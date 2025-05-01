https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/chpnin-otobus-soforune-adli-kontrol-karari-polisin-dur-ihtarina-uymadigi-gerekcesiyle-gozaltina-1095848651.html

CHP'nin otobüs şoförüne adli kontrol kararı: Polisin dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı

CHP'nin otobüs şoförüne adli kontrol kararı: Polisin dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı

Sputnik Türkiye

CHP'li milletvekillerinin olduğu otobüsü kullanan şoför hakkında yurtdışına çıkış yasağı ve konutu terk etmeme adli kontrol tedbirlerinin uygulanması... 01.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-01T22:44+0300

2025-05-01T22:44+0300

2025-05-01T23:05+0300

chp

türki̇ye

cumhuriyet başsavcılığı

ankara

otobüs şöförü

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Ankara'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda CHP miletvekillerinin bulunduğu otobüsü kullanırken polisin dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan otobüs şoförü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Şoför G.G. hakkında yurtdışına çıkış yasağı ve konutu terk etmeme adli kontrol tedbirleri uygulanacak.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada 23 Nisan'da görevli polis memurlarının dur ihtarına uymayan ve otobüsü polisin üzerine sürdüğü iddia edilen şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.Gözaltına alınarak Ankara Adliyesi'ne getiren şüpheli, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, G.G. hakkında, 'Birden fazla görevli memura mukavemet' suçundan adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.Otobüs şoförü ifadesinde CHP'li milletvekillerinin programın aksamaması için yola devam edilmesini istediğini belirtti.

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chp, cumhuriyet başsavcılığı, ankara, otobüs şöförü