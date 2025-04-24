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Dünyanın önde gelen gıda üreticisi dondurma sektöründen çıkma kararı aldı
Dünyanın önde gelen gıda üreticisi dondurma sektöründen çıkma kararı aldı
Sputnik Türkiye
Dünyanın en büyük yiyecek üreticilerinden Unilever, dondurma sektöründen çekilme kararı aldı. 24.04.2025, Sputnik Türkiye
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Londra merkezli küresel hazır gıda şirketi Unilever, dondurma sektöründen çekilme kararı aldı. Şirket, Algida markası altında faaliyet gösteren ve bünyesinde Magnum'u barındıran dondurma birimini tamamen halka arz etmeye hazırlanıyor.Magnum'u ayrı bir şirket haline getirerek dondurma işinden çıkacakPatronlar Dünyası'nın haberine göre Unilever; dünyaca ünlü dondurma markası Magnum’u ayrı bir şirket haline getirip dondurma işinden ayrılmayı planlıyor. Uniliver, bu yıl sonuna kadar Ben &amp; Jerry's ve Magnum dondurma kolunun ayrılıp listelenmesi ve The Magnum Ice Cream Company adını alması konusunda çalışmalarını sürdürdüğünü, 1 Temmuz'dan itibaren ise bağımsız bir işletme olarak faaliyet göstereceğini açıkladı. 500 kişiyi işten çıkaracakGeçtiğimiz yıl küçülme planı doğrultusunda 6 bin çalışanıyla yollarını ayıran Unilever, bu yıl ise bin 500 kişilik yeni bir işten çıkarma planlıyor. Yeniden yapılanma öncesinde Unilever’in İngiltere’de yaklaşık 6 bin, dünya genelinde ise 128 bin çalışanı bulunuyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/alman-otomobil-sirketi-bir-ulkeden-daha-cekildi-1094091560.html
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Dünyanın önde gelen gıda üreticisi dondurma sektöründen çıkma kararı aldı

16:15 24.04.2025
dondurma
dondurma - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2025
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Dünyanın en büyük yiyecek üreticilerinden Unilever, dondurma sektöründen çekilme kararı aldı.
Londra merkezli küresel hazır gıda şirketi Unilever, dondurma sektöründen çekilme kararı aldı. Şirket, Algida markası altında faaliyet gösteren ve bünyesinde Magnum'u barındıran dondurma birimini tamamen halka arz etmeye hazırlanıyor.

Magnum'u ayrı bir şirket haline getirerek dondurma işinden çıkacak

Patronlar Dünyası'nın haberine göre Unilever; dünyaca ünlü dondurma markası Magnum’u ayrı bir şirket haline getirip dondurma işinden ayrılmayı planlıyor. Uniliver, bu yıl sonuna kadar Ben & Jerry's ve Magnum dondurma kolunun ayrılıp listelenmesi ve The Magnum Ice Cream Company adını alması konusunda çalışmalarını sürdürdüğünü, 1 Temmuz'dan itibaren ise bağımsız bir işletme olarak faaliyet göstereceğini açıkladı.

500 kişiyi işten çıkaracak

Geçtiğimiz yıl küçülme planı doğrultusunda 6 bin çalışanıyla yollarını ayıran Unilever, bu yıl ise bin 500 kişilik yeni bir işten çıkarma planlıyor. Yeniden yapılanma öncesinde Unilever’in İngiltere’de yaklaşık 6 bin, dünya genelinde ise 128 bin çalışanı bulunuyordu.
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