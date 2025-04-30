https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/yenidogan-cetesi-davasinda-gelisme-10-sanik-icin-tahliye-karari-verildi-1095812085.html

Yenidoğan Çetesi davasında gelişme: 10 sanık için tahliye kararı verildi

Yenidoğan Çetesi davasında gelişme: 10 sanık için tahliye kararı verildi

Sputnik Türkiye

Yenidoğan Çetesi davasında bugün görülen duruşmada mahkeme 10 sanığın tahliyesine karar vererek davayı erteledi. 30.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-30T15:27+0300

2025-04-30T15:27+0300

2025-04-30T15:32+0300

türki̇ye

yenidoğan çetesi

fırat sarı

i̇stanbul bakırköy cumhuriyet başsavcılığı

tahliye

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İstanbul'da bazı yenidoğan bebeklerin hastanelerdeki ölümleri ile gündeme gelen ve kamuoyunda "Yenidoğan çetesi" olarak bilinen davada önemli bir gelişme yaşandı. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi 10 sanık için tahliye kararı verdi. İstanbul’da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden oldukları iddiasıyla 29'u tutuklu 58 sanığın yargılandığı davada 10 kişi için karar açıklandı. Hangi isimler tahliye edildi?Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar sekreterler Aslı Alemdağ, Müberra Palabıyık, Gözde Polat, tıbbi sekreter Senanur Ünlü, hemşire Deniz Korkmaz, hasta sevklerini yapan Fehmi Alperen, Silivri Kolan Hastanesi Mesul Müdürü ve Başhekimi Bener Mansuroğlu, sağlık memuru Remzi Karaca, TRG Hospitalist Hastanesi İdari Müdürü Murat Mantuş ve Esenyurt Belediyesi'nde Sağlık İşleri Müdürü olarak çalıştığını söyleyen tutuklu sanık Renas Kılıç tahliye edildi.Tahliye edilen sanıklar hakkında yurt dışına çıkmama ve imza atma şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulandı.Mahkeme heyeti sanıklar sekreter Gözde Kul Yadigar, başhemşire Hilal Vatansever, başhekim İbrahim Oktay, garson Meryem Küçükoğlu ve hemşire Tuğba Özkaynak'ın ise adli kontrol şartlarının kaldırılmasına hükmetti. Başka suçtan tutuklu bulunan sanık Mustafa Kemal Zengin'in ise dosyasının ayrılması kararlaştırıldı.Heyet, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) maddi zararının ne kadar olduğunun bilginin mahkemeye gönderilmesini istedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/yenidogan-cetesi-savcisini-tehdit-edenlere-ikinci-operasyon-hakim-savci-tanimam-sikar-geceriz-1095492517.html

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yenidoğan çetesi, fırat sarı, i̇stanbul bakırköy cumhuriyet başsavcılığı, tahliye