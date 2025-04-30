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Bakan Tekin duyurdu: Okullarda Kurban Bayramı tatiliyle yaz tatili birleşecek mi?
Bakan Tekin duyurdu: Okullarda Kurban Bayramı tatiliyle yaz tatili birleşecek mi?
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı canlı yayında yaz tatilinin Kurban Bayramı’yla birleştirilerek öne çekilmesinin hukuken mümkün olmadığını açıkladı... 30.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-30T18:13+0300
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kurban bayramı
yaz tatili
okul
e-okul
özel okul
yatılı okul
okul öncesi eğitim
ara tatil
milli eğitim bakanlığı
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda yaz tatilinin kurban bayramıyla birleşerek öne çekilip çekilmeyeceğiyle ilgili soruya cevap verdi.Okulların erken kapanmayacağını açıklayan Bakan Tekin "Bu hukuken mümkün değil. Yani bizim 180 iş günü okullarımızın açık olması lazım. Şimdi bilmeyenler şöyle diyorlar. Diyorlar ki bu şimdi erken tatil yapın, okulların başlangıcını da erkene alın. Ama o başka. Yani o önümüzdeki yılın hesabı. O önümüzdeki yılın 180 gününün hesabı. Biz bu yılın 180 gününü bir şekilde tamamlamamız lazım. Hukuki olarak bu mümkün değil. Bizim de öyle bir planlamamız yok. Zaten hem temel eğitimden orta öğretime geçiş kapsamındaki sınavlar hem de yüksek öğretime geçiş kapsamındaki sınavlarda bu takvime göre planlanmış durumda. Bizim öyle bir hesabımız yok. Zaten bayram sonrası da 2 hafta. Yani tek birkaç gün olsa bu tartışılabiliriz ama 2 haftalık bir süreç söz konusu. Dolayısıyla bizim gündemimizde böyle bir şey yok" açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/mebden-yaz-tatili-hamlesi-okullar-erken-mi-kapanacak-1095216193.html
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kurban bayramı, yaz tatili, okul, e-okul, özel okul, yatılı okul, okul öncesi eğitim, ara tatil, milli eğitim bakanlığı, karne, karne hediyesi
kurban bayramı, yaz tatili, okul, e-okul, özel okul, yatılı okul, okul öncesi eğitim, ara tatil, milli eğitim bakanlığı, karne, karne hediyesi

Bakan Tekin duyurdu: Okullarda Kurban Bayramı tatiliyle yaz tatili birleşecek mi?

18:13 30.04.2025
© AA / Semih ŞahinMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2025
© AA / Semih Şahin
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı canlı yayında yaz tatilinin Kurban Bayramı’yla birleştirilerek öne çekilmesinin hukuken mümkün olmadığını açıkladı. Tekin, mevcut eğitim-öğretim yılının 180 iş günü tamamlanmadan tatilin öne alınamayacağını belirtirken bu konuda herhangi bir planlamalarının olmadığını vurguladı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda yaz tatilinin kurban bayramıyla birleşerek öne çekilip çekilmeyeceğiyle ilgili soruya cevap verdi.
Okulların erken kapanmayacağını açıklayan Bakan Tekin "Bu hukuken mümkün değil. Yani bizim 180 iş günü okullarımızın açık olması lazım. Şimdi bilmeyenler şöyle diyorlar. Diyorlar ki bu şimdi erken tatil yapın, okulların başlangıcını da erkene alın. Ama o başka. Yani o önümüzdeki yılın hesabı. O önümüzdeki yılın 180 gününün hesabı. Biz bu yılın 180 gününü bir şekilde tamamlamamız lazım. Hukuki olarak bu mümkün değil. Bizim de öyle bir planlamamız yok. Zaten hem temel eğitimden orta öğretime geçiş kapsamındaki sınavlar hem de yüksek öğretime geçiş kapsamındaki sınavlarda bu takvime göre planlanmış durumda. Bizim öyle bir hesabımız yok. Zaten bayram sonrası da 2 hafta. Yani tek birkaç gün olsa bu tartışılabiliriz ama 2 haftalık bir süreç söz konusu. Dolayısıyla bizim gündemimizde böyle bir şey yok" açıklamasında bulundu.
Okul tatili, karne - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2025
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MEB'den yaz tatili erken başlayacak iddialarına yanıt geldi: Okullar belirlenen tarihte kapanacak
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