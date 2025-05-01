https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/cumhurbaskani-erdogandan-diplomatik-kabul-5-ulkenin-buyukelcisi-guven-mektubu-sundu-1095844364.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan diplomatik kabul: 5 ülkenin büyükelçisi güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan diplomatik kabul: 5 ülkenin büyükelçisi güven mektubu sundu

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus, Brezilya, Ekvador, Gürcistan ve Vietnam’ın Türkiye’deki yeni büyükelçilerini kabul etti. Büyükelçiler güven... 01.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-01T17:12+0300

2025-05-01T17:12+0300

2025-05-01T17:12+0300

poli̇ti̇ka

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanlığı külliyesi

ankara

anatoly glaz

belarus

brezilya

ekvador

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de göreve başlayan beş ülkenin büyükelçisini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde, büyükelçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektuplarını takdim etti.Hangi ülkelerin temsilcileri katıldı?Kabul törenine katılan büyükelçiler şunlardı:Ailelerle tanışma ve hatıra fotoğrafıBüyükelçilik personeli ve aile bireylerini de tanıtan büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Tören, diplomatik nezaket kuralları çerçevesinde samimi bir atmosferde gerçekleşti.Erdoğan, Büyükelçilerle ayrı ayrı görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, kabul töreninin ardından her bir büyükelçiyle birebir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Türkiye’nin ikili ilişkileri güçlendirme vizyonunun vurgulandığı bildirildi.

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cumhurbaşkanlığı külliyesi

ankara

belarus

brezilya

ekvador

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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı külliyesi, ankara, anatoly glaz, belarus, brezilya, ekvador