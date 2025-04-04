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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon dönemi sona erdi: Ülke yeni başkanını seçmeye hazırlanıyor
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon dönemi sona erdi: Ülke yeni başkanını seçmeye hazırlanıyor
Sputnik Türkiye
Güney Kore Anayasa Mahkemesi Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını oybirliğiyle onayladı. Yeni seçilecek başkan adayları içinde öne çıkan isimlerin başını Lee Jae Myung çekiyor.
2025-04-04T13:04+0300
2025-04-04T13:04+0300
dünya
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asya & pasifik
güney kore
güney kore devlet başkanlığı
lee jae-myung
hong joon-pyo
yoon suk-yeol
han duck soo
azil
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Güney Kore Anayasa Mahkemesi, Başkan Yoon Suk Yeol'un Aralık 2024'te ilan ettiği sıkıyönetim nedeniyle görevden alınmasını oybirliğiyle onayladı. Yakın zamanda mahkeme kararıyla azil kararı onaylanmayan ve tekrardan geçici Devlet Başkanlığına getirilen Başbakan Han Duck Soo, Anayasa Mahkemesi'nin Yoon için verdiği azil kararının ardından 'istikrarı koruma' mesajı verdi.Yeni bir başkanlık seçimi yapılacakAnayasa Mahkemesi'nin azil kararının ardından Devlet Başkanlığı görevine geçici olarak Başbakan Han getirildi. Ancak ülkede 60 gün içerisinde yeni bir başkanlık seçimi yapılması gerekiyor. En güçlü adaylar arasında Demokrat Parti lideri Lee Jae-Myung öne çıkıyor. 2022 yılında ülkede yapılan başkanlık seçimlerini küçük bir oy farkıyla kaybeden Lee, 2024 yılında katıldığı bir etkinlikte boynuna aldığı bıçak darbeleri nedeniyle ameliyata alınmıştı.Başkanlık yarışında aday olarak yarışması öngörülen bir diğer isim de iktidardaki Halkın Gücü Partisinin (PPP) eski lideri Han Dong-hoon olarak gösteriliyor. 51 yaşındaki Han, Yoon'na istifa çağrısında bulunmasının ardından parti içinde tepki çekmişti.Yerel medyada yayınlanan haberlere göre seçimde aday olabilecek isimler arasında Kim Moon-soo, Oh Se-hoon, Hong Joon-pyo, Kim Dong-Yeon olabileceği belirtildi.Ne olmuştu?Güney Kore’de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi 'muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karışması' gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, ancak parlamentonun yaptığı oylamada karar kaldırılmış ve ardından Bakanlar Kurulu’nun onayıyla sıkıyönetim sona erdirilmişti. Yoon, muhalefeti 'hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle' suçlayarak, sıkıyönetimin 'Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını' savunmuştu.Ulusal Meclis’te yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Hemen ardından Meclis, Yoon'u görevden almak için harekete geçti. Anayasa Mahkemesi'nde yapılan oylama sonrası azil kararı onaylandı.Yoon Suk Yeol, ülkenin azledilen ikinci başkanı oldu2017 yılında yolsuzluk ve görevini kötüye kullanma suçlamaları nedeniyle Anayasa Mahkemesi tarafından görevinden alınan ilk Güney Kore başkanı Park Geun Hye idi. Park, yakın bir arkadaşına devlet işlerine yasa dışı şekilde müdahale etme yetkisi verdiği ve büyük şirketlerden rüşvet aldığı suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı.Yoon Suk Yeol, sıkıyönetim ilanı nedeniyle azledilmesiyle Güney Kore'de görevinden azledilen ikinci başkan oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/guney-korede-sikiyonetim-sorusturmasi-kapsaminda-yoon-ayaklanmaya-liderlik-etmekle-suclandi-1093078262.html
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asya, asya & pasifik, güney kore, güney kore devlet başkanlığı, lee jae-myung , hong joon-pyo, yoon suk-yeol, han duck soo, azil
asya, asya & pasifik, güney kore, güney kore devlet başkanlığı, lee jae-myung , hong joon-pyo, yoon suk-yeol, han duck soo, azil

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon dönemi sona erdi: Ülke yeni başkanını seçmeye hazırlanıyor

13:04 04.04.2025
© AP PhotoGüney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2025
© AP Photo
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Güney Kore'de 3 Aralık 2024'te sıkıyönetim ilan etmesinden sonra görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol'un azil mahkemesi sonuçlandı. Mahkeme, oybirliğiyle sıkıyönetim kararının anayasaya aykırı olduğuna hükmetti ve Yoon Suk Yeol görevinden azledildi. Kararın ardından 60 gün içinde yeni bir başkan seçimi yapılacak.
Güney Kore Anayasa Mahkemesi, Başkan Yoon Suk Yeol'un Aralık 2024'te ilan ettiği sıkıyönetim nedeniyle görevden alınmasını oybirliğiyle onayladı. Yakın zamanda mahkeme kararıyla azil kararı onaylanmayan ve tekrardan geçici Devlet Başkanlığına getirilen Başbakan Han Duck Soo, Anayasa Mahkemesi'nin Yoon için verdiği azil kararının ardından 'istikrarı koruma' mesajı verdi.

Yeni bir başkanlık seçimi yapılacak

Anayasa Mahkemesi'nin azil kararının ardından Devlet Başkanlığı görevine geçici olarak Başbakan Han getirildi. Ancak ülkede 60 gün içerisinde yeni bir başkanlık seçimi yapılması gerekiyor.
En güçlü adaylar arasında Demokrat Parti lideri Lee Jae-Myung öne çıkıyor. 2022 yılında ülkede yapılan başkanlık seçimlerini küçük bir oy farkıyla kaybeden Lee, 2024 yılında katıldığı bir etkinlikte boynuna aldığı bıçak darbeleri nedeniyle ameliyata alınmıştı.
Başkanlık yarışında aday olarak yarışması öngörülen bir diğer isim de iktidardaki Halkın Gücü Partisinin (PPP) eski lideri Han Dong-hoon olarak gösteriliyor. 51 yaşındaki Han, Yoon'na istifa çağrısında bulunmasının ardından parti içinde tepki çekmişti.
Yerel medyada yayınlanan haberlere göre seçimde aday olabilecek isimler arasında Kim Moon-soo, Oh Se-hoon, Hong Joon-pyo, Kim Dong-Yeon olabileceği belirtildi.

Ne olmuştu?

Güney Kore’de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi 'muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karışması' gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, ancak parlamentonun yaptığı oylamada karar kaldırılmış ve ardından Bakanlar Kurulu’nun onayıyla sıkıyönetim sona erdirilmişti. Yoon, muhalefeti 'hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle' suçlayarak, sıkıyönetimin 'Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını' savunmuştu.
Ulusal Meclis’te yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Hemen ardından Meclis, Yoon'u görevden almak için harekete geçti. Anayasa Mahkemesi'nde yapılan oylama sonrası azil kararı onaylandı.

Yoon Suk Yeol, ülkenin azledilen ikinci başkanı oldu

2017 yılında yolsuzluk ve görevini kötüye kullanma suçlamaları nedeniyle Anayasa Mahkemesi tarafından görevinden alınan ilk Güney Kore başkanı Park Geun Hye idi. Park, yakın bir arkadaşına devlet işlerine yasa dışı şekilde müdahale etme yetkisi verdiği ve büyük şirketlerden rüşvet aldığı suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı.
Yoon Suk Yeol, sıkıyönetim ilanı nedeniyle azledilmesiyle Güney Kore'de görevinden azledilen ikinci başkan oldu.
Güney Kore'de görevden geçici olarak uzaklaştırılan Devlet Başkanı Yoon gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2025
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Güney Kore'de sıkıyönetim soruşturması kapsamında Yoon 'ayaklanmaya liderlik etmekle' suçlandı
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