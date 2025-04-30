https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/unlu-bankadan-altin-icin-yeni-tahmin-geldi-altin-yukselecek-mi-1095821584.html

Ünlü bankadan altın için yeni tahmin geldi: Altın yükselecek mi?

Ünlü bankadan altın için yeni tahmin geldi: Altın yükselecek mi?

Sputnik Türkiye

Ünlü yatırım bankası Goldman Sachs, yıl sonu için altın fiyatı tahminini 3 bin 300 dolardan 3 bin 700 dolara yükseltti. Banka, ons altının 2026 ortasına kadar... 30.04.2025, Sputnik Türkiye

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Goldman Sachs, altının yıl sonunda 3 bin 700 dolara, 2026 ortasında ise 4 bin dolara ulaşabileceğini belirtti.Dünyaca ünlü banka Goldman Sachs’tan altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Banka, 2025 yılı sonu için ons altın fiyatı tahminini 3 bin 300 dolardan 3 bin 700 dolara yükselttiğini açıkladı. 2026 yılının ortalarında ise ons altının 4 bin dolara ulaşabileceği öngörüldü.Analistler, bu yükseliş beklentisinde jeopolitik gerilimler, enflasyonist baskılar ve merkez bankalarının artan altın alımlarının etkili olduğunu ifade etti. Ayrıca ABD dolarındaki dalgalanmaların altın için fırsatlar yarattığına dikkat çekilerek, yatırımcılara portföy çeşitlendirmesi kapsamında uzun vadeli altın yatırımı önerisinde bulunuldu.Altın fiyatları ne kadar?Gram Altın: Alış 4 bin 104 TL, Satış 4 bin 159 TLÇeyrek Altın: Alış 6 bin 723 TL, Satış 6 bin 785 TLYarım Altın: Alış 13 bin 447 TL, Satış 13 bin 570 TLTam Altın: Alış 26 bin 811 TL, Satış 27 bin 36 TL

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/rekor-ustune-rekor-kiriyordu-altinda-200-tlyi-asan-kayip-sonrasi-son-derece-riskli-uyarisi-geldi-1095797379.html

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