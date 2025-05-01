https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/bakan-uraloglundan-kanal-istanbul-aciklamasi-kesinlikle-yapacagiz-asla-vazgecmedik-1095835985.html
Bakan Uraloğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması: 'Kesinlikle yapacağız, asla vazgeçmedik'
Bakan Uraloğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması: 'Kesinlikle yapacağız, asla vazgeçmedik'
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kanal İstanbul'la ilgili konuştu. Uraloğlu, Kanal İstanbul'dan vazgeçmediklerini söyleyerek "Doğru finansmanı... 01.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-01T12:07+0300
2025-05-01T12:07+0300
2025-05-01T12:32+0300
türki̇ye
abdulkadir uraloğlu
kanal i̇stanbul
ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı
murat kurum
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
ak parti
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Siyasetin gündeminde son günlerde Kanal İstanbul tartışmaları yer alıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan Kanal İstanbul'a ilişkin açıklama geldi. Bakan Uraloğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Uraloğlu, "Kanal İstanbul projesinden vazgeçmedik. Bugün gündemimizde değil ama günü geldiğinde, doğru finansmanı bulduğumuzda mutlaka yapacağız" ifadelerini kullandı.Bakan Uraloğlu'nun açıklaması şöyle:Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün AK Parti grup toplantısı öncesinde "Kanal İstanbul'la ilgili bir konu şu an gündemimizde yok. Olmadığını daha önce de söylemiştik. Kanal İstanbul üzerinden polemik yaratmak ve konuyu başka alanlara çekmeye çalışma çabası, milletimiz nezdinde de karşılıksız kalacaktır. Bunu muhalefetin iyice bilmesini tekrar ifade ediyorum" yanıtını verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/murat-kurum-kanal-istanbul-gundemimizde-yok-1095805599.html
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abdulkadir uraloğlu, kanal i̇stanbul, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, murat kurum, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, ak parti
abdulkadir uraloğlu, kanal i̇stanbul, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, murat kurum, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, ak parti
Bakan Uraloğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması: 'Kesinlikle yapacağız, asla vazgeçmedik'
12:07 01.05.2025 (güncellendi: 12:32 01.05.2025)
Ayrıntılar geliyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kanal İstanbul'la ilgili konuştu. Uraloğlu, Kanal İstanbul'dan vazgeçmediklerini söyleyerek "Doğru finansmanı bulduğumuzda mutlaka yapacağız" dedi.
Siyasetin gündeminde son günlerde Kanal İstanbul tartışmaları yer alıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan Kanal İstanbul'a ilişkin açıklama geldi. Bakan Uraloğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Uraloğlu, "Kanal İstanbul projesinden vazgeçmedik. Bugün gündemimizde değil ama günü geldiğinde, doğru finansmanı bulduğumuzda mutlaka yapacağız" ifadelerini kullandı.
Bakan Uraloğlu'nun açıklaması şöyle:
“Kanal İstanbul'un yapılmasıyla ilgili çok net bir şekilde söylemek istiyorum. Çok net bir irademiz var. Kanal İstanbul'u biz kesinlikle yapacağız. Yalnız Kanal İstanbul'u ne zaman yapacağız? Ne zaman yapmalıyız? Bu konuyu istişare ediyoruz. Hem Bakanımızla, Çevre Şehircilik hem de Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ediyoruz. Ciddi bir 15-20 milyar dolarlık bir projeden bahsediyoruz. Dolayısıyla doğru zamanda, doğru kredi imkanlarıyla ya da finans imkanlarıyla beraber Kanal İstanbul'u biz yapacağız. Ondan vazgeçmiş değiliz.”
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün AK Parti grup toplantısı öncesinde "Kanal İstanbul'la ilgili bir konu şu an gündemimizde yok. Olmadığını daha önce de söylemiştik. Kanal İstanbul üzerinden polemik yaratmak ve konuyu başka alanlara çekmeye çalışma çabası, milletimiz nezdinde de karşılıksız kalacaktır. Bunu muhalefetin iyice bilmesini tekrar ifade ediyorum" yanıtını verdi.