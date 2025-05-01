https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/abdde-gozaltina-alinan-rumeysa-ozturkun-davasi-ertelendi-1095848924.html

ABD'de gözaltına alınan Rümeysa Öztürk'ün davası ertelendi

ABD'de gözaltına alınan Rümeysa Öztürk'ün davası ertelendi

Sputnik Türkiye

ABD'de Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün duruşması 20 Mayıs'a ertelendi. 01.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-01T23:22+0300

2025-05-01T23:22+0300

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Türkiye'nin Houston Başkonsolosu Ahmet Akıntı, ABD’de 25 Mart’ta gözaltına alınan ve Louisiana'daki bir gözaltı merkezinde tutulan Rümeysa Öztürk'ün vizesinin iptaline yönelik karara ilişkin duruşmanın 20 Mayıs 2025 tarihine ertelendiğini açıkladı.Öztürk'ün kefaletle serbest bırakılması talebinin duruşmada kabul edilmediğine işaret eden Akıntı, "Hakim ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığının Rümeysa Öztürk'ün F1 öğrenci vizesinin iptaline yönelik kararının hukuka uygun olup olmadığını inceleme yetkisine sahip olup olmadığına ilişkin bir sonraki duruşmanın 1 Mayıs 2025 tarihinde yapılmasına karar vermişti. Ancak, söz konusu duruşma 20 Mayıs 2025 tarihine ertelendi." ifadelerini kullandı.Akıntı, "Söz konusu mahkeme her ne kadar 18 Nisan 2025 tarihinde açıkladığı kararında, Rümeysa Öztürk'ün 1 Mayıs 2025 tarihine kadar Vermont'a nakledilmesini emretmiş ise de ABD hükümeti bu kararı temyize taşımıştır. Bu nedenle vatandaşımızın Vermont'a nakil süreci bu aşamada durmuştur. Bu süreç de Boston Başkonsolosluğumuz tarafından takip edilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250412/abdde-gozaltina-alinan-rumeysa-ozturk-kacirildigimi-ve-oldurulecegimi-sandim-1095345397.html

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