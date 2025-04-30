https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/turizm-gelirinde-tarihi-rekoru-bakan-ersoy-duyurdu-turkiye-kultur-yolu-festivalinin-yeni-donemi-1095811438.html

Turizm gelirinde tarihi rekoru Bakan Ersoy duyurdu: Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin yeni dönemi başlıyor

Turizm gelirinde tarihi rekoru Bakan Ersoy duyurdu: Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin yeni dönemi başlıyor

Sputnik Türkiye

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025'in ilk çeyreğinde 8.9 milyon ziyaretçiden elde edilen 9.5 milyar dolarlık gelirle tüm zamanların en yüksek ilk... 30.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-30T15:22+0300

2025-04-30T15:22+0300

2025-04-30T15:22+0300

mehmet nuri ersoy

atatürk kültür merkezi

ekonomi̇

ekonomi

yaşam

turizm

festival

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 yılının ilk üç ayına ilişkin turizm verilerini ve Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yeni dönem programını Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında kamuoyuyla paylaştı.Toplantıda açıklanan verilere göre, 2025’in ilk çeyreğinde Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı 8,9 milyona ulaşırken, turizm geliri ise 9,5 milyar dolarla tarihi bir rekor kırdı. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek ilk çeyrek turizm geliri oldu.Türkiye’nin 2025 hedefi: 65 milyon ziyaretçiBakan Ersoy, açıklamasında 2025 yılı sonuna kadar 65 milyon ziyaretçi ağırlamayı hedeflediklerini belirtti. Türkiye'nin turizmdeki büyümesini sürdüreceğini vurgulayan Ersoy, "Tarihimiz, kültürümüz, doğamız ve misafirperverliğimizle dünya turizminde güçlü konumumuzu koruyoruz," ifadelerini kullandı.Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin yeni dönemi başlıyorToplantının bir diğer önemli başlığı ise Türkiye Kültür Yolu Festivali oldu. Kültür ve sanat alanındaki en kapsamlı projelerden biri olan festivalin 2025 programı da tanıtıldı.Ersoy, festivalin bu yıl da Türkiye’nin dört bir yanında düzenleneceğini ve kültür ile sanatın her kesime ulaşmasını sağlayacaklarını belirtti. 2025 boyunca sürecek etkinliklerle hem iç turizme hem de uluslararası kültürel tanıtıma katkı sunulması hedefleniyor.Teşekkür mesajı: Başarıda paydaşların rolü büyükTurizmde elde edilen bu başarının tesadüfi olmadığını belirten Ersoy, kamu, özel sektör ve tüm paydaşların katkısına vurgu yaparak teşekkür etti:

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2025

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mehmet nuri ersoy, atatürk kültür merkezi, ekonomi, yaşam, turizm, festival