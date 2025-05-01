https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/bitlis-hakkari-ve-erzurumda-acele-kamulastirma-kararlari-alindi-1095829980.html

Bitlis, Hakkari ve Erzurum'da acele kamulaştırma kararları alındı

Bitlis, Hakkari ve Erzurum'da acele kamulaştırma kararları alındı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı kararıyla Bitlis, Erzurum ve Hakkari'deki enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

2025-05-01T09:41+0300

2025-05-01T09:41+0300

2025-05-01T09:41+0300

türki̇ye

enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)

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acele kamulaştırma kararı

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Kararlara göre, Bitlis’te kurulacak Güroymak Depolamalı Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) projesi kapsamında belirlenen bazı taşınmazlar, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından acele kamulaştırılacak.Bir diğer kamulaştırma kararı ise Erzurum’un Tortum ilçesine bağlı Ziyaretli Mahallesi’nde uygulanacak. Kaletepe Regülatörü ve HES-Yardımcı Kaynak GES Elektrik Üretim Tesisi için 189 ada, 16 parsel numaralı taşınmazın EPDK tarafından kamulaştırılmasına karar verildi.Ayrıca, 154 kilovolt (kV) Uludere-Beytüşşebap-Hakkari Enerji İletim Hattı Projesi kapsamında Hakkari ve Şırnak illerindeki bazı taşınmazlar da Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından acele kamulaştırılacak.Acele kamulaştırmaya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, 1 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/resmi-gazetede-yayinlandi-cankiri-gaziantep-hatay-ve-konyada-acele-kamulastirma-karari-1090369806.html

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