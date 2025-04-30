https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/ukrayna-basbakani-smigal-ukrayna-ile-abd-arasinda-maden-anlasmasi-onumuzdeki-24-saat-icinde-1095818635.html

Ukrayna Başbakanı Şmıgal: Ukrayna ile ABD arasında maden anlaşması önümüzdeki 24 saat içinde imzalanacak

Ukrayna Başbakanı Şmıgal: Ukrayna ile ABD arasında maden anlaşması önümüzdeki 24 saat içinde imzalanacak

Sputnik Türkiye

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Ukrayna ile ABD arasında madenlere ilişkin anlaşmanın önümüzdeki 24 saat içinde imzalanacağını belirtti. 30.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-30T17:44+0300

2025-04-30T17:44+0300

2025-04-30T18:09+0300

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Ukrayna basınına konuşan Şmıgal, Ukrayna ile ABD arasında madenlere ilişkin anlaşmanın önümüzdeki 24 saat içinde imzalanacağını, tarafların son teknik ayrıntılar üzerinde çalıştığını söyledi.Şmıgal, “Nihai ayrıntılar tamamlanır tamamlanmaz, yakın zamanda, önümüzdeki 24 saat içinde anlaşmanın imzalanacağını umuyorum” dedi.Ukrayna Başbakanı, ABD ile fosil yakıtlar konusunda yapılan anlaşmanın ‘bir ortaklık' haline geldiğini ve Ukrayna'da bir yatırım fonu oluşturulmasına yönelik bir anlaşma olduğunu kaydetti. Başbakana göre anlaşma şu hükümleri içeriyor:Daha önce Financial Times, Ukraynalı yetkililere dayandırdığı haberinde Washington ve Kiev'in bu hafta içinde Ukrayna'nın tüm maden kaynakları ve büyük enerji varlıklarına ilişkin bir çerçeve anlaşması imzalayabileceğini aktarmıştı.

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