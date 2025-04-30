Turizm gelirinde tarihi rekoru Bakan Ersoy duyurdu: Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin yeni dönemi başlıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Emin Çapa: 'Asgari ücreti konuşmayı reddediyorum'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel: 'İspanya’daki elektrik kesintileri atmosferle ilgili değil'
09:07
107 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Avukat Enes Ermaner: ‘Hukuki bir süreç işletilmiyor, siyasi operasyon yürütülüyor’
11:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Açlık sınırı 26 bin lirayı aştı: Asgari ücret ve emekli maaşı açlık sınırının altında kaldı
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Trabzonspor’un U19 mucizesi
14:06
55 dk
ANKARA FARKI
Kamışlı’da düzenlenen “Kürt Kürt diyaloğu" ne anlama geliyor?
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
‘Irak’ın kuzeyinde de benzer bir süreç yaşandı. Şimdi Milli Savunma Bakanı, PKK yerine SDG diyor’
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
TARİHTE BUGÜN
Alfred Hitchcock: Bir gerilim efsanesi
17:42
8 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel: İspanya’daki eektrik kesintileri atmosferle ilgili değil
17:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Emin Çapa: ‘Türkiye’nin en önemli sorunu eğitimdir’
18:14
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:03
14 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Avukat Enes Ermaner: 'Soruşturmanın amacı açıkça sorgulanmalıdır'
19:23
11 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
İlk sesli Türk filmlerini çekti
19:49
7 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Doç. Dr. Gökçe: Kamışlı toplantısı Suriye’nin bölünmesini amaçlıyor
20:05
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Zekeriya Mete: 'Eski Türkiye daha özgürdü'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Maden Mühendisleri Odası Başkanı Yüksel: ‘Özelleştirmeler halka hiçbir fayda sağlamıyor’
09:08
107 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:52
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Dr. Nahide Toksan: 'Hekim gereksiz yere zaman kaybına uğratılıyor'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Depremde kesintisiz iletişim için teknoloji üreten Türk girişim
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Zekeriya Mete: ‘Bir ülke hukuku kadar güçlü ve zengindir'
18:10
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/turizm-gelirinde-tarihi-rekoru-bakan-ersoy-duyurdu-turkiye-kultur-yolu-festivalinin-yeni-donemi-1095811438.html
Turizm gelirinde tarihi rekoru Bakan Ersoy duyurdu: Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin yeni dönemi başlıyor
Turizm gelirinde tarihi rekoru Bakan Ersoy duyurdu: Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin yeni dönemi başlıyor
Sputnik Türkiye
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025'in ilk çeyreğinde 8.9 milyon ziyaretçiden elde edilen 9.5 milyar dolarlık gelirle tüm zamanların en yüksek ilk... 30.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-30T15:22+0300
2025-04-30T15:22+0300
mehmet nuri ersoy
atatürk kültür merkezi
ekonomi̇
ekonomi
yaşam
turizm
festival
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1e/1095811566_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_fd28da1ebc77193ff6fe47ebbb5b52cd.jpg
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 yılının ilk üç ayına ilişkin turizm verilerini ve Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yeni dönem programını Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında kamuoyuyla paylaştı.Toplantıda açıklanan verilere göre, 2025’in ilk çeyreğinde Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı 8,9 milyona ulaşırken, turizm geliri ise 9,5 milyar dolarla tarihi bir rekor kırdı. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek ilk çeyrek turizm geliri oldu.Türkiye’nin 2025 hedefi: 65 milyon ziyaretçiBakan Ersoy, açıklamasında 2025 yılı sonuna kadar 65 milyon ziyaretçi ağırlamayı hedeflediklerini belirtti. Türkiye'nin turizmdeki büyümesini sürdüreceğini vurgulayan Ersoy, "Tarihimiz, kültürümüz, doğamız ve misafirperverliğimizle dünya turizminde güçlü konumumuzu koruyoruz," ifadelerini kullandı.Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin yeni dönemi başlıyorToplantının bir diğer önemli başlığı ise Türkiye Kültür Yolu Festivali oldu. Kültür ve sanat alanındaki en kapsamlı projelerden biri olan festivalin 2025 programı da tanıtıldı.Ersoy, festivalin bu yıl da Türkiye’nin dört bir yanında düzenleneceğini ve kültür ile sanatın her kesime ulaşmasını sağlayacaklarını belirtti. 2025 boyunca sürecek etkinliklerle hem iç turizme hem de uluslararası kültürel tanıtıma katkı sunulması hedefleniyor.Teşekkür mesajı: Başarıda paydaşların rolü büyükTurizmde elde edilen bu başarının tesadüfi olmadığını belirten Ersoy, kamu, özel sektör ve tüm paydaşların katkısına vurgu yaparak teşekkür etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/merkez-bankasi-baskani-karahan-banka-olarak-dezenflasyonist-sureci-surdurecegiz-1095810430.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Selin Uludağ
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg
Selin Uludağ
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1e/1095811566_179:0:1600:1066_1920x0_80_0_0_e1a100d817e6b551d8f3080988329427.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mehmet nuri ersoy, atatürk kültür merkezi, ekonomi, yaşam, turizm, festival
mehmet nuri ersoy, atatürk kültür merkezi, ekonomi, yaşam, turizm, festival

Turizm gelirinde tarihi rekoru Bakan Ersoy duyurdu: Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin yeni dönemi başlıyor

15:22 30.04.2025
© Fotoğraf : Kültür ve Turizm BakanlığıKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2025
© Fotoğraf : Kültür ve Turizm Bakanlığı
Abone ol
- Sputnik Türkiye
Selin Uludağ
Tüm yazılar
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025'in ilk çeyreğinde 8.9 milyon ziyaretçiden elde edilen 9.5 milyar dolarlık gelirle tüm zamanların en yüksek ilk çeyrek turizm gelirine ulaşıldığını açıkladı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 yılının ilk üç ayına ilişkin turizm verilerini ve Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yeni dönem programını Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında kamuoyuyla paylaştı.
Toplantıda açıklanan verilere göre, 2025’in ilk çeyreğinde Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı 8,9 milyona ulaşırken, turizm geliri ise 9,5 milyar dolarla tarihi bir rekor kırdı. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek ilk çeyrek turizm geliri oldu.

Türkiye’nin 2025 hedefi: 65 milyon ziyaretçi

Bakan Ersoy, açıklamasında 2025 yılı sonuna kadar 65 milyon ziyaretçi ağırlamayı hedeflediklerini belirtti. Türkiye'nin turizmdeki büyümesini sürdüreceğini vurgulayan Ersoy, "Tarihimiz, kültürümüz, doğamız ve misafirperverliğimizle dünya turizminde güçlü konumumuzu koruyoruz," ifadelerini kullandı.

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin yeni dönemi başlıyor

© Fotoğraf : Kültür ve Turizm BakanlığıKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2025
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
© Fotoğraf : Kültür ve Turizm Bakanlığı
Toplantının bir diğer önemli başlığı ise Türkiye Kültür Yolu Festivali oldu. Kültür ve sanat alanındaki en kapsamlı projelerden biri olan festivalin 2025 programı da tanıtıldı.
Ersoy, festivalin bu yıl da Türkiye’nin dört bir yanında düzenleneceğini ve kültür ile sanatın her kesime ulaşmasını sağlayacaklarını belirtti. 2025 boyunca sürecek etkinliklerle hem iç turizme hem de uluslararası kültürel tanıtıma katkı sunulması hedefleniyor.

Teşekkür mesajı: Başarıda paydaşların rolü büyük

Turizmde elde edilen bu başarının tesadüfi olmadığını belirten Ersoy, kamu, özel sektör ve tüm paydaşların katkısına vurgu yaparak teşekkür etti:

“Bu rekor, tüm sektör aktörlerinin iş birliği ve koordinasyonuyla mümkün oldu.”
Fatih Karahan - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2025
EKONOMİ
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Banka olarak dezenflasyonist süreci sürdüreceğiz
15:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала