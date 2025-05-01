https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/bakan-yerlikaya-duyurdu-1-mayista-409-kisi-gozaltina-alindi-1095846996.html

Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 Mayıs'ta 409 kişi gözaltına alındı

Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 Mayıs'ta 409 kişi gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında yapılan etkinliklere ilişkin detayları... 01.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-01T19:52+0300

2025-05-01T19:52+0300

2025-05-01T19:52+0300

türki̇ye

türkiye

1 mayıs

1 mayıs emek ve dayanışma günü

1 mayıs i̇şçi bayramı

polis

polis şiddeti

polis müdahalesi

polis baskını

i̇çişleri bakanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/01/1095839176_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e0fce51695c1a09e340896b225466cd2.jpg

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde toplam 409 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, 78 ilde düzenlenen 212 etkinliğe toplam 286 bin 584 kişinin katıldığını belirtti. Gösteriler sırasında, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefetten İstanbul’da 407, Tokat’ta 1 ve Van’da 1 olmak üzere toplam 409 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.Özellikle Taksim Meydanı’nda 13 sendika tarafından organize edilen 'Çelenk Sunma ve Kazancı Yokuşu’na Karanfil Bırakma' etkinliklerine 817 kişinin katıldığı ifade edildi.1 Mayıs’ın huzur ve güven içinde geçmesi için 122 bin 777 polis memurunun görev yaptığını vurgulayan Yerlikaya, "Büyük bir özveri ve fedakarlıkla görevlerini ifa eden tüm güvenlik güçlerimize yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/istanbul-valiligi-acikladi-1-mayista-384-kisi-gozaltina-alindi-1095843994.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, 1 mayıs, 1 mayıs emek ve dayanışma günü, 1 mayıs i̇şçi bayramı, polis, polis şiddeti, polis müdahalesi, polis baskını, i̇çişleri bakanlığı