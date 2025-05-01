https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/fransa-avrupa-rusyaya-karsi-yeni-yaptirim-paketini-abd-ile-koordine-etmek-istiyor-1095849356.html

Fransa: Avrupa, Rusya'ya karşı yeni yaptırım paketini ABD ile koordine etmek istiyor

Fransa: Avrupa, Rusya'ya karşı yeni yaptırım paketini ABD ile koordine etmek istiyor

Sputnik Türkiye

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Avrupa'nın Rusya'ya karşı yeni yaptırım paketini ABD ile koordine etmek istediğini belirtti. 01.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-01T23:44+0300

2025-05-01T23:44+0300

2025-05-01T23:42+0300

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Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Agence France-Presse'e verdiği demeçte, Avrupa'nın Ukrayna ihtilafının çözümünün ‘başarısız’ olması durumunda ABD'nin olası önlemleriyle koordine etmek istediği Rusya'ya karşı yeni bir yaptırım paketi hazırladığını söyledi.Barrot, “Biz Avrupalılar, ABD’nin bu girişimine 17. yaptırım paketiyle eşlik edeceğiz ve Lindsey Graham'a (Cumhuriyetçi Parti Senatörü) bu iki yaptırım paketini hem içerik hem de zamanlama açısından koordine etmeye çalışacağımıza dair bir taahhütte bulundum” dedi.AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas daha önce yaptığı açıklamada, AB dışişleri bakanlarının mayıs ayında yapılacak toplantıda Rusya'ya yönelik 17. yaptırım paketini ele almayı planladıklarını belirtmişti.Bloomberg ajansı, Cumhuriyetçi Parti'den ABD Senatörü Lindsey Graham'ın Senato üyeleri arasında, Rus enerji kaynaklarını satın alan ülkelerden ABD'ye yapılan ithalata yüzde 500 oranında vergi uygulanmasını öngören yasa tasarısına destek aradığını aktarmıştı.Rusya, Batı'nın birkaç yıl önce uygulamaya başladığı ve yoğunlaştırmaya devam ettiği yaptırım baskısıyla başa çıkacağını defalarca dile getirmişti. Rus yetkililer, Batı’nın yaptırım politikasının başarısız olduğunu kabul edecek cesaretten yoksun olduğunu kaydetmişti. Batı’daki uzmanlar da Rusya’ya yönelik uygulanan yaptırımların etkili olmadığı görüşünü defalarca ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/rubio-avrupanin-ukrayna-konusundaki-cabalari-yetersiz-1095847550.html

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