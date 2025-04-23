https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/zaferin-yuzleri-sovyet-askeri-gennadiy-salmin-1095554117.html
Zafer'in Yüzleri: Sovyet askeri Gennadiy Salmin
Zafer'in Yüzleri: Sovyet askeri Gennadiy Salmin
Sputnik Türkiye
Büyük Anavatan Savaşı'nın (1941-1945) tarihi, yapay zeka teknolojisi sayesinde cepheden gelen mektuplar ve arşiv kareleriyle gözümüzün önünde canlanıyor. 23.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-23T14:00+0300
2025-04-23T14:00+0300
2025-04-23T14:00+0300
multi̇medya
vi̇deo
sscb
rusya
nazi almanyası
büyük anavatan savaşı
9 mayıs zafer bayramı
2. dünya savaşı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/15/1095555500_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1bf8afe25ac05713ea313b6f4b362578.jpg
Artık aramızda olmayan savaşın gazileri, Sputnik'in Büyük Zafer'in 80. yıl dönümü için imza attığı bir projede yaşadıklarını anlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/zaferin-yuzleri-sovyet-askeri-vasiliy-frolov-1095405712.html
sscb
rusya
nazi almanyası
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/15/1095555500_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_adf2dee7df05b295c4f0965aefad7864.jpg
Zafer'in Yüzleri: Sovyet askeri Gennadiy Salmin
Sputnik Türkiye
Zafer'in Yüzleri: Sovyet askeri Gennadiy Salmin
2025-04-23T14:00+0300
true
PT1M42S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
vi̇deo, sscb, rusya, nazi almanyası, büyük anavatan savaşı, 9 mayıs zafer bayramı, 2. dünya savaşı
vi̇deo, sscb, rusya, nazi almanyası, büyük anavatan savaşı, 9 mayıs zafer bayramı, 2. dünya savaşı
Zafer'in Yüzleri: Sovyet askeri Gennadiy Salmin
Büyük Anavatan Savaşı'nın (1941-1945) tarihi, yapay zeka teknolojisi sayesinde cepheden gelen mektuplar ve arşiv kareleriyle gözümüzün önünde canlanıyor.
Artık aramızda olmayan savaşın gazileri, Sputnik'in Büyük Zafer'in 80. yıl dönümü için imza attığı bir projede yaşadıklarını anlattı.