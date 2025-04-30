https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/merkez-bankasi-baskani-karahan-banka-olarak-dezenflasyonist-sureci-surdurecegiz-1095810430.html
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Banka olarak dezenflasyonist süreci sürdüreceğiz
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Banka olarak dezenflasyonist süreci sürdüreceğiz
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Türkiye ekonomisi ve küresel gelişmeleri değerlendirdi, parasal sıkılaştırmaya yönelik konuştu. 30.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-30T15:01+0300
2025-04-30T15:01+0300
2025-04-30T15:01+0300
ekonomi̇
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
merkez bankası
fatih karahan
enflasyon
dezenflasyon
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TCMB Genel Kurul toplantısına katılan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, “Enflasyonda belirgin ve kalıcı bozulma öngörülmesi durumunda para politikamızı sıkılaştıracağız” dedi. Karahan, banka olarak dezenflasyonist süreci sürdüreceklerini kaydetti. Fiyat istikrarı vurgusu yaptıSon dönemde artan belirsizlikler ve jeopolitik gelişmelerin 2025 yılında küresel büyüme üzerine aşağı yönlü riskleri artırdığını belirten Karahan, "Hizmet enflasyonu ocak ayında bir miktar yükselmekle birlikte şubat ve mart aylarında belirgin yavaşlama eğilimine girdi. TL'deki değer kaybının sınırlı olması bu kanaldan gelen enflasyonist baskıları azalttı” dedi.Karahan, mart ve nisanda yurt iç ve yurt dışı finansal piyasalarda yaşanan gelişmelerle parasal aktarım mekanizmasını destekleyen adımların ivedilikle atıldığını söylerken, “Likidite koşullarını yakından izlemeye ve etkili şekilde kullanmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Karahan konuşmasında, “Enflasyonda belirgin ve kalıcı bozulma öngörülmesi durumunda para politikamızı sıkılaştıracağız. Fiyat istikrarı, sürdürülebilir büyüme için ön koşuldur. Banka olarak dezenflasyonist süreci sürdüreceğiz” vurgusu yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/merkez-bankasi-anketi-aciklandi-yillik-enflasyon-beklentisi-artti-1095675101.html
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türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), merkez bankası, fatih karahan, enflasyon, dezenflasyon
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), merkez bankası, fatih karahan, enflasyon, dezenflasyon
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Banka olarak dezenflasyonist süreci sürdüreceğiz
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Türkiye ekonomisi ve küresel gelişmeleri değerlendirdi, parasal sıkılaştırmaya yönelik konuştu.
TCMB Genel Kurul toplantısına katılan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, “Enflasyonda belirgin ve kalıcı bozulma öngörülmesi durumunda para politikamızı sıkılaştıracağız” dedi. Karahan, banka olarak dezenflasyonist süreci sürdüreceklerini kaydetti.
Fiyat istikrarı vurgusu yaptı
Son dönemde artan belirsizlikler ve jeopolitik gelişmelerin 2025 yılında küresel büyüme üzerine aşağı yönlü riskleri artırdığını belirten Karahan, "Hizmet enflasyonu ocak ayında bir miktar yükselmekle birlikte şubat ve mart aylarında belirgin yavaşlama eğilimine girdi. TL'deki değer kaybının sınırlı olması bu kanaldan gelen enflasyonist baskıları azalttı” dedi.
Karahan, mart ve nisanda yurt iç ve yurt dışı finansal piyasalarda yaşanan gelişmelerle parasal aktarım mekanizmasını destekleyen adımların ivedilikle atıldığını söylerken, “Likidite koşullarını yakından izlemeye ve etkili şekilde kullanmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Karahan konuşmasında, “Enflasyonda belirgin ve kalıcı bozulma öngörülmesi durumunda para politikamızı sıkılaştıracağız. Fiyat istikrarı, sürdürülebilir büyüme için ön koşuldur. Banka olarak dezenflasyonist süreci sürdüreceğiz” vurgusu yaptı.