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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli: İsrail Suriye'deki birlik çabalarına zarar veren hava saldırılarını sona erdirmeli
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli: İsrail Suriye'deki birlik çabalarına zarar veren hava saldırılarını sona erdirmeli
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail'in Suriye'deki çabalara zarar veren hava saldırılarıyla ilgili değerlendirmede bulunarak "İsrail'in Suriye'deki... 30.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-30T22:28+0300
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dışişleri bakanlığı
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli sosyal medya hesabından Suriye'nin güneyindeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.İsrail’in hava saldırılarını sona erdirmesi gerektiğini belirterek Türkiye'nin Suriye toplumunu oluşturan tüm unsurlar arasında uzlaşı ve barış çabalarına destek vermeye devam edeceğine dikkat çekti.Türkiye'nin Suriye’nin güneyinde yaşanan şiddet eylemlerinin, Suriye yönetimi ile bölgedeki yerel unsurlar arasında diyalog ve sağduyu yoluyla sona erdirileceğine ve olaylarda rolü olan kişilerin adalet önüne çıkarılacağına inancının tam olduğu mesajını veren Keçeli, Suriye’nin 'hassas' döneminde, başta bölge ülkeleri olmak üzere uluslararası toplumun üzerine düşen görevin, Suriye’de güvenlik ve istikrarın tesis edilmesine katkı sağlamak ve toplumsal uzlaşı yolunda atılan adımları desteklemek olduğunu kaydetti.Keçeli paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
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dışişleri bakanlığı, ortadoğu, türkiye

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli: İsrail Suriye'deki birlik çabalarına zarar veren hava saldırılarını sona erdirmeli

22:28 30.04.2025 (güncellendi: 22:32 30.04.2025)
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Dışişleri: Minsk Büyükelçiliği'ndeki söz konusu kişinin görevine son verildi, araç elçiliğe ait değil - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2025
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail'in Suriye'deki çabalara zarar veren hava saldırılarıyla ilgili değerlendirmede bulunarak "İsrail'in Suriye'deki birlik ve bütünlük çabalarına zarar vermekte olan hava saldırılarını sona erdirmesi gerekmektedir" ifadesini kullandı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli sosyal medya hesabından Suriye'nin güneyindeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.
İsrail’in hava saldırılarını sona erdirmesi gerektiğini belirterek Türkiye'nin Suriye toplumunu oluşturan tüm unsurlar arasında uzlaşı ve barış çabalarına destek vermeye devam edeceğine dikkat çekti.
Türkiye'nin Suriye’nin güneyinde yaşanan şiddet eylemlerinin, Suriye yönetimi ile bölgedeki yerel unsurlar arasında diyalog ve sağduyu yoluyla sona erdirileceğine ve olaylarda rolü olan kişilerin adalet önüne çıkarılacağına inancının tam olduğu mesajını veren Keçeli, Suriye’nin 'hassas' döneminde, başta bölge ülkeleri olmak üzere uluslararası toplumun üzerine düşen görevin, Suriye’de güvenlik ve istikrarın tesis edilmesine katkı sağlamak ve toplumsal uzlaşı yolunda atılan adımları desteklemek olduğunu kaydetti.
Keçeli paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu çerçevede, İsrail’in Suriye’deki birlik ve bütünlük çabalarına zarar vermekte olan hava saldırılarını sona erdirmesi gerekmektedir. Türkiye, Suriye toplumunu oluşturan tüm unsurlar arasında uzlaşı ve barış çabalarına destek vermeye devam edecektir."

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