Yenidoğan çetesi savcısını tehdit edenlere ikinci operasyon: '“Hakim savcı tanımam, sıkar geçeriz'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Rasim Ozan Kütahyalı’nın açıklamalarından sonra borsa değer kaybetti'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
CHP'li Özçağdaş: MEB Talim Terbiye Kurulu’nun kararı Personel Müdürlüğü ile uyuşmuyor
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Yazar Haluk Hepkon: 'Sol, Batının eleştirilemez olduğu ezberini bozmalı'
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Muharrem Baki: 'Güvenlik kameraları maalesef güvensizlik kameraları haline geldi'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Komşuyu rahatsız etmenin cezası nedir
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka çeviriyi nasıl yapıyor, çevirmenlerin yerini alabilir mi?
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Son don olayları tarımı nasıl etkiledi?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Çin’in uygulayacağı bir teknoloji yaptırımı, Batılı şirketleri kara kara düşünme noktasına getirebilir’
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
SESLİ HABER
Marmara'da müsilaj tehlikesi: 'Yaz aylarında yoğunluk artabilir'
17:42
4 dk
ÖZEL HABER
Karagöz ve Hacivat, Rusya'nın başkenti Moskova'da
17:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Haluk Hapkon: “Cumhuriyet Devrimi ile mesafeli bir solun, Türkiye halkına çözüm sunması mümkün değildir”
18:16
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
SESLİ HABER
Belirti vermeden ilerliyor, ani ölümle sonuçlanabiliyor: Aort yırtılması nedir?
19:17
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Muharrem Baki: “Mahremiyetinize sahip çıkmak sizin elinizde”
19:26
16 dk
SESLİ HABER
İsrail basınından İran’ı vurmak için ‘Trump’ı ekarte etme’ planı
19:48
3 dk
SESLİ HABER
Prens Harry’den İsrail’e kıyak
19:54
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Baki Suiçmez: 'Çiftçi toprağı bırakmak zorunda kalıyor'
20:06
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
8 dk
SEYİR HALİ
Elektronik kelepçe alım ihalesi: Yerli üretim mi, yabancı bağlantılar mı?
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Bahçeli: CHP’ye kayyım doğru ve mümkün değil
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Türkiye'deki milyoner sayısı belli oldu
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/yenidogan-cetesi-savcisini-tehdit-edenlere-ikinci-operasyon-hakim-savci-tanimam-sikar-geceriz-1095492517.html
Yenidoğan çetesi savcısını tehdit edenlere ikinci operasyon: '“Hakim savcı tanımam, sıkar geçeriz'
Yenidoğan çetesi savcısını tehdit edenlere ikinci operasyon: '“Hakim savcı tanımam, sıkar geçeriz'
Sputnik Türkiye
Yenidoğan çetesine yönelik soruşturmayı yürüten savcıyı tehdit edenlere yönelik ikinci dalga operasyon düzenlendi. 18.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-18T11:24+0300
2025-04-18T11:24+0300
türki̇ye
yenidoğan çetesi
yavuz engin
tehdit
çete
bebek ölümü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/16/1089505693_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_da8546013ce52043d0b872e52db07815.jpg
Türkiye'nin gündemine oturan, bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağladıkları ve ihmalleri sonucu ölümlerine neden oldukları iddia edilen Yenidoğan Çetesi'ne yönelik soruşturmayı yürüten savcı Yavuz Engin'i tehdit edenlere yönelik ikinci bir operasyon daha düzenlendi. Savcı Engin'i "Hakim savcı tanımam, sıkar geçeriz. En temizi yurtdışından tetikçi getirmek” diyerek tehdit eden Gökhan G. tutuklandı.Ekol Tv'nin haberine göre, Yenidoğan Çetesi olarak bilinen davaya yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Yavuz Engin’i makamında tehdit edenlerle ilgili ikinci dalga operasyon yapıldı.Hem tehdit etti hem de rüşvet vermek istedi iddiasıSavcıyı doğrudan hedef alan ve “Hakim savcı tanımam, sıkar geçeriz. En temizi yurtdışından tetikçi getirmek” ifadeleriyle tehditlerde bulunan Gökhan G.’nin, soruşturma dosyasında tutuklu bulunan bazı sanıkların tahliyesi için 100 bin dolar karşılığında pazarlık yaptığı da ortaya çıktı. Gözaltına alınan Gökhan G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.GSM şirketi çalışanı kişisel verileri sağlamaktan ev hapsi aldıSoruşturmada bir GSM şirketinde çalışan Zeynep K.’nın, savcıya yönelik tehditlerde bulunan Mustafa Kemal Zengin ile birlikte hareket ederek kişisel verileri sağladığı tespit edildi. Zeynep K. hakkında ev hapsi kararı verildi.Ne olmuştu?Ağustos 2024’te Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’e yönelik suikast tehdidinde bulunulmuş, ardından makam odasında yapılan yüz yüze tehdit sonrası birinci dalga operasyonla 5 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında şimdiye kadar 22 kişi tutuklanırken, elde edilen yeni delillerle dosyanın genişletildiği ve operasyonların süreceği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/yenidogan-cetesi-davasinda-yargilanan-doktorlar-icin-yeni-karar-meslekten-3-yil-men-edildiler-1093801226.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/16/1089505693_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7c32ce83cbaa292f5efe4e05fa3f447a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yenidoğan çetesi, yavuz engin, tehdit, çete, bebek ölümü
yenidoğan çetesi, yavuz engin, tehdit, çete, bebek ölümü

Yenidoğan çetesi savcısını tehdit edenlere ikinci operasyon: '“Hakim savcı tanımam, sıkar geçeriz'

11:24 18.04.2025
© AA / Cemal YurttaşYenidoğan çetesi
Yenidoğan çetesi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2025
© AA / Cemal Yurttaş
Abone ol
Yenidoğan çetesine yönelik soruşturmayı yürüten savcıyı tehdit edenlere yönelik ikinci dalga operasyon düzenlendi.
Türkiye'nin gündemine oturan, bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağladıkları ve ihmalleri sonucu ölümlerine neden oldukları iddia edilen Yenidoğan Çetesi'ne yönelik soruşturmayı yürüten savcı Yavuz Engin'i tehdit edenlere yönelik ikinci bir operasyon daha düzenlendi. Savcı Engin'i "Hakim savcı tanımam, sıkar geçeriz. En temizi yurtdışından tetikçi getirmek” diyerek tehdit eden Gökhan G. tutuklandı.
Ekol Tv'nin haberine göre, Yenidoğan Çetesi olarak bilinen davaya yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Yavuz Engin’i makamında tehdit edenlerle ilgili ikinci dalga operasyon yapıldı.

Hem tehdit etti hem de rüşvet vermek istedi iddiası

Savcıyı doğrudan hedef alan ve “Hakim savcı tanımam, sıkar geçeriz. En temizi yurtdışından tetikçi getirmek” ifadeleriyle tehditlerde bulunan Gökhan G.’nin, soruşturma dosyasında tutuklu bulunan bazı sanıkların tahliyesi için 100 bin dolar karşılığında pazarlık yaptığı da ortaya çıktı. Gözaltına alınan Gökhan G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GSM şirketi çalışanı kişisel verileri sağlamaktan ev hapsi aldı

Soruşturmada bir GSM şirketinde çalışan Zeynep K.’nın, savcıya yönelik tehditlerde bulunan Mustafa Kemal Zengin ile birlikte hareket ederek kişisel verileri sağladığı tespit edildi. Zeynep K. hakkında ev hapsi kararı verildi.

Ne olmuştu?

Ağustos 2024’te Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’e yönelik suikast tehdidinde bulunulmuş, ardından makam odasında yapılan yüz yüze tehdit sonrası birinci dalga operasyonla 5 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında şimdiye kadar 22 kişi tutuklanırken, elde edilen yeni delillerle dosyanın genişletildiği ve operasyonların süreceği bildirildi.
Yenidoğan çetesi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2025
TÜRKİYE
Yenidoğan çetesi davasında yargılanan doktorlar için yeni karar: Meslekten 3 yıl men edildiler
19 Şubat, 13:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала