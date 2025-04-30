https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/disisleri-bakanligi-sozcusu-keceli-israil-suriyedeki-birlik-cabalarina-zarar-veren-hava-1095821556.html

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli: İsrail Suriye'deki birlik çabalarına zarar veren hava saldırılarını sona erdirmeli

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli: İsrail Suriye'deki birlik çabalarına zarar veren hava saldırılarını sona erdirmeli

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail'in Suriye'deki çabalara zarar veren hava saldırılarıyla ilgili değerlendirmede bulunarak "İsrail'in Suriye'deki... 30.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-30T22:28+0300

2025-04-30T22:28+0300

2025-04-30T22:32+0300

dışişleri bakanlığı

dünya

ortadoğu

türkiye

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli sosyal medya hesabından Suriye'nin güneyindeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.İsrail’in hava saldırılarını sona erdirmesi gerektiğini belirterek Türkiye'nin Suriye toplumunu oluşturan tüm unsurlar arasında uzlaşı ve barış çabalarına destek vermeye devam edeceğine dikkat çekti.Türkiye'nin Suriye’nin güneyinde yaşanan şiddet eylemlerinin, Suriye yönetimi ile bölgedeki yerel unsurlar arasında diyalog ve sağduyu yoluyla sona erdirileceğine ve olaylarda rolü olan kişilerin adalet önüne çıkarılacağına inancının tam olduğu mesajını veren Keçeli, Suriye’nin 'hassas' döneminde, başta bölge ülkeleri olmak üzere uluslararası toplumun üzerine düşen görevin, Suriye’de güvenlik ve istikrarın tesis edilmesine katkı sağlamak ve toplumsal uzlaşı yolunda atılan adımları desteklemek olduğunu kaydetti.Keçeli paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/israilde-yangin-panigi-kuduse-yaklasan-alevler-nedeniyle-yerlesim-yerleri-tahliye-edildi-1095821279.html

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dışişleri bakanlığı, ortadoğu, türkiye