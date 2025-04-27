https://anlatilaninotesi.com.tr/20250427/fasizm-savasi-kazansaydi-yapay-zekanin-gozunden-alternatif-bir-asya-tarihi-1095683482.html

Faşizm savaşı kazansaydı: Yapay zekanın gözünden alternatif bir Asya tarihi

Faşizm savaşı kazansaydı: Yapay zekanın gözünden alternatif bir Asya tarihi

Sputnik Türkiye

Alternatif tarihte sıkça tartışılan senaryolardan biri, Adolf Hitler'in zaferinin ihtimali ve bunun olası sonuçları ile ilgili bir hipotez. 27.04.2025, Sputnik Türkiye

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faşizm

nazi almanyası

nazi rejimi

nazizm

adolf hitler

sscb

büyük anavatan savaşı

9 mayıs zafer bayramı

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Sovyet birlikleri, Nazi Almanyası'nı yenilgiye uğratmasaydı dünyaya ne olurdu? Sputnik, Büyük Anavatan Savaşı'nda kazanılan Zaferin 80. yıl dönümü münasebetiyle arşiv belgelerine dayanılarak Hitler'in planlarının alternatif bir geleceğinin yazıldığı ve görsellerin yapay zeka tarafından oluşturulduğu kapsamlı bir proje dikkatinize sunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250424/fasizm-savasi-kazansaydi-yapay-zekanin-gozunden-alternatif-bir-avrupa-tarihi-1095625600.html

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Faşizm savaşı kazansaydı: Yapay zekanın gözünden alternatif bir Asya tarihi Sputnik Türkiye Faşizm savaşı kazansaydı: Yapay zekanın gözünden alternatif bir Asya tarihi 2025-04-27T14:00+0300 true PT2M48S

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Sputnik Türkiye

vi̇deo, faşizm, nazi almanyası, nazi rejimi, nazizm, adolf hitler, sscb, büyük anavatan savaşı, 9 mayıs zafer bayramı, yapay zeka, asya