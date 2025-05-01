https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/ege-denizinde-40-buyuklugunde-deprem-1095840661.html
Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Ege Denizi'nde saat 13.23'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 01.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-01T15:11+0300
2025-05-01T15:11+0300
2025-05-01T15:11+0300
son depremler
ege denizi
afad
deprem
deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.23'te merkez üssü Ege Denizi olan 4.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 7.82 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/deprem-firtinasi-suruyor-kutahyada-deprem-1095840204.html
ege denizi
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ege denizi, afad, deprem, deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
ege denizi, afad, deprem, deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde saat 13.23'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.23'te merkez üssü Ege Denizi olan 4.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7.82 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.