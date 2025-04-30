Rekor üstüne rekor kırıyordu: Altında 200 TL’yi aşan kayıp sonrası ‘Son derece riskli’ uyarısı geldi

Şimdi gündem tarifelerin sonuçlarına doğru kaymaya başladı. Artık yazın bile ABD’nin stagflasyona girme riski konuşulmaya başlandı. Stagflasyon demek enflasyon altında durgun piyasa demek. Yani yüksek enflasyon olurken piyasa canlı olmayacak demek. O zaman da tasarrufların bozulma eğilimi de artacaktır. Bu nedenle ons altın-dolar grafiğinde aşağı yönlü hareketlenmeler başladı. Tabi ki yüksek enflasyonun faizlerin de yükselmesi demek olduğunu unutmamak lazım. Yüksek faiz her zaman altın için ciddi bir alternatiftir. Kaygılar arttıkça ve tarife konusunda geri adım atılmadıkça da bu kaygıların artması, buna bağlı olarak da altında satışların çoğalması ihtimali de artacaktır. Gram altın için şimdilik yukarı konusunda çok iyimser değiliz. O yüzden 3967 TL seviyelerine kadar gevşeme olasılığını daha yüksek görüyoruz. 4161 TL seviyesinin üzerinde tutunması durumunda ise 4215 TL seviyesine gelme ihtimalini konuşabiliriz.