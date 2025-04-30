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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/kellogg-abd-rusyanin-toprak-taleplerini-kismen-kabul-etmeye-hazir-1095823227.html
Kellogg: ABD Rusya'nın toprak taleplerini kısmen kabul etmeye hazır
Kellogg: ABD Rusya'nın toprak taleplerini kısmen kabul etmeye hazır
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Kellogg, ABD'nin Ukrayna ihtilafının çözümü kapsamında Rusya'nın toprak taleplerini kısmen kabul etmeye hazır... 30.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-30T23:53+0300
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Fox News’e yaptığı açıklamada ABD'nin Ukrayna ihtilafının çözümü kapsamında Rusya'nın toprak taleplerini kısmen kabul etmeye hazır olduğunu söyledi.Kellogg, “Kısmen, evet. Çünkü yaptığınız şey müzakereleri yürütmek” dedi.Kellogg, ABD'nin Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne yönelik görüşmelerden çekildiği yönündeki iddiaları reddederek böyle bir şey olmadığını vurguladı.Kellogg ayrıca, Londra'daki görüşmelerin ardından, Washington'un ihtilafın çözümü kapsamında sunduğu 22 koşulun Kiev ve Avrupalı ​​müttefiklerin temsilcileri tarafından kabul edildiğini belirterek, Ukrayna ve AB temsilcilerinin öncelikle bir barış anlaşmasına yol açabilecek ve en az 30 gün sürecek kapsamlı bir ateşkes istediklerini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/peskov-putin-ukraynada-yapilmasi-gerekeni-yapti-1095805013.html
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abd, keith kellogg, donald trump, washington, rusya, ukrayna, kiev, londra, ab, fox news, ateşkes, müzakere

Kellogg: ABD Rusya'nın toprak taleplerini kısmen kabul etmeye hazır

23:53 30.04.2025 (güncellendi: 00:13 01.05.2025)
© AP Photo / Mariam ZuhaibKeith Kellogg
Keith Kellogg - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2025
© AP Photo / Mariam Zuhaib
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ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Kellogg, ABD'nin Ukrayna ihtilafının çözümü kapsamında Rusya'nın toprak taleplerini kısmen kabul etmeye hazır olduğunu belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Fox News’e yaptığı açıklamada ABD'nin Ukrayna ihtilafının çözümü kapsamında Rusya'nın toprak taleplerini kısmen kabul etmeye hazır olduğunu söyledi.
Kellogg, “Kısmen, evet. Çünkü yaptığınız şey müzakereleri yürütmek” dedi.
Kellogg, ABD'nin Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne yönelik görüşmelerden çekildiği yönündeki iddiaları reddederek böyle bir şey olmadığını vurguladı.
Kellogg ayrıca, Londra'daki görüşmelerin ardından, Washington'un ihtilafın çözümü kapsamında sunduğu 22 koşulun Kiev ve Avrupalı ​​müttefiklerin temsilcileri tarafından kabul edildiğini belirterek, Ukrayna ve AB temsilcilerinin öncelikle bir barış anlaşmasına yol açabilecek ve en az 30 gün sürecek kapsamlı bir ateşkes istediklerini kaydetti.
El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en una rueda de prensa de Vladímir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2025
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Peskov: Putin, Ukrayna'da yapılması gerekeni yaptı
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