet Başkanı ve Başbakanı Han Duck-soo, 1 Mayıs sabahı yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu. Han'ın, bu kararının yaklaşan 3 Haziran başkanlık seçimlerine aday olma niyetiyle aldığı belirtiliyor.
Han, "Bu vahim zamanda taşıdığım sorumluluğun ağırlığını değerlendirerek, böyle bir kararın gerçekten doğru ve kaçınılmaz olup olmadığını uzun uzun ve dikkatlice düşündükten sonra, eğer tek yol buysa, bunu yapmam gerektiğine karar verdim" ifadelerini kullandı.
Başbakan Han, geçen yıl Aralık ayında, dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'ün sıkıyönetim ilanı sonrasında görevden alınmasının ardından geçici devlet başkanlığı görevini üstlenmişti. Ancak Han, Aralık 2024'te, Yoon ve eşi hakkında özel soruşturma yasalarını veto etmesi ve Anayasa Mahkemesi'ne yapılacak atamaları engellemesi nedeniyle muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis tarafından azledilmişti.
Bu azil kararı, Mart 2025'te Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi ve Han görevine geri dönmüştü. Şimdi ise Başbakan Han, görevinden istifa ederek başkanlık yarışına katılma hazırlığında. Han resmi adaylık açıklamasını 2 Mayıs'ta yapacağı öngörülüyor.
Han'ın istifasının ardından, Maliye Bakanı Choi Sang-mok geçici devlet başkanlığı görevini üstlendi. Choi, daha önce Han'ın azil süreci sırasında da bu görevi geçici olarak yürütmüştü.