https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/fenerbahceden-tffye-12-1-tepkisi-son-maclar-icin-var-talebi-geldi-1095845690.html

Fenerbahçe'den TFF'ye 12-1 tepkisi: Son maçlar için VAR talebi geldi

Fenerbahçe'den TFF'ye 12-1 tepkisi: Son maçlar için VAR talebi geldi

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Spor Kulübü, Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde son hafta oynanacak maçlara ilişkin TFF'ye başvuruda bulundu. En yakın rakibi ABB Fomget Spor Kulübü'nün... 01.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-01T18:01+0300

2025-05-01T18:01+0300

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spor

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var

fenerbahçe

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fenerbahçe opet

kadın

kadın hakları

kadın kotası

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Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe, rakibi ABB Fomget Spor Kulübü'nü TFF'ye şikayet etti.Fenerbahçe, son haftalarda şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen olağan dışı sonuçların yaşandığını iddia etti. Kadınlar Süper Lig'inde 22. haftaya girilirken Fenerbahçe ve ABB Fomget'in aynı puanda olduğu ancak son dört haftada Fomget'in +27 averaja ulaşarak sarı-lacivertlilerin 5 gol önüne geçtiği açıklandı. Kulüp, yaşanan olayın şaibeli olduğunu ve bu durumun dikkatle incelenmesini talep etti.Özellikle ABB Fomget’in 27 Mart’ta Çekmeköy Bilgi Doğa’ya karşı 19-0, 27 Nisan’da ise Bornova Hitab Spor karşısında 12-1’lik skorlarla aldığı galibiyetlerin 'hayatın olağan akışına aykırı' olduğu ifade edildi. Fenerbahçe, bu gelişmelerin kamuoyunda soru işaretleri yarattığını ve ABB Fomget’in sezon boyunca tüm maçları yayınlamasına rağmen Bornova karşılaşmasını yayınlamamasının da şüpheleri artırdığını belirtti.Kulüp, söz konusu maçların Etik Kurulu’na sevk edilmesini, gerekli görüldüğü takdirde disiplin yaptırımı uygulanmasını ve sürecin şeffaflıkla yürütülmesini talep etti. Fenerbahçe, sezonun kalan maçlarında karşılaşmalara çift gözlemciyle temsilci atanmasını, üst klasman hakem görevlendirilmesini ve VAR sisteminin uygulanmasını talep etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/fenerbahce--besiktas-derbisinin-hakemi-belli-oldu-1095818521.html

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Sputnik Türkiye

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