https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/tucker-carlson-trumpa-suikast-girisiminde-kiev-rejiminin-dahli-olabilir-1095821756.html
Tucker Carlson: Trump'a suikast girişiminde Kiev rejiminin dahli olabilir
Tucker Carlson: Trump'a suikast girişiminde Kiev rejiminin dahli olabilir
Sputnik Türkiye
ABD’li gazeteci Carlson, Zelenskiy hükümetinin Trump'a yönelik suikast girişimine karışmış olabileceğini belirtti. 30.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-30T22:09+0300
2025-04-30T22:09+0300
2025-04-30T22:07+0300
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abd
megyn kelly
vladimir zelenskiy
ukrayna
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fbi
ukrayna silahlı kuvvetleri
suikast
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ABD’li gazeteci Tucker Carlson, meslektaşı Megyn Kelly ile yaptığı bir söyleşide Vladimir Zelenskiy rejiminin ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminde parmağı olabileceğini ileri sürdü.Carlson, “Şu bir gerçek: Ukrayna yönetiminin unsurları bazı kişilere suikast girişiminde bulundu. Başta mevcut başkan olmak üzere. Bence Ukraynalıların Florida'daki golf sahasında gerçekleşen suikast girişimine karıştıkları oldukça açık” dedi.Carlson, Ukraynalı yetkililer tarafından hedef alınan başka kişilerin de olduğunu sözlerine ekledi.ABD Başkanı Trump, 13 Temmuz'da Pennsilvanya'da Butler bölgesindeki seçim mitingi sırasında kürsüde konuşurken silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan bir kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurmuştu.İkinci saldırı girişimi aynı yılın 15 Eylül'ünde Trump'ın Florida'daki golf kulübünde gerçekleşmişti. Suikast şüphelisi Ryan Wesley Routt'un Ukrayna'daki çatışmaya takıntılı olduğu bildirilmişti. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Routt’un defalarca Ukrayna ordusu saflarına katılmaya çalıştığını doğrulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/eski-pentagon-analisti-on-kosulsuz-muzakere-aciklamasini-degerlendirdi-zelenskiy-kabul-etmezse-1095710470.html
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tucker carlson, abd, megyn kelly, vladimir zelenskiy, ukrayna, kiev, fbi, ukrayna silahlı kuvvetleri, suikast
Tucker Carlson: Trump'a suikast girişiminde Kiev rejiminin dahli olabilir
ABD’li gazeteci Carlson, Zelenskiy hükümetinin Trump'a yönelik suikast girişimine karışmış olabileceğini belirtti.
ABD’li gazeteci Tucker Carlson, meslektaşı Megyn Kelly ile yaptığı bir söyleşide Vladimir Zelenskiy rejiminin ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminde parmağı olabileceğini ileri sürdü.
Carlson, “Şu bir gerçek: Ukrayna yönetiminin unsurları bazı kişilere suikast girişiminde bulundu. Başta mevcut başkan olmak üzere. Bence Ukraynalıların Florida'daki golf sahasında gerçekleşen suikast girişimine karıştıkları oldukça açık” dedi.
Carlson, Ukraynalı yetkililer tarafından hedef alınan başka kişilerin de olduğunu sözlerine ekledi.
ABD Başkanı Trump, 13 Temmuz'da Pennsilvanya'da Butler bölgesindeki seçim mitingi sırasında kürsüde konuşurken silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan bir kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.
FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurmuştu.
İkinci saldırı girişimi aynı yılın 15 Eylül'ünde Trump'ın Florida'daki golf kulübünde gerçekleşmişti. Suikast şüphelisi Ryan Wesley Routt'un Ukrayna'daki çatışmaya takıntılı olduğu bildirilmişti. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Routt’un defalarca Ukrayna ordusu saflarına katılmaya çalıştığını doğrulamıştı.