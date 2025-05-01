https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/bitlis-hakkari-ve-erzurumda-acele-kamulastirma-kararlari-alindi-1095829980.html
Bitlis, Hakkari ve Erzurum'da acele kamulaştırma kararları alındı
Bitlis, Hakkari ve Erzurum'da acele kamulaştırma kararları alındı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı kararıyla Bitlis, Erzurum ve Hakkari'deki enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.
2025-05-01T09:41+0300
2025-05-01T09:41+0300
2025-05-01T09:41+0300
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enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)
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acele kamulaştırma kararı
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Kararlara göre, Bitlis’te kurulacak Güroymak Depolamalı Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) projesi kapsamında belirlenen bazı taşınmazlar, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından acele kamulaştırılacak.Bir diğer kamulaştırma kararı ise Erzurum’un Tortum ilçesine bağlı Ziyaretli Mahallesi’nde uygulanacak. Kaletepe Regülatörü ve HES-Yardımcı Kaynak GES Elektrik Üretim Tesisi için 189 ada, 16 parsel numaralı taşınmazın EPDK tarafından kamulaştırılmasına karar verildi.Ayrıca, 154 kilovolt (kV) Uludere-Beytüşşebap-Hakkari Enerji İletim Hattı Projesi kapsamında Hakkari ve Şırnak illerindeki bazı taşınmazlar da Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından acele kamulaştırılacak.Acele kamulaştırmaya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, 1 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/resmi-gazetede-yayinlandi-cankiri-gaziantep-hatay-ve-konyada-acele-kamulastirma-karari-1090369806.html
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acele kamulaştırma, enerji projeleri türkiye, bitlis res, erzurum hes, hakkari enerji iletim hattı, tei̇aş projeleri, epdk kamulaştırma, cumhurbaşkanı kararı enerji, enerji yatırımları 2025, resmi gazete kamulaştırma kararları
Bitlis, Hakkari ve Erzurum'da acele kamulaştırma kararları alındı
Türkiye’nin çeşitli illerinde hayata geçirilecek enerji projeleri kapsamında bazı taşınmazlar için acele kamulaştırma kararı alındı. Cumhurbaşkanı kararları, 1 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kararlara göre, Bitlis’te kurulacak Güroymak Depolamalı Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) projesi kapsamında belirlenen bazı taşınmazlar, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından acele kamulaştırılacak.
Bir diğer kamulaştırma kararı ise Erzurum’un Tortum ilçesine bağlı Ziyaretli Mahallesi’nde uygulanacak. Kaletepe Regülatörü ve HES-Yardımcı Kaynak GES Elektrik Üretim Tesisi için 189 ada, 16 parsel numaralı taşınmazın EPDK tarafından kamulaştırılmasına karar verildi.
Ayrıca, 154 kilovolt (kV) Uludere-Beytüşşebap-Hakkari Enerji İletim Hattı Projesi kapsamında Hakkari ve Şırnak illerindeki bazı taşınmazlar da Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından acele kamulaştırılacak.
Acele kamulaştırmaya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, 1 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.