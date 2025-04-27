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ÖZEL RÖPORTAJ
Jeoloji Mühendisi uyardı: Batıya doğru bir enerji transferi var, her an tetikleme yapabilir
12:09
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Faşizm savaşı kazansaydı: Yapay zekanın gözünden alternatif bir Asya tarihi
Faşizm savaşı kazansaydı: Yapay zekanın gözünden alternatif bir Asya tarihi
Sputnik Türkiye
Alternatif tarihte sıkça tartışılan senaryolardan biri, Adolf Hitler'in zaferinin ihtimali ve bunun olası sonuçları ile ilgili bir hipotez. 27.04.2025, Sputnik Türkiye
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Sovyet birlikleri, Nazi Almanyası'nı yenilgiye uğratmasaydı dünyaya ne olurdu? Sputnik, Büyük Anavatan Savaşı'nda kazanılan Zaferin 80. yıl dönümü münasebetiyle arşiv belgelerine dayanılarak Hitler'in planlarının alternatif bir geleceğinin yazıldığı ve görsellerin yapay zeka tarafından oluşturulduğu kapsamlı bir proje dikkatinize sunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/fasizm-savasi-kazansaydi-yapay-zekanin-gozunden-alternatif-bir-avrupa-tarihi-1095625600.html
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Faşizm savaşı kazansaydı: Yapay zekanın gözünden alternatif bir Asya tarihi
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vi̇deo, faşizm, nazi almanyası, nazi rejimi, nazizm, adolf hitler, sscb, büyük anavatan savaşı, 9 mayıs zafer bayramı, yapay zeka, asya
vi̇deo, faşizm, nazi almanyası, nazi rejimi, nazizm, adolf hitler, sscb, büyük anavatan savaşı, 9 mayıs zafer bayramı, yapay zeka, asya

Faşizm savaşı kazansaydı: Yapay zekanın gözünden alternatif bir Asya tarihi

14:00 27.04.2025
© SputnikFaşizm savaşı kazansaydı: Yapay zekanın gözünden alternatif bir Asya tarihi
Faşizm savaşı kazansaydı: Yapay zekanın gözünden alternatif bir Asya tarihi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2025
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Alternatif tarihte sıkça tartışılan senaryolardan biri, Adolf Hitler'in zaferinin ihtimali ve bunun olası sonuçları ile ilgili bir hipotez.
Sovyet birlikleri, Nazi Almanyası'nı yenilgiye uğratmasaydı dünyaya ne olurdu? Sputnik, Büyük Anavatan Savaşı'nda kazanılan Zaferin 80. yıl dönümü münasebetiyle arşiv belgelerine dayanılarak Hitler'in planlarının alternatif bir geleceğinin yazıldığı ve görsellerin yapay zeka tarafından oluşturulduğu kapsamlı bir proje dikkatinize sunuyor.
© Sputnik
Faşizm savaşı kazansaydı: Yapay zekanın gözünden alternatif bir Avrupa tarihi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2025
MULTİMEDYA
Faşizm savaşı kazansaydı: Yapay zekanın gözünden alternatif bir Avrupa tarihi
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