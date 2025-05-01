https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/bakan-tekin-milyonlarca-ogrencinin-merak-ettigi-sorunun-cevabini-verdi-yaz-tatili-one-cekilecek-mi-1095833688.html
Bakan Tekin milyonlarca öğrencinin merak ettiği sorunun cevabını verdi: Yaz tatili öne çekilecek mi?
Bakan Tekin milyonlarca öğrencinin merak ettiği sorunun cevabını verdi: Yaz tatili öne çekilecek mi?
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okulların yaz tatiline erken gireceği iddialarına yanıt verdi. "Hukuki olarak mümkün değil, gündemimizde yok"
2025-05-01T10:49+0300
2025-05-01T10:49+0300
2025-05-01T10:49+0300
yaşam
yusuf tekin
meb
milli eğitim bakanlığı (meb)
yaz tatili
bayram tatili
kurban bayramı
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, canlı yayında okulların erken kapanacağı yönündeki sorulara açıklık getirdi. Okulların 180 iş günü açık kalması gerektiğini ve bunun da bir önceki yılda planlanması gerektiğini vurgulayan Tekin, erken tatil planlarının hukuki olarak mümkün olmadığını söyledi. TRT kanalında açıklama yapan Bakan Tekin sınav tarihlerine dikkat çekerek, “Gündemimizde böyle bir şey yok” dedi.Bayram sonrası eğitim 2 haftaBakan Tekin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/bakan-tekin-duyurdu-okullarda-kurban-bayrami-tatiliyle-yaz-tatili-birlesecek-mi-1095819613.html
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yaz tatili erkene alınacak mı? okullar erken kapanacak mı, yusuf tekin açıklama, 2025 yaz tatili tarihi, meb tatil takvimi, erken tatil olacak mı
yaz tatili erkene alınacak mı? okullar erken kapanacak mı, yusuf tekin açıklama, 2025 yaz tatili tarihi, meb tatil takvimi, erken tatil olacak mı
Bakan Tekin milyonlarca öğrencinin merak ettiği sorunun cevabını verdi: Yaz tatili öne çekilecek mi?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, milyonlarca öğrencinin merak ettiği sorunun cevabını canlı yayında verdi. Yaz tatili konusunda konuşan Bakan Tekin "Hukuki olarak bu mümkün değil. Bizim de öyle bir planlamamız yok" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, canlı yayında okulların erken kapanacağı yönündeki sorulara açıklık getirdi. Okulların 180 iş günü açık kalması gerektiğini ve bunun da bir önceki yılda planlanması gerektiğini vurgulayan Tekin, erken tatil planlarının hukuki olarak mümkün olmadığını söyledi.
TRT kanalında açıklama yapan Bakan Tekin sınav tarihlerine dikkat çekerek, “Gündemimizde böyle bir şey yok” dedi.
Bayram sonrası eğitim 2 hafta
Bakan Tekin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Bilmeyenler diyorlar ki şimdi erken tatil yapın, okulların başlangıcını da erkene alın. Ama o başka. Yani o önümüzdeki yılın hesabı. O önümüzdeki yılın 180 gününün hesabı. Biz bu yılın 180 gününü bir şekilde tamamlamamız lazım. Hukuki olarak bu mümkün değil. Bizim de öyle bir planlamamız yok. Zaten hem temel eğitimden orta öğretime geçiş kapsamındaki sınavlar hem de yüksek öğretime geçiş kapsamındaki sınavlarda bu takvime göre planlanmış durumda. Bizim öyle bir hesabımız yok. Zaten bayram sonrası da 2 hafta. Yani tek birkaç gün olsa bu tartışılabiliriz ama 2 haftalık bir süreç söz konusu. Dolayısıyla bizim gündemimizde böyle bir şey yok."