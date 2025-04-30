https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/yenidogan-cetesi-davasinda-gelisme-10-sanik-icin-tahliye-karari-verildi-1095812085.html
Yenidoğan Çetesi davasında gelişme: 10 sanık için tahliye kararı verildi
Yenidoğan Çetesi davasında gelişme: 10 sanık için tahliye kararı verildi
Sputnik Türkiye
Yenidoğan Çetesi davasında bugün görülen duruşmada mahkeme 10 sanığın tahliyesine karar vererek davayı erteledi. 30.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-30T15:27+0300
2025-04-30T15:27+0300
2025-04-30T15:32+0300
türki̇ye
yenidoğan çetesi
fırat sarı
i̇stanbul bakırköy cumhuriyet başsavcılığı
tahliye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1d/1090976849_0:0:949:534_1920x0_80_0_0_a35a95bfb9fb5e653e9331e862410025.jpg
İstanbul'da bazı yenidoğan bebeklerin hastanelerdeki ölümleri ile gündeme gelen ve kamuoyunda "Yenidoğan çetesi" olarak bilinen davada önemli bir gelişme yaşandı. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi 10 sanık için tahliye kararı verdi. İstanbul’da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden oldukları iddiasıyla 29'u tutuklu 58 sanığın yargılandığı davada 10 kişi için karar açıklandı. Hangi isimler tahliye edildi?Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar sekreterler Aslı Alemdağ, Müberra Palabıyık, Gözde Polat, tıbbi sekreter Senanur Ünlü, hemşire Deniz Korkmaz, hasta sevklerini yapan Fehmi Alperen, Silivri Kolan Hastanesi Mesul Müdürü ve Başhekimi Bener Mansuroğlu, sağlık memuru Remzi Karaca, TRG Hospitalist Hastanesi İdari Müdürü Murat Mantuş ve Esenyurt Belediyesi'nde Sağlık İşleri Müdürü olarak çalıştığını söyleyen tutuklu sanık Renas Kılıç tahliye edildi.Tahliye edilen sanıklar hakkında yurt dışına çıkmama ve imza atma şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulandı.Mahkeme heyeti sanıklar sekreter Gözde Kul Yadigar, başhemşire Hilal Vatansever, başhekim İbrahim Oktay, garson Meryem Küçükoğlu ve hemşire Tuğba Özkaynak'ın ise adli kontrol şartlarının kaldırılmasına hükmetti. Başka suçtan tutuklu bulunan sanık Mustafa Kemal Zengin'in ise dosyasının ayrılması kararlaştırıldı.Heyet, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) maddi zararının ne kadar olduğunun bilginin mahkemeye gönderilmesini istedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/yenidogan-cetesi-savcisini-tehdit-edenlere-ikinci-operasyon-hakim-savci-tanimam-sikar-geceriz-1095492517.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1d/1090976849_97:0:844:560_1920x0_80_0_0_6d252b461d8ae6ebd3eca347cd1ab38a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yenidoğan çetesi, fırat sarı, i̇stanbul bakırköy cumhuriyet başsavcılığı, tahliye
yenidoğan çetesi, fırat sarı, i̇stanbul bakırköy cumhuriyet başsavcılığı, tahliye
Yenidoğan Çetesi davasında gelişme: 10 sanık için tahliye kararı verildi
15:27 30.04.2025 (güncellendi: 15:32 30.04.2025)
Yenidoğan Çetesi davasında bugün görülen duruşmada mahkeme 10 sanığın tahliyesine karar vererek davayı erteledi.
İstanbul'da bazı yenidoğan bebeklerin hastanelerdeki ölümleri ile gündeme gelen ve kamuoyunda "Yenidoğan çetesi" olarak bilinen davada önemli bir gelişme yaşandı. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi 10 sanık için tahliye kararı verdi.
İstanbul’da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden oldukları iddiasıyla 29'u tutuklu 58 sanığın yargılandığı davada 10 kişi için karar açıklandı.
Hangi isimler tahliye edildi?
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar sekreterler Aslı Alemdağ, Müberra Palabıyık, Gözde Polat, tıbbi sekreter Senanur Ünlü, hemşire Deniz Korkmaz, hasta sevklerini yapan Fehmi Alperen, Silivri Kolan Hastanesi Mesul Müdürü ve Başhekimi Bener Mansuroğlu, sağlık memuru Remzi Karaca, TRG Hospitalist Hastanesi İdari Müdürü Murat Mantuş ve Esenyurt Belediyesi'nde Sağlık İşleri Müdürü olarak çalıştığını söyleyen tutuklu sanık Renas Kılıç tahliye edildi.
Tahliye edilen sanıklar hakkında yurt dışına çıkmama ve imza atma şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulandı.
Mahkeme heyeti sanıklar sekreter Gözde Kul Yadigar, başhemşire Hilal Vatansever, başhekim İbrahim Oktay, garson Meryem Küçükoğlu ve hemşire Tuğba Özkaynak'ın ise adli kontrol şartlarının kaldırılmasına hükmetti. Başka suçtan tutuklu bulunan sanık Mustafa Kemal Zengin'in ise dosyasının ayrılması kararlaştırıldı.
Heyet, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) maddi zararının ne kadar olduğunun bilginin mahkemeye gönderilmesini istedi.