https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/ukrayna-basbakani-smigal-ukrayna-ile-abd-arasinda-maden-anlasmasi-onumuzdeki-24-saat-icinde-1095818635.html
Ukrayna Başbakanı Şmıgal: Ukrayna ile ABD arasında maden anlaşması önümüzdeki 24 saat içinde imzalanacak
Ukrayna Başbakanı Şmıgal: Ukrayna ile ABD arasında maden anlaşması önümüzdeki 24 saat içinde imzalanacak
Sputnik Türkiye
Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Ukrayna ile ABD arasında madenlere ilişkin anlaşmanın önümüzdeki 24 saat içinde imzalanacağını belirtti. 30.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-30T17:44+0300
2025-04-30T17:44+0300
2025-04-30T18:09+0300
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Ukrayna basınına konuşan Şmıgal, Ukrayna ile ABD arasında madenlere ilişkin anlaşmanın önümüzdeki 24 saat içinde imzalanacağını, tarafların son teknik ayrıntılar üzerinde çalıştığını söyledi.Şmıgal, “Nihai ayrıntılar tamamlanır tamamlanmaz, yakın zamanda, önümüzdeki 24 saat içinde anlaşmanın imzalanacağını umuyorum” dedi.Ukrayna Başbakanı, ABD ile fosil yakıtlar konusunda yapılan anlaşmanın ‘bir ortaklık' haline geldiğini ve Ukrayna'da bir yatırım fonu oluşturulmasına yönelik bir anlaşma olduğunu kaydetti. Başbakana göre anlaşma şu hükümleri içeriyor:Daha önce Financial Times, Ukraynalı yetkililere dayandırdığı haberinde Washington ve Kiev'in bu hafta içinde Ukrayna'nın tüm maden kaynakları ve büyük enerji varlıklarına ilişkin bir çerçeve anlaşması imzalayabileceğini aktarmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/peskov-putin-ukraynada-yapilmasi-gerekeni-yapti-1095805013.html
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denis şmıgal, ukrayna, abd, washington, maden, anlaşma, fosil yakıt, kiev, financial times
denis şmıgal, ukrayna, abd, washington, maden, anlaşma, fosil yakıt, kiev, financial times
Ukrayna Başbakanı Şmıgal: Ukrayna ile ABD arasında maden anlaşması önümüzdeki 24 saat içinde imzalanacak
17:44 30.04.2025 (güncellendi: 18:09 30.04.2025)
Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Ukrayna ile ABD arasında madenlere ilişkin anlaşmanın önümüzdeki 24 saat içinde imzalanacağını belirtti.
Ukrayna basınına konuşan Şmıgal, Ukrayna ile ABD arasında madenlere ilişkin anlaşmanın önümüzdeki 24 saat içinde imzalanacağını, tarafların son teknik ayrıntılar üzerinde çalıştığını söyledi.
Şmıgal, “Nihai ayrıntılar tamamlanır tamamlanmaz, yakın zamanda, önümüzdeki 24 saat içinde anlaşmanın imzalanacağını umuyorum” dedi.
Ukrayna Başbakanı, ABD ile fosil yakıtlar konusunda yapılan anlaşmanın ‘bir ortaklık' haline geldiğini ve Ukrayna'da bir yatırım fonu oluşturulmasına yönelik bir anlaşma olduğunu kaydetti.
Başbakana göre anlaşma şu hükümleri içeriyor:
Ukrayna'da bir yatırım fonu kurulacak. Fonun yönetim kurulu tarafların her birinden üçer kişi olmak üzere altı kişiden oluşacak ve katkı payları da eşit olarak paylaştırılacak.
Kiev ‘askeri yardım’ alabilecek.
Askeri yardımın fona katkı olarak sayılması olasılığı
Kaynakların tümünün kontrolü Ukrayna’da olacak.
Daha önce Financial Times, Ukraynalı yetkililere dayandırdığı haberinde Washington ve Kiev'in bu hafta içinde Ukrayna'nın tüm maden kaynakları ve büyük enerji varlıklarına ilişkin bir çerçeve anlaşması imzalayabileceğini aktarmıştı.