https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/chpnin-otobus-soforune-adli-kontrol-karari-polisin-dur-ihtarina-uymadigi-gerekcesiyle-gozaltina-1095848651.html
CHP'nin otobüs şoförüne adli kontrol kararı: Polisin dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı
CHP'nin otobüs şoförüne adli kontrol kararı: Polisin dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı
Sputnik Türkiye
CHP'li milletvekillerinin olduğu otobüsü kullanan şoför hakkında yurtdışına çıkış yasağı ve konutu terk etmeme adli kontrol tedbirlerinin uygulanması... 01.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-01T22:44+0300
2025-05-01T22:44+0300
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Ankara'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda CHP miletvekillerinin bulunduğu otobüsü kullanırken polisin dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan otobüs şoförü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Şoför G.G. hakkında yurtdışına çıkış yasağı ve konutu terk etmeme adli kontrol tedbirleri uygulanacak.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada 23 Nisan'da görevli polis memurlarının dur ihtarına uymayan ve otobüsü polisin üzerine sürdüğü iddia edilen şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.Gözaltına alınarak Ankara Adliyesi'ne getiren şüpheli, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, G.G. hakkında, 'Birden fazla görevli memura mukavemet' suçundan adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.Otobüs şoförü ifadesinde CHP'li milletvekillerinin programın aksamaması için yola devam edilmesini istediğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/bakan-yerlikaya-duyurdu-1-mayista-409-kisi-gozaltina-alindi-1095846996.html
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chp, cumhuriyet başsavcılığı, ankara, otobüs şöförü
chp, cumhuriyet başsavcılığı, ankara, otobüs şöförü
CHP'nin otobüs şoförüne adli kontrol kararı: Polisin dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı
22:44 01.05.2025 (güncellendi: 23:05 01.05.2025)
CHP'li milletvekillerinin olduğu otobüsü kullanan şoför hakkında yurtdışına çıkış yasağı ve konutu terk etmeme adli kontrol tedbirlerinin uygulanması kararlaştırıldı. Şoför hakkında polisin dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.
Ankara'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda CHP miletvekillerinin bulunduğu otobüsü kullanırken polisin dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan otobüs şoförü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şoför G.G. hakkında yurtdışına çıkış yasağı ve konutu terk etmeme adli kontrol tedbirleri uygulanacak.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada 23 Nisan'da görevli polis memurlarının dur ihtarına uymayan ve otobüsü polisin üzerine sürdüğü iddia edilen şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Gözaltına alınarak Ankara Adliyesi'ne getiren şüpheli, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, G.G. hakkında, 'Birden fazla görevli memura mukavemet' suçundan adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı.
Otobüs şoförü ifadesinde CHP'li milletvekillerinin programın aksamaması için yola devam edilmesini istediğini belirtti.