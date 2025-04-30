https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/yeni-evlenecek-ciftlere-destek-kampanyasi-hangi-markalarda-indirim-var-1095802478.html

Yeni evlenecek çiftlere destek kampanyası: Hangi markalarda indirim var?

Yeni evlenecek çiftlere destek kampanyası: Hangi markalarda indirim var?

Sputnik Türkiye

Yeni evlenecekler için yeni bir destek kampanyası başlatıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile anlaşma imzalayan 20 marka, yeni evlenecek çiftlere yüzde... 30.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-30T12:00+0300

2025-04-30T12:00+0300

2025-04-30T12:00+0300

ekonomi̇

evlilik

evlilik masrafları

aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı

mahinur özdemir göktaş

aile yılı

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Aile Yılı kapsamında yeni evlenecek çiftler için yeni bir destek kampanyası hazırlandı. Kampanyanın ayrıntılarını, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açıkladı.Yeni evlenecekler için kampanyaBakan Göktaş, 20 firmanın yeni evlenecek çiftlere yüzde 35'e varan oranlarda indirim yapacağını söyledi. Göktaş, "Ben bu vesileyle tüm firmalarımıza ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.Yeni evlenecekler kampanyadan nasıl yararlanacak?Destek kampanyasına katılmak isteyenlerin, e-Devlet'ten alacakları indirim koduyla indirimlerden faydalanabileceğini anlatan Bakan Göktaş, "Bu sayede, gençlerimizin evlilik süreçlerini daha kolay ve huzurlu hale getireceğiz. Gençlerimize destek olacağız. Yeni kurulan yuvalara güç katacağız." diye konuştu.Hangi marka ne kadar indirim yapacak?Bakan Göktaş, destek kampanyası kapsamında mobilyadan beyaz eşyaya, ev tekstilinden mutfak eşyalarına indirim yapılacağını kaydetti.Kampanyaya katılan markalar ve indirim oranları şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/bakan-goktas-duyurdu-evlenecek-ciftlere-yeni-destek-kampanyasi-geliyor-1095775048.html

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evlilik, evlilik masrafları, aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, mahinur özdemir göktaş, aile yılı