https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/trumpa-gore-biden-ulkeyi-yonetmiyordu-1095798006.html
Trump’a göre, Biden ülkeyi yönetmiyordu
Trump’a göre, Biden ülkeyi yönetmiyordu
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, selefi Joe Biden'ın ülkeyi gerçekte yönetmediğini belirtti. 30.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-30T10:06+0300
2025-04-30T10:06+0300
2025-04-30T10:05+0300
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Michigan'daki seçmenlerine konuşan ABD lideri Donald Trump, bir kez daha selefi Joe Biden’a yüklendi.Trump, “Bu adam pek başkan sayılmazdı. Kimse başkanın o mu başka birisinin mi olduğunu bilmiyordu. Ben diyorum ki, ülkeyi otomatik belge imzalama cihazını çalıştıran kişi yönetiyordu. Ama ne bilebilirim ki” ifadesini kullandı.“Demokratlar bir yıl daha iktidarda kalsaydı ülkeden geriye hiçbir şey kalmazdı” diyen ABD Başkanı, 2020'deki seçimi aslında onun kazandığını, Biden'ın lehine olan sonucun hileli olduğunu bir kez daha dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/moskovadaki-zafer-gecidini-tehdit-eden-zelenskiye-rusyadan-tepki-baris-cabalarini-baltaliyor-1095796732.html
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abd, donald trump, joe biden, michigan
abd, donald trump, joe biden, michigan
Trump’a göre, Biden ülkeyi yönetmiyordu
ABD Başkanı Donald Trump, selefi Joe Biden'ın ülkeyi gerçekte yönetmediğini belirtti.
Michigan'daki seçmenlerine konuşan ABD lideri Donald Trump, bir kez daha selefi Joe Biden’a yüklendi.
Trump, “Bu adam pek başkan sayılmazdı. Kimse başkanın o mu başka birisinin mi olduğunu bilmiyordu. Ben diyorum ki, ülkeyi otomatik belge imzalama cihazını çalıştıran kişi yönetiyordu. Ama ne bilebilirim ki” ifadesini kullandı.
“Demokratlar bir yıl daha iktidarda kalsaydı ülkeden geriye hiçbir şey kalmazdı” diyen ABD Başkanı, 2020'deki seçimi aslında onun kazandığını, Biden'ın lehine olan sonucun hileli olduğunu bir kez daha dile getirdi.