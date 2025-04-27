https://anlatilaninotesi.com.tr/20250427/fasizm-savasi-kazansaydi-yapay-zekanin-gozunden-alternatif-bir-asya-tarihi-1095683482.html
Faşizm savaşı kazansaydı: Yapay zekanın gözünden alternatif bir Asya tarihi
Faşizm savaşı kazansaydı: Yapay zekanın gözünden alternatif bir Asya tarihi
Sputnik Türkiye
Alternatif tarihte sıkça tartışılan senaryolardan biri, Adolf Hitler'in zaferinin ihtimali ve bunun olası sonuçları ile ilgili bir hipotez. 27.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-27T14:00+0300
2025-04-27T14:00+0300
2025-04-27T14:00+0300
multi̇medya
vi̇deo
faşizm
nazi almanyası
nazi rejimi
nazizm
adolf hitler
sscb
büyük anavatan savaşı
9 mayıs zafer bayramı
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Sovyet birlikleri, Nazi Almanyası'nı yenilgiye uğratmasaydı dünyaya ne olurdu? Sputnik, Büyük Anavatan Savaşı'nda kazanılan Zaferin 80. yıl dönümü münasebetiyle arşiv belgelerine dayanılarak Hitler'in planlarının alternatif bir geleceğinin yazıldığı ve görsellerin yapay zeka tarafından oluşturulduğu kapsamlı bir proje dikkatinize sunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/fasizm-savasi-kazansaydi-yapay-zekanin-gozunden-alternatif-bir-avrupa-tarihi-1095625600.html
nazi almanyası
sscb
asya
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Faşizm savaşı kazansaydı: Yapay zekanın gözünden alternatif bir Asya tarihi
Sputnik Türkiye
Faşizm savaşı kazansaydı: Yapay zekanın gözünden alternatif bir Asya tarihi
2025-04-27T14:00+0300
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Sputnik Türkiye
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vi̇deo, faşizm, nazi almanyası, nazi rejimi, nazizm, adolf hitler, sscb, büyük anavatan savaşı, 9 mayıs zafer bayramı, yapay zeka, asya
vi̇deo, faşizm, nazi almanyası, nazi rejimi, nazizm, adolf hitler, sscb, büyük anavatan savaşı, 9 mayıs zafer bayramı, yapay zeka, asya
Faşizm savaşı kazansaydı: Yapay zekanın gözünden alternatif bir Asya tarihi
Alternatif tarihte sıkça tartışılan senaryolardan biri, Adolf Hitler'in zaferinin ihtimali ve bunun olası sonuçları ile ilgili bir hipotez.
Sovyet birlikleri, Nazi Almanyası'nı yenilgiye uğratmasaydı dünyaya ne olurdu? Sputnik, Büyük Anavatan Savaşı'nda kazanılan Zaferin 80. yıl dönümü münasebetiyle arşiv belgelerine dayanılarak Hitler'in planlarının alternatif bir geleceğinin yazıldığı ve görsellerin yapay zeka tarafından oluşturulduğu kapsamlı bir proje dikkatinize sunuyor.