https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/abd-rusya-ve-ukrayna-cozum-icin-somut-oneriler-sunmali-1095848697.html

ABD: Rusya ve Ukrayna çözüm için somut öneriler sunmalı

ABD: Rusya ve Ukrayna çözüm için somut öneriler sunmalı

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bruce, Rusya ve Ukrayna'nın çözüm konusunda somut öneriler sunmaları gerektiğini belirtti. 01.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-01T22:39+0300

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abd dışişleri bakanlığı

tammy bruce

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çözüm

yaptırım

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, düzenlediği günlük basın brifinginde ABD'nin Rusya ve Ukrayna'nın çözüm için fikir sunma zamanının geldiğini düşündüğünü söyledi.Bruce, “Bu çatışmanın nasıl sona ereceğine dair somut fikirler sunmalarının ve geliştirmelerinin zamanı geldi” dedi.Bruce ayrıca, ABD’nin Rusya'ya yönelik yaptırımları kaldırmayı düşünmediğini ve yeni yaptırımlar getirme olasılığını açık tuttuğunu belirterek, “Şu anda var olan hiçbir yaptırımı kaldırmayı düşünmüyoruz. Rusya'ya karşı yeni yaptırımların uygulanması olasılığı da devam ediyor” ifadesini kullandı.

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abd, abd dışişleri bakanlığı, tammy bruce, rusya, ukrayna, çözüm, yaptırım