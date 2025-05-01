Bakan Uraloğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması: 'Kesinlikle yapacağız, asla vazgeçmedik'

“Kanal İstanbul'un yapılmasıyla ilgili çok net bir şekilde söylemek istiyorum. Çok net bir irademiz var. Kanal İstanbul'u biz kesinlikle yapacağız. Yalnız Kanal İstanbul'u ne zaman yapacağız? Ne zaman yapmalıyız? Bu konuyu istişare ediyoruz. Hem Bakanımızla, Çevre Şehircilik hem de Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ediyoruz. Ciddi bir 15-20 milyar dolarlık bir projeden bahsediyoruz. Dolayısıyla doğru zamanda, doğru kredi imkanlarıyla ya da finans imkanlarıyla beraber Kanal İstanbul'u biz yapacağız. Ondan vazgeçmiş değiliz.”