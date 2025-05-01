https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/bakan-yerlikaya-duyurdu-1-mayista-409-kisi-gozaltina-alindi-1095846996.html
Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 Mayıs'ta 409 kişi gözaltına alındı
Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 Mayıs'ta 409 kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında yapılan etkinliklere ilişkin detayları... 01.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-01T19:52+0300
2025-05-01T19:52+0300
2025-05-01T19:52+0300
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1 mayıs i̇şçi bayramı
polis
polis şiddeti
polis müdahalesi
polis baskını
i̇çişleri bakanlığı
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde toplam 409 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, 78 ilde düzenlenen 212 etkinliğe toplam 286 bin 584 kişinin katıldığını belirtti. Gösteriler sırasında, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefetten İstanbul’da 407, Tokat’ta 1 ve Van’da 1 olmak üzere toplam 409 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.Özellikle Taksim Meydanı’nda 13 sendika tarafından organize edilen 'Çelenk Sunma ve Kazancı Yokuşu’na Karanfil Bırakma' etkinliklerine 817 kişinin katıldığı ifade edildi.1 Mayıs’ın huzur ve güven içinde geçmesi için 122 bin 777 polis memurunun görev yaptığını vurgulayan Yerlikaya, "Büyük bir özveri ve fedakarlıkla görevlerini ifa eden tüm güvenlik güçlerimize yürekten teşekkür ediyorum" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/istanbul-valiligi-acikladi-1-mayista-384-kisi-gozaltina-alindi-1095843994.html
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türkiye, 1 mayıs, 1 mayıs emek ve dayanışma günü, 1 mayıs i̇şçi bayramı, polis, polis şiddeti, polis müdahalesi, polis baskını, i̇çişleri bakanlığı
türkiye, 1 mayıs, 1 mayıs emek ve dayanışma günü, 1 mayıs i̇şçi bayramı, polis, polis şiddeti, polis müdahalesi, polis baskını, i̇çişleri bakanlığı
Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 Mayıs'ta 409 kişi gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında yapılan etkinliklere ilişkin detayları paylaştı. Bakan Yerlikaya, 78 ilde düzenlenen 212 etkinliğe 286 bin 584 kişinin katıldığını ve İstanbul’da 407, Tokat’ta 1 ve Van’da 1 olmak üzere toplam 409 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde toplam 409 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, 78 ilde düzenlenen 212 etkinliğe toplam 286 bin 584 kişinin katıldığını belirtti. Gösteriler sırasında, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefetten İstanbul’da 407, Tokat’ta 1 ve Van’da 1 olmak üzere toplam 409 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Özellikle Taksim Meydanı’nda 13 sendika tarafından organize edilen 'Çelenk Sunma ve Kazancı Yokuşu’na Karanfil Bırakma' etkinliklerine 817 kişinin katıldığı ifade edildi.
1 Mayıs’ın huzur ve güven içinde geçmesi için 122 bin 777 polis memurunun görev yaptığını vurgulayan Yerlikaya, "Büyük bir özveri ve fedakarlıkla görevlerini ifa eden tüm güvenlik güçlerimize yürekten teşekkür ediyorum" dedi.