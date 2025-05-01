https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/fenerbahceden-tffye-12-1-tepkisi-son-maclar-icin-var-talebi-geldi-1095845690.html
Fenerbahçe'den TFF'ye 12-1 tepkisi: Son maçlar için VAR talebi geldi
Fenerbahçe'den TFF'ye 12-1 tepkisi: Son maçlar için VAR talebi geldi
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Spor Kulübü, Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde son hafta oynanacak maçlara ilişkin TFF'ye başvuruda bulundu. En yakın rakibi ABB Fomget Spor Kulübü'nün... 01.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-01T18:01+0300
2025-05-01T18:01+0300
2025-05-01T18:01+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
var
fenerbahçe
fenerbahçe spor kulübü
fenerbahçe opet
kadın
kadın hakları
kadın kotası
hakem
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Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe, rakibi ABB Fomget Spor Kulübü'nü TFF'ye şikayet etti.Fenerbahçe, son haftalarda şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen olağan dışı sonuçların yaşandığını iddia etti. Kadınlar Süper Lig'inde 22. haftaya girilirken Fenerbahçe ve ABB Fomget'in aynı puanda olduğu ancak son dört haftada Fomget'in +27 averaja ulaşarak sarı-lacivertlilerin 5 gol önüne geçtiği açıklandı. Kulüp, yaşanan olayın şaibeli olduğunu ve bu durumun dikkatle incelenmesini talep etti.Özellikle ABB Fomget’in 27 Mart’ta Çekmeköy Bilgi Doğa’ya karşı 19-0, 27 Nisan’da ise Bornova Hitab Spor karşısında 12-1’lik skorlarla aldığı galibiyetlerin 'hayatın olağan akışına aykırı' olduğu ifade edildi. Fenerbahçe, bu gelişmelerin kamuoyunda soru işaretleri yarattığını ve ABB Fomget’in sezon boyunca tüm maçları yayınlamasına rağmen Bornova karşılaşmasını yayınlamamasının da şüpheleri artırdığını belirtti.Kulüp, söz konusu maçların Etik Kurulu’na sevk edilmesini, gerekli görüldüğü takdirde disiplin yaptırımı uygulanmasını ve sürecin şeffaflıkla yürütülmesini talep etti. Fenerbahçe, sezonun kalan maçlarında karşılaşmalara çift gözlemciyle temsilci atanmasını, üst klasman hakem görevlendirilmesini ve VAR sisteminin uygulanmasını talep etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/fenerbahce--besiktas-derbisinin-hakemi-belli-oldu-1095818521.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), var, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, fenerbahçe opet, kadın, kadın hakları, kadın kotası, hakem, tff merkez hakem kurulu, merkez hakem kurulu (mhk), hakem hataları, video yardımcı hakem (var)
türkiye futbol federasyonu (tff), var, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, fenerbahçe opet, kadın, kadın hakları, kadın kotası, hakem, tff merkez hakem kurulu, merkez hakem kurulu (mhk), hakem hataları, video yardımcı hakem (var)
Fenerbahçe'den TFF'ye 12-1 tepkisi: Son maçlar için VAR talebi geldi
Fenerbahçe Spor Kulübü, Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde son hafta oynanacak maçlara ilişkin TFF'ye başvuruda bulundu. En yakın rakibi ABB Fomget Spor Kulübü'nün 12-1'lik galibiyeti ardından sarı lacivertli kulüp, karşılaşmalara çift gözlemci ve temsilci atanmasını, üst klasman hakem görevlendirilmesini ve VAR sisteminin uygulanmasını talep etti.
Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe, rakibi ABB Fomget Spor Kulübü'nü TFF'ye şikayet etti.
Fenerbahçe, son haftalarda şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen olağan dışı sonuçların yaşandığını iddia etti. Kadınlar Süper Lig'inde 22. haftaya girilirken Fenerbahçe ve ABB Fomget'in aynı puanda olduğu ancak son dört haftada Fomget'in +27 averaja ulaşarak sarı-lacivertlilerin 5 gol önüne geçtiği açıklandı. Kulüp, yaşanan olayın şaibeli olduğunu ve bu durumun dikkatle incelenmesini talep etti.
Özellikle ABB Fomget’in 27 Mart’ta Çekmeköy Bilgi Doğa’ya karşı 19-0, 27 Nisan’da ise Bornova Hitab Spor karşısında 12-1’lik skorlarla aldığı galibiyetlerin 'hayatın olağan akışına aykırı' olduğu ifade edildi. Fenerbahçe, bu gelişmelerin kamuoyunda soru işaretleri yarattığını ve ABB Fomget’in sezon boyunca tüm maçları yayınlamasına rağmen Bornova karşılaşmasını yayınlamamasının da şüpheleri artırdığını belirtti.
Kulüp, söz konusu maçların Etik Kurulu’na sevk edilmesini, gerekli görüldüğü takdirde disiplin yaptırımı uygulanmasını ve sürecin şeffaflıkla yürütülmesini talep etti. Fenerbahçe, sezonun kalan maçlarında karşılaşmalara çift gözlemciyle temsilci atanmasını, üst klasman hakem görevlendirilmesini ve VAR sisteminin uygulanmasını talep etti.