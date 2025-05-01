https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/bassavcilik-yenidogan-cetesi-davasindaki-10-tahliye-kararina-itiraz-etti-1095840532.html
Başsavcılık, Yenidoğan çetesi davasındaki 10 tahliye kararına itiraz etti
Başsavcılık, Yenidoğan çetesi davasındaki 10 tahliye kararına itiraz etti
Sputnik Türkiye
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Yenidoğan çetesi davasında 10 sanık hakkında verilen tahliye kararına itiraz etti. 01.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-01T15:03+0300
2025-05-01T15:03+0300
2025-05-01T15:03+0300
türki̇ye
yenidoğan çetesi
tahliye
i̇stanbul bakırköy cumhuriyet başsavcılığı
bakırköy cumhuriyet başsavcılığı
itiraz
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İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen kamuoyunda Yenidoğan çetesi olarak bilinen 46 sanığın yargılandığı davada, 10 sanığın tahliye kararına, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Savcılık, tahliye kararının kaldırılmasını ve sanıkların yeniden tutuklanmasını talep etti.Yenidoğan çetesi davasında kimler tahliye edildi?Mahkeme heyeti, dün yapılan 27. duruşmada, sanıklardan sekreterler Aslı Alemdağ, Müberra Palabıyık, Gözde Polat, tıbbi sekreter Senanur Ünlü, hemşire Deniz Korkmaz, hasta sevklerini yapan Fehmi Alperen, Silivri Kolan Hastanesi Mesul Müdürü ve Başhekimi Bener Mansuroğlu, sağlık memuru Remzi Karaca, TRG Hospitalist Hastanesi İdari Müdürü Murat Mantuş ve Esenyurt Belediyesinde Sağlık İşleri Müdürü olarak çalıştığını söyleyen tutuklu sanık Renas Kılıç'ın tahliyesine karar vermiş, 19 sanığın ise tutukluluk halinin devamına hükmetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/yenidogan-cetesi-davasinda-gelisme-10-sanik-icin-tahliye-karari-verildi-1095812085.html
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yenidoğan çetesi, tahliye, i̇stanbul bakırköy cumhuriyet başsavcılığı, bakırköy cumhuriyet başsavcılığı, itiraz
yenidoğan çetesi, tahliye, i̇stanbul bakırköy cumhuriyet başsavcılığı, bakırköy cumhuriyet başsavcılığı, itiraz
Başsavcılık, Yenidoğan çetesi davasındaki 10 tahliye kararına itiraz etti
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Yenidoğan çetesi davasında 10 sanık hakkında verilen tahliye kararına itiraz etti.
İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen kamuoyunda Yenidoğan çetesi olarak bilinen 46 sanığın yargılandığı davada, 10 sanığın tahliye kararına, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Savcılık, tahliye kararının kaldırılmasını ve sanıkların yeniden tutuklanmasını talep etti.
Yenidoğan çetesi davasında kimler tahliye edildi?
Mahkeme heyeti, dün yapılan 27. duruşmada, sanıklardan sekreterler Aslı Alemdağ, Müberra Palabıyık, Gözde Polat, tıbbi sekreter Senanur Ünlü, hemşire Deniz Korkmaz, hasta sevklerini yapan Fehmi Alperen, Silivri Kolan Hastanesi Mesul Müdürü ve Başhekimi Bener Mansuroğlu, sağlık memuru Remzi Karaca, TRG Hospitalist Hastanesi İdari Müdürü Murat Mantuş ve Esenyurt Belediyesinde Sağlık İşleri Müdürü olarak çalıştığını söyleyen tutuklu sanık Renas Kılıç'ın tahliyesine karar vermiş, 19 sanığın ise tutukluluk halinin devamına hükmetmişti.