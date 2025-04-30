https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/trumpa-gore-biden-ulkeyi-yonetmiyordu-1095798006.html

Trump’a göre, Biden ülkeyi yönetmiyordu

Trump’a göre, Biden ülkeyi yönetmiyordu

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, selefi Joe Biden'ın ülkeyi gerçekte yönetmediğini belirtti. 30.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-30T10:06+0300

2025-04-30T10:06+0300

2025-04-30T10:05+0300

dünya

abd

donald trump

joe biden

michigan

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Michigan'daki seçmenlerine konuşan ABD lideri Donald Trump, bir kez daha selefi Joe Biden’a yüklendi.Trump, “Bu adam pek başkan sayılmazdı. Kimse başkanın o mu başka birisinin mi olduğunu bilmiyordu. Ben diyorum ki, ülkeyi otomatik belge imzalama cihazını çalıştıran kişi yönetiyordu. Ama ne bilebilirim ki” ifadesini kullandı.“Demokratlar bir yıl daha iktidarda kalsaydı ülkeden geriye hiçbir şey kalmazdı” diyen ABD Başkanı, 2020'deki seçimi aslında onun kazandığını, Biden'ın lehine olan sonucun hileli olduğunu bir kez daha dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/moskovadaki-zafer-gecidini-tehdit-eden-zelenskiye-rusyadan-tepki-baris-cabalarini-baltaliyor-1095796732.html

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