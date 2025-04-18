https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/yenidogan-cetesi-savcisini-tehdit-edenlere-ikinci-operasyon-hakim-savci-tanimam-sikar-geceriz-1095492517.html

Yenidoğan çetesi savcısını tehdit edenlere ikinci operasyon: '“Hakim savcı tanımam, sıkar geçeriz'

Yenidoğan çetesi savcısını tehdit edenlere ikinci operasyon: '“Hakim savcı tanımam, sıkar geçeriz'

Sputnik Türkiye

Yenidoğan çetesine yönelik soruşturmayı yürüten savcıyı tehdit edenlere yönelik ikinci dalga operasyon düzenlendi. 18.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-18T11:24+0300

2025-04-18T11:24+0300

2025-04-18T11:24+0300

türki̇ye

yenidoğan çetesi

yavuz engin

tehdit

çete

bebek ölümü

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Türkiye'nin gündemine oturan, bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağladıkları ve ihmalleri sonucu ölümlerine neden oldukları iddia edilen Yenidoğan Çetesi'ne yönelik soruşturmayı yürüten savcı Yavuz Engin'i tehdit edenlere yönelik ikinci bir operasyon daha düzenlendi. Savcı Engin'i "Hakim savcı tanımam, sıkar geçeriz. En temizi yurtdışından tetikçi getirmek” diyerek tehdit eden Gökhan G. tutuklandı.Ekol Tv'nin haberine göre, Yenidoğan Çetesi olarak bilinen davaya yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Yavuz Engin’i makamında tehdit edenlerle ilgili ikinci dalga operasyon yapıldı.Hem tehdit etti hem de rüşvet vermek istedi iddiasıSavcıyı doğrudan hedef alan ve “Hakim savcı tanımam, sıkar geçeriz. En temizi yurtdışından tetikçi getirmek” ifadeleriyle tehditlerde bulunan Gökhan G.’nin, soruşturma dosyasında tutuklu bulunan bazı sanıkların tahliyesi için 100 bin dolar karşılığında pazarlık yaptığı da ortaya çıktı. Gözaltına alınan Gökhan G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.GSM şirketi çalışanı kişisel verileri sağlamaktan ev hapsi aldıSoruşturmada bir GSM şirketinde çalışan Zeynep K.’nın, savcıya yönelik tehditlerde bulunan Mustafa Kemal Zengin ile birlikte hareket ederek kişisel verileri sağladığı tespit edildi. Zeynep K. hakkında ev hapsi kararı verildi.Ne olmuştu?Ağustos 2024’te Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’e yönelik suikast tehdidinde bulunulmuş, ardından makam odasında yapılan yüz yüze tehdit sonrası birinci dalga operasyonla 5 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında şimdiye kadar 22 kişi tutuklanırken, elde edilen yeni delillerle dosyanın genişletildiği ve operasyonların süreceği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/yenidogan-cetesi-davasinda-yargilanan-doktorlar-icin-yeni-karar-meslekten-3-yil-men-edildiler-1093801226.html

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yenidoğan çetesi, yavuz engin, tehdit, çete, bebek ölümü