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İstanbul'da deniz ulaşımına 1 Mayıs düzenlemesi geldi: Vapur seferleri iptal mi?
İstanbul'da deniz ulaşımına 1 Mayıs düzenlemesi geldi: Vapur seferleri iptal mi?
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü güvenlik tedbirleri kapsamında aldığı kararla, deniz ulaşım seferlerinde önemli... 30.04.2025, Sputnik Türkiye
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1 Mayıs nedeniyle İstanbul'da deniz ulaşımında önemli değişikliklerin yapıldığı açıklandı.Kadıköy'den kalkan 13 farklı vapur hattı geçici olarak iptal edildi. Üsküdar-Karaköy-Eminönü hattı gibi bazı seferlerde ise sınırlı yolcu alımı uygulanacağı belirtildi. Kabataş-Adalar seferleri de dahil olmak üzere birçok hatta belirli iskele uğramaları kaldırıldı. Yetkililer, saat 05.30'dan itibaren geçerli olan bu düzenlemelerin yeni bir açıklamaya kadar süreceğini belirtti. Yolcuların alternatif güzergahları kullanması gerektiği ifade edildi.İptal edilen vapur hatları hangileri?Değişiklik yapılan vapur hatları hangileri?Hangi iskelelere vapur gelmeyecek?
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i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), 1 mayıs, 1 mayıs emek ve dayanışma günü, 1 mayıs i̇şçi bayramı, vapur, vapur seferleri, arabalı vapur

İstanbul'da deniz ulaşımına 1 Mayıs düzenlemesi geldi: Vapur seferleri iptal mi?

23:02 30.04.2025
© AAİstanbul, vapur
İstanbul, vapur - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2025
© AA
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İstanbul Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü güvenlik tedbirleri kapsamında aldığı kararla, deniz ulaşım seferlerinde önemli düzenlemeler yapıldı. Saat 05.30 itibarıyla geçerli olan hat değişikleri yolculara duyuruldu.
1 Mayıs nedeniyle İstanbul'da deniz ulaşımında önemli değişikliklerin yapıldığı açıklandı.
Kadıköy'den kalkan 13 farklı vapur hattı geçici olarak iptal edildi. Üsküdar-Karaköy-Eminönü hattı gibi bazı seferlerde ise sınırlı yolcu alımı uygulanacağı belirtildi. Kabataş-Adalar seferleri de dahil olmak üzere birçok hatta belirli iskele uğramaları kaldırıldı.
Yetkililer, saat 05.30'dan itibaren geçerli olan bu düzenlemelerin yeni bir açıklamaya kadar süreceğini belirtti. Yolcuların alternatif güzergahları kullanması gerektiği ifade edildi.

İptal edilen vapur hatları hangileri?

Kadıköy-Karaköy-Eminönü
Kadıköy-Beşiktaş
Kadıköy-Kabataş
İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur
Kadıköy-Eyüpsultan
Beşiktaş-Eyüpsultan
Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu
Bebek-Emirgan
Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü
Boğaz Gidiş-Geliş
Uzun ve Kısa Boğaz Turları
Kabataş-Çengelköy
Eminönü-Rumeli Kavağı

Değişiklik yapılan vapur hatları hangileri?

Üsküdar-Karaköy-Eminönü: Sadece Karaköy ve Eminönü’nden yolcu alacak.
Ortaköy-Üsküdar-Kadıköy: Ortaköy-Üsküdar olarak çalışacak ve sadece Ortaköy’den yolcu alacak.
Üsküdar-Aşiyan: Sadece Aşiyan’dan Üsküdar’a yolcu taşıyacak.

Hangi iskelelere vapur gelmeyecek?

Kabataş-Kadıköy-Adalar hattında Kadıköy uğraması yapılmayacak.
Beşiktaş-Kadıköy-Adalar hattında Kadıköy uğraması yapılmayacak.
Üsküdar-Eyüpsultan hattında Karaköy, Kasımpaşa, Fener, Balat, Hasköy, Ayvansaray ve Sütlüce iskelelerine uğranmayacak.
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