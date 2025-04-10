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Sabancı mirasında yeni gelişme: Yaklaşık 2.9 milyar TL değerindeki Atlı Köşk satılacak
Sabancı mirasında yeni gelişme: Yaklaşık 2.9 milyar TL değerindeki Atlı Köşk satılacak
Sputnik Türkiye
Sabancı Holding’in kurucusu Hacı Ömer Sabancı’nın torunu olduğunu iddia eden Sevilay Sabancı Çınar, İstanbul Emirgan’daki tarihi Atlı Köşk’ün satış yoluyla... 10.04.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul Emirgan’da yer alan tarihi Atlı Köşk için Sabancı ailesine karşı açılan dava sonuçlandı. Sevilay Sabancı Çınar’ın, köşkün “satış yoluyla ortaklığın giderilmesi” talebiyle İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açtığı dava lehine sonuçlandı.Hürriyet'in haberine göre, Sevilay Sabancı Çınar, Sabancı Holding’in kurucusu Hacı Ömer Sabancı’nın oğlu İhsan Sabancı’dan doğduğunu, ancak evlilik dışı bir ilişkiden dünyaya geldiğini iddia ederek 21 yıl önce Sabancı ailesine miras davası açmıştı. Adana Sulh Hukuk Mahkemesi ve ardından Yargıtay kararları ile mirasçılığı tescillendi.Miras hakkını almasına rağmen Sabancı Ailesi’nden hakkını alamadığını belirten Sevilay Sabancı Çınar, Atlı Köşk’ün de içinde yer aldığı gayrimenkul paylaşımına ilişkin 21 aile bireyine ve Sabancı Üniversitesi Rektörlüğü’ne dava açtı. Mahkeme, köşk üzerindeki 1/48 oranındaki mülkiyet hakkını Sevilay Sabancı Çınar lehine tescil ettirdi.Atlı Köşk artık satılacakİstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi, ortaklığın satış yoluyla giderilmesine hükmetti. Karara göre Atlı Köşk, açık artırma yoluyla satılacak ve elde edilecek gelir tapudaki hisselere göre dağıtılacak.Açık artırma herkese açık olacakSevilay Sabancı Çınar’ın avukatı M. Çağrı Bağatur, satışın herkese açık ihaleyle gerçekleşeceğini duyurdu. Tapuda Sabancı Ailesi’ne herhangi bir öncelik tanınmadığı gibi, mahkeme kararında da böyle bir hüküm yer almadığı bildirildi.Atlı Köşk’ün değeri: Yaklaşık 2.9 milyar TLAvukat Bağatur, Atlı Köşk ve çevresindeki yapıların toplam değerinin 2 milyar 873 milyon 721 bin 693 TL olarak belirlendiğini açıkladı.Sevilay Sabancı Çınar’ın hukuk mücadelesi 21 yıl önce başladı. Yargıtay tarafından Hacı Ömer Sabancı’nın torunu olarak tescillenmesine rağmen, ailesi tarafından pay hakkı tanınmadığı için çok sayıda dava açtı. Şimdi ise önemli bir kazanım elde etmiş durumda.
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sabancı holding, köşk, açık artırma, hacı ömer sabancı, emirgan, yargıtay, miras
sabancı holding, köşk, açık artırma, hacı ömer sabancı, emirgan, yargıtay, miras

Sabancı mirasında yeni gelişme: Yaklaşık 2.9 milyar TL değerindeki Atlı Köşk satılacak

08:05 10.04.2025 (güncellendi: 08:07 10.04.2025)
© AAAtlı Köşk
Atlı Köşk - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2025
© AA
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Sabancı Holding’in kurucusu Hacı Ömer Sabancı’nın torunu olduğunu iddia eden Sevilay Sabancı Çınar, İstanbul Emirgan’daki tarihi Atlı Köşk’ün satış yoluyla ortaklığının giderilmesi talebiyle açtığı davayı kazandı. Köşk, açık artırmayla satılacak.
İstanbul Emirgan’da yer alan tarihi Atlı Köşk için Sabancı ailesine karşı açılan dava sonuçlandı. Sevilay Sabancı Çınar’ın, köşkün “satış yoluyla ortaklığın giderilmesi” talebiyle İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açtığı dava lehine sonuçlandı.
Hürriyet'in haberine göre, Sevilay Sabancı Çınar, Sabancı Holding’in kurucusu Hacı Ömer Sabancı’nın oğlu İhsan Sabancı’dan doğduğunu, ancak evlilik dışı bir ilişkiden dünyaya geldiğini iddia ederek 21 yıl önce Sabancı ailesine miras davası açmıştı. Adana Sulh Hukuk Mahkemesi ve ardından Yargıtay kararları ile mirasçılığı tescillendi.
Miras hakkını almasına rağmen Sabancı Ailesi’nden hakkını alamadığını belirten Sevilay Sabancı Çınar, Atlı Köşk’ün de içinde yer aldığı gayrimenkul paylaşımına ilişkin 21 aile bireyine ve Sabancı Üniversitesi Rektörlüğü’ne dava açtı. Mahkeme, köşk üzerindeki 1/48 oranındaki mülkiyet hakkını Sevilay Sabancı Çınar lehine tescil ettirdi.

Atlı Köşk artık satılacak

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi, ortaklığın satış yoluyla giderilmesine hükmetti. Karara göre Atlı Köşk, açık artırma yoluyla satılacak ve elde edilecek gelir tapudaki hisselere göre dağıtılacak.

Açık artırma herkese açık olacak

Sevilay Sabancı Çınar’ın avukatı M. Çağrı Bağatur, satışın herkese açık ihaleyle gerçekleşeceğini duyurdu. Tapuda Sabancı Ailesi’ne herhangi bir öncelik tanınmadığı gibi, mahkeme kararında da böyle bir hüküm yer almadığı bildirildi.

Atlı Köşk’ün değeri: Yaklaşık 2.9 milyar TL

Avukat Bağatur, Atlı Köşk ve çevresindeki yapıların toplam değerinin 2 milyar 873 milyon 721 bin 693 TL olarak belirlendiğini açıkladı.
Sevilay Sabancı Çınar’ın hukuk mücadelesi 21 yıl önce başladı. Yargıtay tarafından Hacı Ömer Sabancı’nın torunu olarak tescillenmesine rağmen, ailesi tarafından pay hakkı tanınmadığı için çok sayıda dava açtı. Şimdi ise önemli bir kazanım elde etmiş durumda.
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