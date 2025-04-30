https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/murat-kurum-kanal-istanbul-gundemimizde-yok-1095805599.html
Murat Kurum: Kanal İstanbul gündemimizde yok
Murat Kurum: Kanal İstanbul gündemimizde yok
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, basına yaptığı açıklamada "Kanal İstanbul ile ilgili bir konu gündemimizde yok. Olmadığını daha önce... 30.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-30T12:46+0300
2025-04-30T12:46+0300
2025-04-30T12:55+0300
poli̇ti̇ka
murat kurum
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
kanal i̇stanbul
kanal i̇stanbul projesi
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AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul ile ilgili gelen soruları yanıtladı. Bakan Kurum Kanal İstanbul'un gündemde olmadığını vurgulayarak şu açıklamayı yaptı:'Alanların hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı'Bölgede yapılan konutların Kanal İstanbul’la bir ilgisi olmadığını vurgulayan Kurum, “Bu konutlar, daha önce seçim meydanlarında söz verdiğimiz bir çalışma” dedi.Daire alımında kuraların çekildiğini ve iddia edildiği gibi ‘Araplara veya herhangi bir ülkenin vatandaşına’ konut satılmadığını belirten Bakan Kurum, “Alanların hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı” dedi.Arnavut köyde 28 bin konutun inşasının süratle devam ettiğini belirten Kurum, "Bu projenin de Kanal İstanbul'la uzaktan yakından ilgisi yok" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/bakan-kurum-kanal-istanbul-iddiasina-yanit-verdi-biz-milletimize-bir-soz-verdik-1095595239.html
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murat kurum, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, kanal i̇stanbul, kanal i̇stanbul projesi
murat kurum, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, kanal i̇stanbul, kanal i̇stanbul projesi
Murat Kurum: Kanal İstanbul gündemimizde yok
12:46 30.04.2025 (güncellendi: 12:55 30.04.2025)
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, basına yaptığı açıklamada "Kanal İstanbul ile ilgili bir konu gündemimizde yok. Olmadığını daha önce söylemiştim" dedi.
AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul ile ilgili gelen soruları yanıtladı. Bakan Kurum Kanal İstanbul'un gündemde olmadığını vurgulayarak şu açıklamayı yaptı:
“Kanal İstanbul ile ilgili bir konu gündemimizde yok. Olmadığını daha önce söylemiştim. Kanal İstanbul üzerinden polemik yaratmak, konuyu başka alanlara çekme çabası milletimizin nezdinde de karşılıksız kalacaktır. Bunu muhalefetin bilmesini buradan tekrar ediyorum”
'Alanların hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı'
Bölgede yapılan konutların Kanal İstanbul’la bir ilgisi olmadığını vurgulayan Kurum, “Bu konutlar, daha önce seçim meydanlarında söz verdiğimiz bir çalışma” dedi.
Daire alımında kuraların çekildiğini ve iddia edildiği gibi ‘Araplara veya herhangi bir ülkenin vatandaşına’ konut satılmadığını belirten Bakan Kurum, “Alanların hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı” dedi.
Arnavut köyde 28 bin konutun inşasının süratle devam ettiğini belirten Kurum, "Bu projenin de Kanal İstanbul'la uzaktan yakından ilgisi yok" dedi.