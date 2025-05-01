https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/antalyada-39-buyuklugunde-deprem-1095845822.html
Antalya'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Antalya'nın Serik ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin saat 17.43’te kaydedildiğini açıkladı. İlk belirlemelere göre depremde... 01.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-01T18:11+0300
2025-05-01T18:11+0300
2025-05-01T18:11+0300
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boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), antalya, afad
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), antalya, afad
Antalya'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Antalya'nın Serik ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin saat 17.43’te kaydedildiğini açıkladı. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.