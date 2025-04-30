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Yeni evlenecek çiftlere destek kampanyası: Hangi markalarda indirim var?
Yeni evlenecek çiftlere destek kampanyası: Hangi markalarda indirim var?
Sputnik Türkiye
Yeni evlenecekler için yeni bir destek kampanyası başlatıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile anlaşma imzalayan 20 marka, yeni evlenecek çiftlere yüzde... 30.04.2025, Sputnik Türkiye
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Aile Yılı kapsamında yeni evlenecek çiftler için yeni bir destek kampanyası hazırlandı. Kampanyanın ayrıntılarını, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açıkladı.Yeni evlenecekler için kampanyaBakan Göktaş, 20 firmanın yeni evlenecek çiftlere yüzde 35'e varan oranlarda indirim yapacağını söyledi. Göktaş, "Ben bu vesileyle tüm firmalarımıza ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.Yeni evlenecekler kampanyadan nasıl yararlanacak?Destek kampanyasına katılmak isteyenlerin, e-Devlet'ten alacakları indirim koduyla indirimlerden faydalanabileceğini anlatan Bakan Göktaş, "Bu sayede, gençlerimizin evlilik süreçlerini daha kolay ve huzurlu hale getireceğiz. Gençlerimize destek olacağız. Yeni kurulan yuvalara güç katacağız." diye konuştu.Hangi marka ne kadar indirim yapacak?Bakan Göktaş, destek kampanyası kapsamında mobilyadan beyaz eşyaya, ev tekstilinden mutfak eşyalarına indirim yapılacağını kaydetti.Kampanyaya katılan markalar ve indirim oranları şöyle:
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evlilik, evlilik masrafları, aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, mahinur özdemir göktaş, aile yılı
evlilik, evlilik masrafları, aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, mahinur özdemir göktaş, aile yılı

Yeni evlenecek çiftlere destek kampanyası: Hangi markalarda indirim var?

12:00 30.04.2025
© AABeyaz eşya, çamaşır makinesi
Beyaz eşya, çamaşır makinesi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2025
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Yeni evlenecekler için yeni bir destek kampanyası başlatıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile anlaşma imzalayan 20 marka, yeni evlenecek çiftlere yüzde 35'e varan oranlarda indirim yapacak.
Aile Yılı kapsamında yeni evlenecek çiftler için yeni bir destek kampanyası hazırlandı. Kampanyanın ayrıntılarını, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açıkladı.

Yeni evlenecekler için kampanya

Bakan Göktaş, 20 firmanın yeni evlenecek çiftlere yüzde 35'e varan oranlarda indirim yapacağını söyledi. Göktaş, "Ben bu vesileyle tüm firmalarımıza ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Yeni evlenecekler kampanyadan nasıl yararlanacak?

Destek kampanyasına katılmak isteyenlerin, e-Devlet'ten alacakları indirim koduyla indirimlerden faydalanabileceğini anlatan Bakan Göktaş, "Bu sayede, gençlerimizin evlilik süreçlerini daha kolay ve huzurlu hale getireceğiz. Gençlerimize destek olacağız. Yeni kurulan yuvalara güç katacağız." diye konuştu.

Hangi marka ne kadar indirim yapacak?

Bakan Göktaş, destek kampanyası kapsamında mobilyadan beyaz eşyaya, ev tekstilinden mutfak eşyalarına indirim yapılacağını kaydetti.
Kampanyaya katılan markalar ve indirim oranları şöyle:
VESTEL: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde satış fiyatı üzerinden net yüzde 30
BELLONA: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10
İSTİKBAL: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10
MONDİHOME: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10
ARÇELİK: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde her bir ürün için 5.000 TL
BEKO: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde her bir ürün için 5.000 TL
HEPSİBURADA: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde 30.000 TL ve üzerine yüzde 10
KÜTAHYA PORSELEN: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 20
MODALİFE: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 5
KARACA: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 15
KELEBEK: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10
DOĞTAŞ: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10
LOVA YATAK: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10
ENGLISH HOME: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 20
FAKİR: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 35
ADORE: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 7
HATEMOĞLU: Kampanya kapsamında tüm ürünlerde satış fiyatı üzerinden net yüzde 35
TÜMBİR: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 20
DAMAT - TWEEN: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 15
KİP: Kampanya kapsamında tüm ürünlerde yüzde 30
Evlilik - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2025
TÜRKİYE
Bakan Göktaş duyurdu: Evlenecek çiftlere yeni destek kampanyası geliyor
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