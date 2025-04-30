https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/istanbulda-deniz-ulasimina-1-mayis-duzenlemesi-geldi-vapur-seferleri-iptal-mi--1095822136.html

İstanbul'da deniz ulaşımına 1 Mayıs düzenlemesi geldi: Vapur seferleri iptal mi?

İstanbul'da deniz ulaşımına 1 Mayıs düzenlemesi geldi: Vapur seferleri iptal mi?

Sputnik Türkiye

İstanbul Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü güvenlik tedbirleri kapsamında aldığı kararla, deniz ulaşım seferlerinde önemli... 30.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-30T23:02+0300

2025-04-30T23:02+0300

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1 Mayıs nedeniyle İstanbul'da deniz ulaşımında önemli değişikliklerin yapıldığı açıklandı.Kadıköy'den kalkan 13 farklı vapur hattı geçici olarak iptal edildi. Üsküdar-Karaköy-Eminönü hattı gibi bazı seferlerde ise sınırlı yolcu alımı uygulanacağı belirtildi. Kabataş-Adalar seferleri de dahil olmak üzere birçok hatta belirli iskele uğramaları kaldırıldı. Yetkililer, saat 05.30'dan itibaren geçerli olan bu düzenlemelerin yeni bir açıklamaya kadar süreceğini belirtti. Yolcuların alternatif güzergahları kullanması gerektiği ifade edildi.İptal edilen vapur hatları hangileri?Değişiklik yapılan vapur hatları hangileri?Hangi iskelelere vapur gelmeyecek?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/istanbul-valiligi-duyurdu-1-mayista-bazi-metro-istasyonlari-kapatilacak-1095820821.html

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i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), 1 mayıs, 1 mayıs emek ve dayanışma günü, 1 mayıs i̇şçi bayramı, vapur, vapur seferleri, arabalı vapur