https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/kellogg-abd-rusyanin-toprak-taleplerini-kismen-kabul-etmeye-hazir-1095823227.html

Kellogg: ABD Rusya'nın toprak taleplerini kısmen kabul etmeye hazır

Kellogg: ABD Rusya'nın toprak taleplerini kısmen kabul etmeye hazır

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Kellogg, ABD'nin Ukrayna ihtilafının çözümü kapsamında Rusya'nın toprak taleplerini kısmen kabul etmeye hazır... 30.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-30T23:53+0300

2025-04-30T23:53+0300

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Fox News’e yaptığı açıklamada ABD'nin Ukrayna ihtilafının çözümü kapsamında Rusya'nın toprak taleplerini kısmen kabul etmeye hazır olduğunu söyledi.Kellogg, “Kısmen, evet. Çünkü yaptığınız şey müzakereleri yürütmek” dedi.Kellogg, ABD'nin Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne yönelik görüşmelerden çekildiği yönündeki iddiaları reddederek böyle bir şey olmadığını vurguladı.Kellogg ayrıca, Londra'daki görüşmelerin ardından, Washington'un ihtilafın çözümü kapsamında sunduğu 22 koşulun Kiev ve Avrupalı ​​müttefiklerin temsilcileri tarafından kabul edildiğini belirterek, Ukrayna ve AB temsilcilerinin öncelikle bir barış anlaşmasına yol açabilecek ve en az 30 gün sürecek kapsamlı bir ateşkes istediklerini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/peskov-putin-ukraynada-yapilmasi-gerekeni-yapti-1095805013.html

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abd, keith kellogg, donald trump, washington, rusya, ukrayna, kiev, londra, ab, fox news, ateşkes, müzakere