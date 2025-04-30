https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/bakan-tekin-duyurdu-okullarda-kurban-bayrami-tatiliyle-yaz-tatili-birlesecek-mi-1095819613.html

Bakan Tekin duyurdu: Okullarda Kurban Bayramı tatiliyle yaz tatili birleşecek mi?

Bakan Tekin duyurdu: Okullarda Kurban Bayramı tatiliyle yaz tatili birleşecek mi?

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı canlı yayında yaz tatilinin Kurban Bayramı’yla birleştirilerek öne çekilmesinin hukuken mümkün olmadığını açıkladı... 30.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-30T18:13+0300

2025-04-30T18:13+0300

2025-04-30T18:13+0300

türki̇ye

kurban bayramı

yaz tatili

okul

e-okul

özel okul

yatılı okul

okul öncesi eğitim

ara tatil

milli eğitim bakanlığı

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda yaz tatilinin kurban bayramıyla birleşerek öne çekilip çekilmeyeceğiyle ilgili soruya cevap verdi.Okulların erken kapanmayacağını açıklayan Bakan Tekin "Bu hukuken mümkün değil. Yani bizim 180 iş günü okullarımızın açık olması lazım. Şimdi bilmeyenler şöyle diyorlar. Diyorlar ki bu şimdi erken tatil yapın, okulların başlangıcını da erkene alın. Ama o başka. Yani o önümüzdeki yılın hesabı. O önümüzdeki yılın 180 gününün hesabı. Biz bu yılın 180 gününü bir şekilde tamamlamamız lazım. Hukuki olarak bu mümkün değil. Bizim de öyle bir planlamamız yok. Zaten hem temel eğitimden orta öğretime geçiş kapsamındaki sınavlar hem de yüksek öğretime geçiş kapsamındaki sınavlarda bu takvime göre planlanmış durumda. Bizim öyle bir hesabımız yok. Zaten bayram sonrası da 2 hafta. Yani tek birkaç gün olsa bu tartışılabiliriz ama 2 haftalık bir süreç söz konusu. Dolayısıyla bizim gündemimizde böyle bir şey yok" açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/mebden-yaz-tatili-hamlesi-okullar-erken-mi-kapanacak-1095216193.html

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