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Yenidoğan Çetesi davasında gelişme: 10 sanık için tahliye kararı verildi
Yenidoğan Çetesi davasında gelişme: 10 sanık için tahliye kararı verildi
Sputnik Türkiye
Yenidoğan Çetesi davasında bugün görülen duruşmada mahkeme 10 sanığın tahliyesine karar vererek davayı erteledi. 30.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-30T15:27+0300
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İstanbul'da bazı yenidoğan bebeklerin hastanelerdeki ölümleri ile gündeme gelen ve kamuoyunda "Yenidoğan çetesi" olarak bilinen davada önemli bir gelişme yaşandı. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi 10 sanık için tahliye kararı verdi. İstanbul’da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden oldukları iddiasıyla 29'u tutuklu 58 sanığın yargılandığı davada 10 kişi için karar açıklandı. Hangi isimler tahliye edildi?Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar sekreterler Aslı Alemdağ, Müberra Palabıyık, Gözde Polat, tıbbi sekreter Senanur Ünlü, hemşire Deniz Korkmaz, hasta sevklerini yapan Fehmi Alperen, Silivri Kolan Hastanesi Mesul Müdürü ve Başhekimi Bener Mansuroğlu, sağlık memuru Remzi Karaca, TRG Hospitalist Hastanesi İdari Müdürü Murat Mantuş ve Esenyurt Belediyesi'nde Sağlık İşleri Müdürü olarak çalıştığını söyleyen tutuklu sanık Renas Kılıç tahliye edildi.Tahliye edilen sanıklar hakkında yurt dışına çıkmama ve imza atma şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulandı.Mahkeme heyeti sanıklar sekreter Gözde Kul Yadigar, başhemşire Hilal Vatansever, başhekim İbrahim Oktay, garson Meryem Küçükoğlu ve hemşire Tuğba Özkaynak'ın ise adli kontrol şartlarının kaldırılmasına hükmetti. Başka suçtan tutuklu bulunan sanık Mustafa Kemal Zengin'in ise dosyasının ayrılması kararlaştırıldı.Heyet, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) maddi zararının ne kadar olduğunun bilginin mahkemeye gönderilmesini istedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/yenidogan-cetesi-savcisini-tehdit-edenlere-ikinci-operasyon-hakim-savci-tanimam-sikar-geceriz-1095492517.html
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yenidoğan çetesi, fırat sarı, i̇stanbul bakırköy cumhuriyet başsavcılığı, tahliye
yenidoğan çetesi, fırat sarı, i̇stanbul bakırköy cumhuriyet başsavcılığı, tahliye

Yenidoğan Çetesi davasında gelişme: 10 sanık için tahliye kararı verildi

15:27 30.04.2025 (güncellendi: 15:32 30.04.2025)
© İHAYenidoğan çetesi
Yenidoğan çetesi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2025
© İHA
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Yenidoğan Çetesi davasında bugün görülen duruşmada mahkeme 10 sanığın tahliyesine karar vererek davayı erteledi.
İstanbul'da bazı yenidoğan bebeklerin hastanelerdeki ölümleri ile gündeme gelen ve kamuoyunda "Yenidoğan çetesi" olarak bilinen davada önemli bir gelişme yaşandı. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi 10 sanık için tahliye kararı verdi.
İstanbul’da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden oldukları iddiasıyla 29'u tutuklu 58 sanığın yargılandığı davada 10 kişi için karar açıklandı.

Hangi isimler tahliye edildi?

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar sekreterler Aslı Alemdağ, Müberra Palabıyık, Gözde Polat, tıbbi sekreter Senanur Ünlü, hemşire Deniz Korkmaz, hasta sevklerini yapan Fehmi Alperen, Silivri Kolan Hastanesi Mesul Müdürü ve Başhekimi Bener Mansuroğlu, sağlık memuru Remzi Karaca, TRG Hospitalist Hastanesi İdari Müdürü Murat Mantuş ve Esenyurt Belediyesi'nde Sağlık İşleri Müdürü olarak çalıştığını söyleyen tutuklu sanık Renas Kılıç tahliye edildi.
Tahliye edilen sanıklar hakkında yurt dışına çıkmama ve imza atma şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulandı.
Mahkeme heyeti sanıklar sekreter Gözde Kul Yadigar, başhemşire Hilal Vatansever, başhekim İbrahim Oktay, garson Meryem Küçükoğlu ve hemşire Tuğba Özkaynak'ın ise adli kontrol şartlarının kaldırılmasına hükmetti. Başka suçtan tutuklu bulunan sanık Mustafa Kemal Zengin'in ise dosyasının ayrılması kararlaştırıldı.
Heyet, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) maddi zararının ne kadar olduğunun bilginin mahkemeye gönderilmesini istedi.
Yenidoğan çetesi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2025
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