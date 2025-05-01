https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/abd-rusya-ve-ukrayna-cozum-icin-somut-oneriler-sunmali-1095848697.html
ABD: Rusya ve Ukrayna çözüm için somut öneriler sunmalı
ABD: Rusya ve Ukrayna çözüm için somut öneriler sunmalı
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bruce, Rusya ve Ukrayna'nın çözüm konusunda somut öneriler sunmaları gerektiğini belirtti. 01.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-01T22:39+0300
2025-05-01T22:39+0300
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tammy bruce
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, düzenlediği günlük basın brifinginde ABD'nin Rusya ve Ukrayna'nın çözüm için fikir sunma zamanının geldiğini düşündüğünü söyledi.Bruce, “Bu çatışmanın nasıl sona ereceğine dair somut fikirler sunmalarının ve geliştirmelerinin zamanı geldi” dedi.Bruce ayrıca, ABD’nin Rusya'ya yönelik yaptırımları kaldırmayı düşünmediğini ve yeni yaptırımlar getirme olasılığını açık tuttuğunu belirterek, “Şu anda var olan hiçbir yaptırımı kaldırmayı düşünmüyoruz. Rusya'ya karşı yeni yaptırımların uygulanması olasılığı da devam ediyor” ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/trump-irandan-petrol-ya-da-petrokimyasal-alanlar-yaptirimla-tabi-tutulacak-1095847665.html
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abd, abd dışişleri bakanlığı, tammy bruce, rusya, ukrayna, çözüm, yaptırım
abd, abd dışişleri bakanlığı, tammy bruce, rusya, ukrayna, çözüm, yaptırım
ABD: Rusya ve Ukrayna çözüm için somut öneriler sunmalı
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bruce, Rusya ve Ukrayna'nın çözüm konusunda somut öneriler sunmaları gerektiğini belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, düzenlediği günlük basın brifinginde ABD'nin Rusya ve Ukrayna'nın çözüm için fikir sunma zamanının geldiğini düşündüğünü söyledi.
Bruce, “Bu çatışmanın nasıl sona ereceğine dair somut fikirler sunmalarının ve geliştirmelerinin zamanı geldi” dedi.
Bruce ayrıca, ABD’nin Rusya'ya yönelik yaptırımları kaldırmayı düşünmediğini ve yeni yaptırımlar getirme olasılığını açık tuttuğunu belirterek, “Şu anda var olan hiçbir yaptırımı kaldırmayı düşünmüyoruz. Rusya'ya karşı yeni yaptırımların uygulanması olasılığı da devam ediyor” ifadesini kullandı.