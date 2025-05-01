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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan diplomatik kabul: 5 ülkenin büyükelçisi güven mektubu sundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan diplomatik kabul: 5 ülkenin büyükelçisi güven mektubu sundu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus, Brezilya, Ekvador, Gürcistan ve Vietnam’ın Türkiye’deki yeni büyükelçilerini kabul etti. Büyükelçiler güven... 01.05.2025, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de göreve başlayan beş ülkenin büyükelçisini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde, büyükelçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektuplarını takdim etti.Hangi ülkelerin temsilcileri katıldı?Kabul törenine katılan büyükelçiler şunlardı:Ailelerle tanışma ve hatıra fotoğrafıBüyükelçilik personeli ve aile bireylerini de tanıtan büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Tören, diplomatik nezaket kuralları çerçevesinde samimi bir atmosferde gerçekleşti.Erdoğan, Büyükelçilerle ayrı ayrı görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, kabul töreninin ardından her bir büyükelçiyle birebir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Türkiye’nin ikili ilişkileri güçlendirme vizyonunun vurgulandığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/mattia-ahmet-minguzzi-davasindaki-gelismeyi-ailenin-avukati-duyurdu-iki-yeni-gozalti-karari-verildi-1095842376.html
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı külliyesi, ankara, anatoly glaz, belarus, brezilya, ekvador

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan diplomatik kabul: 5 ülkenin büyükelçisi güven mektubu sundu

17:12 01.05.2025
© AA / TCCB / Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2025
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus, Brezilya, Ekvador, Gürcistan ve Vietnam’ın Türkiye’deki yeni büyükelçilerini kabul etti. Büyükelçiler güven mektuplarını sundu ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde birebir görüşmeler gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de göreve başlayan beş ülkenin büyükelçisini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde, büyükelçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektuplarını takdim etti.

Hangi ülkelerin temsilcileri katıldı?

Kabul törenine katılan büyükelçiler şunlardı:
Belarus’un Ankara Büyükelçisi Anatoly Glaz
Brezilya’nın Ankara Büyükelçisi Gilda Motta Santos Neves
Ekvador’un Ankara Büyükelçisi Pedro Vintimilla
Gürcistan’ın Ankara Büyükelçisi Archil Kalandia
Vietnam’ın Ankara Büyükelçisi Dang Thi Thu Ha

Ailelerle tanışma ve hatıra fotoğrafı

Büyükelçilik personeli ve aile bireylerini de tanıtan büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Tören, diplomatik nezaket kuralları çerçevesinde samimi bir atmosferde gerçekleşti.

Erdoğan, Büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabul töreninin ardından her bir büyükelçiyle birebir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Türkiye’nin ikili ilişkileri güçlendirme vizyonunun vurgulandığı bildirildi.
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