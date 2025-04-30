Rekor üstüne rekor kırıyordu: Altında 200 TL’yi aşan kayıp sonrası ‘Son derece riskli’ uyarısı geldi
10:18 30.04.2025 (güncellendi: 10:39 30.04.2025)
© AAAltın
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Altın fiyatlarında sert hareketler dikkat çekiyor. Geçen hafta 4 bin 305 TL’yi gören gram altın bu hafta itibarıyla 4 bin 100 TL’nin de altına sarktı. Peki fiyatlarda düşüş sürecek mi? Gram altın, psikolojik eşik olan 4 bin liranın altına düşecek mi?
Altın fiyatları geçtiğimiz hafta tarihi rekor seviyeleri test ettikten sonra serbest düşüşe geçti. Ons altın 3 bin 500 dolar seviyesini test ederken, gram altın 4 bin 305 TL seviyesini gördü, ancak altında zirve seviyeler çok kısa sürdü.
Altında rekor serisine ara
Gram altın fiyatı yeni haftada 4 bin 100 TL seviyelerinin altına sarktı.
Altın neden düşüyor?
Son 1 haftalık süreçte gram altın 200 TL’yi aşan kayıp verdi. Altında yaşanan sert kayıp sonrası bir dengelenme de söz konusu. Peki teknik göstergeler ne söylüyor?
‘Göstergeler aşağı sinyali veriyor'
Milliyet'e konuşan 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı:
“Ons altın yazıyı yazdığımız saatlerde 3311 dolar seviyelerinde ve orta vadeli göstergelerin aşağı trend sinyali üretmek üzere olduğunu gözlemliyoruz. Hatta 2 tanesi aşağı sinyalleri vermeye başladı bile. Emin olmak için işlem geçmesini beklediğimiz nokta 3265 dolar seviyesidir. Şimdilik bu seviyeden işlem geçirmeme çabalarının olduğunu söyleyebiliriz. Ancak beklentimiz bu seviyelere geleceği yönünde."
Gram altın 4 bin liranın altına düşer mi?
Gram altında da grafik ons altın grafiğine çok benzemektedir. Gram altının 4136 TL seviyelerinin üzerinde tutunmaya zorlandığını ve çok kolaylıkla 4046 TL seviyelerine kadar düştüğünü görüyoruz. 3963 TL desteği hala kritik önemini korumakla beraber psikolojik seviye olan 4000 TL seviyesinin altına düşmeme gayreti olduğunu görüyoruz. Ancak kurda yukarı hareket olmazsa 4000 TL psikolojik desteğinin kırılma ihtimali her geçen gün daha da artmaktadır.
Altın fiyatları düşecek mi?
Şimdi gündem tarifelerin sonuçlarına doğru kaymaya başladı. Artık yazın bile ABD’nin stagflasyona girme riski konuşulmaya başlandı. Stagflasyon demek enflasyon altında durgun piyasa demek. Yani yüksek enflasyon olurken piyasa canlı olmayacak demek. O zaman da tasarrufların bozulma eğilimi de artacaktır. Bu nedenle ons altın-dolar grafiğinde aşağı yönlü hareketlenmeler başladı. Tabi ki yüksek enflasyonun faizlerin de yükselmesi demek olduğunu unutmamak lazım. Yüksek faiz her zaman altın için ciddi bir alternatiftir. Kaygılar arttıkça ve tarife konusunda geri adım atılmadıkça da bu kaygıların artması, buna bağlı olarak da altında satışların çoğalması ihtimali de artacaktır. Gram altın için şimdilik yukarı konusunda çok iyimser değiliz. O yüzden 3967 TL seviyelerine kadar gevşeme olasılığını daha yüksek görüyoruz. 4161 TL seviyesinin üzerinde tutunması durumunda ise 4215 TL seviyesine gelme ihtimalini konuşabiliriz.
22 Nisan, 09:22
'Altın için riskli dönem'
Bu veriler yeni altın pozisyonu almak için sağlıklı bir yukarı trendin olmadığını söyleyen veriler. Birkaç ay sonra satmak durumunda olanların altın pozisyonu almalarının son derece riskli olduğunu söyleyebiliriz. Alım için bahsettiğimiz destek seviyesini (3967 TL) test etmesi beklenirse teknik analize göre daha uygun olur. Kısa vade elinde tutmak isteyenlerin de dikkatli olması gereken bir dönemdeyiz. Stagflasyon ve resesyon gibi gündemler altını olumsuz etkileyebilir. Bu verilerle bir miktar pozisyon azaltımına giderek yeniden sağlıklı çıkış trendini beklemek riski azaltmak anlamında mantıklı gibi görünüyor.”