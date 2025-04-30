https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/murat-kurum-kanal-istanbul-gundemimizde-yok-1095805599.html

Murat Kurum: Kanal İstanbul gündemimizde yok

Murat Kurum: Kanal İstanbul gündemimizde yok

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, basına yaptığı açıklamada "Kanal İstanbul ile ilgili bir konu gündemimizde yok. Olmadığını daha önce... 30.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-30T12:46+0300

2025-04-30T12:46+0300

2025-04-30T12:55+0300

poli̇ti̇ka

murat kurum

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

kanal i̇stanbul

kanal i̇stanbul projesi

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AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul ile ilgili gelen soruları yanıtladı. Bakan Kurum Kanal İstanbul'un gündemde olmadığını vurgulayarak şu açıklamayı yaptı:'Alanların hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı'Bölgede yapılan konutların Kanal İstanbul’la bir ilgisi olmadığını vurgulayan Kurum, “Bu konutlar, daha önce seçim meydanlarında söz verdiğimiz bir çalışma” dedi.Daire alımında kuraların çekildiğini ve iddia edildiği gibi ‘Araplara veya herhangi bir ülkenin vatandaşına’ konut satılmadığını belirten Bakan Kurum, “Alanların hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı” dedi.Arnavut köyde 28 bin konutun inşasının süratle devam ettiğini belirten Kurum, "Bu projenin de Kanal İstanbul'la uzaktan yakından ilgisi yok" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/bakan-kurum-kanal-istanbul-iddiasina-yanit-verdi-biz-milletimize-bir-soz-verdik-1095595239.html

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Sputnik Türkiye

murat kurum, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, kanal i̇stanbul, kanal i̇stanbul projesi