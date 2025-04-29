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Bakan Göktaş duyurdu: Evlenecek çiftlere yeni destek kampanyası geliyor
Bakan Göktaş duyurdu: Evlenecek çiftlere yeni destek kampanyası geliyor
Sputnik Türkiye
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı kapsamında evlenecek çiftlere özel yeni destek kampanya başlatacaklarını açıkladı. Göktaş... 29.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-29T13:54+0300
2025-04-29T13:54+0300
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kabine toplantısı sonrası soruları yanıtladı.Yeni evleneceklere destek kampanyasıGöktaş evlenecek gençlere yönelik yeni bir destek kampanyası başlatacaklarını da duyurdu."16 firmamızla yapacağımız indirim protokolüyle evlenecek gençlerimize, mobilya, beyaz eşya, ev tekstili ve mutfak eşyaları gibi ihtiyaçlarını karşılayacak özel indirimler sunacağız" diye konuşan Göktaş, "İndirim anlaşması yapacağımız firmalar ve uygulayacakları indirimlere yönelik kampanya detaylarını, 30 Nisan Çarşamba günü düzenleyeceğimiz toplantıyla kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.En fazla doğum yardımı başvurusu İstanbul'danBakan Göktaş en fazla doğum yardımı başvurusunun İstanbul'dan geldiğini onu Ankara ve Şanlıurfa'nın takip ettiğini söyledi.Göktaş, yapılacak incelemenin ardından doğum yardımında ilk ödemelerin mayıs ayında hesaplara yatırılacağını da belirtti.8 Nisan'dan bu yana doğum yardımı almak için 287 bin 517 aile başvuru yaptığını açıklayan Göktaş, "En çok başvuruyu yüzde 41 oranıyla birinci çocuk için aldık. Başvuru sayısı ise 116 bin 594 oldu." dedi.Göktaş, "İkinci çocuk başvuru oranı yüzde 31, başvuru sayısı 88 bin 982. Üçüncü çocuk başvuru oranı yüzde 18, başvuru sayısı 51 bin 843. Üçün üzerinde çocuğu olan ailelerimizin başvuru oranı yüzde 10, başvuru sayısı ise 30 bin 99 olarak gerçekleşti." açıklamasında bulundu.Doğum yardımı ne kadar?İlk bebekte tek seferlik 5 bin TL, ikincide her ay bin 500 TL üç ve sonrası her bir çocuk için de her ay 5 bin lira destek veriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/2025i-aile-yili-ilan-edilmisti-cocuk-yardimi-ve-150-bin-kredi-hakkinda-merak-edilen-10-soru-1092671238.html
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evlilik, evlilik masrafları, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
evlilik, evlilik masrafları, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

Bakan Göktaş duyurdu: Evlenecek çiftlere yeni destek kampanyası geliyor

13:54 29.04.2025
© AAEvlilik
Evlilik - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2025
© AA
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı kapsamında evlenecek çiftlere özel yeni destek kampanya başlatacaklarını açıkladı. Göktaş, kampanya ayrıntılarının yarın açıklanacağını duyurdu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kabine toplantısı sonrası soruları yanıtladı.

Yeni evleneceklere destek kampanyası

Göktaş evlenecek gençlere yönelik yeni bir destek kampanyası başlatacaklarını da duyurdu.
"16 firmamızla yapacağımız indirim protokolüyle evlenecek gençlerimize, mobilya, beyaz eşya, ev tekstili ve mutfak eşyaları gibi ihtiyaçlarını karşılayacak özel indirimler sunacağız" diye konuşan Göktaş, "İndirim anlaşması yapacağımız firmalar ve uygulayacakları indirimlere yönelik kampanya detaylarını, 30 Nisan Çarşamba günü düzenleyeceğimiz toplantıyla kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

En fazla doğum yardımı başvurusu İstanbul'dan

Bakan Göktaş en fazla doğum yardımı başvurusunun İstanbul'dan geldiğini onu Ankara ve Şanlıurfa'nın takip ettiğini söyledi.

Göktaş, yapılacak incelemenin ardından doğum yardımında ilk ödemelerin mayıs ayında hesaplara yatırılacağını da belirtti.

8 Nisan'dan bu yana doğum yardımı almak için 287 bin 517 aile başvuru yaptığını açıklayan Göktaş, "En çok başvuruyu yüzde 41 oranıyla birinci çocuk için aldık. Başvuru sayısı ise 116 bin 594 oldu." dedi.

Göktaş, "İkinci çocuk başvuru oranı yüzde 31, başvuru sayısı 88 bin 982. Üçüncü çocuk başvuru oranı yüzde 18, başvuru sayısı 51 bin 843. Üçün üzerinde çocuğu olan ailelerimizin başvuru oranı yüzde 10, başvuru sayısı ise 30 bin 99 olarak gerçekleşti." açıklamasında bulundu.

Doğum yardımı ne kadar?

İlk bebekte tek seferlik 5 bin TL, ikincide her ay bin 500 TL üç ve sonrası her bir çocuk için de her ay 5 bin lira destek veriliyor.
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