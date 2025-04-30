https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/merkez-bankasi-baskani-karahan-banka-olarak-dezenflasyonist-sureci-surdurecegiz-1095810430.html

Merkez Bankası Başkanı Karahan: Banka olarak dezenflasyonist süreci sürdüreceğiz

Merkez Bankası Başkanı Karahan: Banka olarak dezenflasyonist süreci sürdüreceğiz

Sputnik Türkiye

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Türkiye ekonomisi ve küresel gelişmeleri değerlendirdi, parasal sıkılaştırmaya yönelik konuştu. 30.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-30T15:01+0300

2025-04-30T15:01+0300

2025-04-30T15:01+0300

ekonomi̇

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

merkez bankası

fatih karahan

enflasyon

dezenflasyon

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/08/1090173614_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_38d43181d702bf03ca8092d336fc06d3.jpg

TCMB Genel Kurul toplantısına katılan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, “Enflasyonda belirgin ve kalıcı bozulma öngörülmesi durumunda para politikamızı sıkılaştıracağız” dedi. Karahan, banka olarak dezenflasyonist süreci sürdüreceklerini kaydetti. Fiyat istikrarı vurgusu yaptıSon dönemde artan belirsizlikler ve jeopolitik gelişmelerin 2025 yılında küresel büyüme üzerine aşağı yönlü riskleri artırdığını belirten Karahan, "Hizmet enflasyonu ocak ayında bir miktar yükselmekle birlikte şubat ve mart aylarında belirgin yavaşlama eğilimine girdi. TL'deki değer kaybının sınırlı olması bu kanaldan gelen enflasyonist baskıları azalttı” dedi.Karahan, mart ve nisanda yurt iç ve yurt dışı finansal piyasalarda yaşanan gelişmelerle parasal aktarım mekanizmasını destekleyen adımların ivedilikle atıldığını söylerken, “Likidite koşullarını yakından izlemeye ve etkili şekilde kullanmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Karahan konuşmasında, “Enflasyonda belirgin ve kalıcı bozulma öngörülmesi durumunda para politikamızı sıkılaştıracağız. Fiyat istikrarı, sürdürülebilir büyüme için ön koşuldur. Banka olarak dezenflasyonist süreci sürdüreceğiz” vurgusu yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/merkez-bankasi-anketi-aciklandi-yillik-enflasyon-beklentisi-artti-1095675101.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), merkez bankası, fatih karahan, enflasyon, dezenflasyon